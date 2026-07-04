Pred dopustom preverite eno stvar: lahko vam prihrani tudi več kot milijon evrov

Ker velja evropska kartica zgolj eno leto – izjema so upokojenci in po njih zavarovani družinski člani ter mladoletne osebe, za katere velja pet let – je pred odhodom v tujino dobro preveriti njeno veljavnost. Dokument slovenskim zavarovanim osebam zagotavlja, da se izognejo visokim stroškom nujnega ali potrebnega zdravljenja med začasnim bivanjem v državah Evropske unije in nekaterih drugih državah. Stroški zdravljenja v tujini so lahko zelo visoki.

Lani je zavod za zdravstveno zavarovanje prejel 5041 vlog za povračilo stroškov nenačrtovanega zdravljenja v tujini od 4794 oseb, kar je nekoliko več kot leta 2024. Tedaj je prejel 4577 vlog od 4311 oseb. Na podlagi prejetih vlog je zavod zavarovanim osebam lani skupaj povrnil slabih 576 tisoč evrov stroškov.