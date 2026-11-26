V končnici županske tekme so tudi v SDS deljena mnenja o kandidatih za vodenje prestolnice. To je danes dejal tudi podpredsednik stranke Aleš Hojs, ki je ob kritiki čiščenja cest ob zapadlem snegu presenetil z zapisom, da bi bil morda Luka Mesec res boljši župan od aktualnega Zorana Jankovića. Ljubljanska SDS sicer ne bo podprla nobenega kandidata.

Predsednik ljubljanske SDS Jan Potočnik je za STA povedal, da v drugem krogu ne bodo podprli nobenega izmed kandidatov, saj je »velik razkorak med našimi vrednotami in njunima programoma«. Menijo, da so volitve temelj demokracije, zato volivcev SDS ne nagovarjajo, naj se drugega kroga ne udeležijo. »Mislimo, da je prav, da se volitev udeležijo,« je še dejal Potočnik. Strankin županski kandidat v Ljubljani, ki se je v prvem krogu uvrstil na tretje mesto, Aleš Vrhovec pa je za Dnevnik dejal, da sta v drugem krogu dva kandidata, ki sta »vsak po svoje slaba za Ljubljano«, a eden od njiju »bistveno bolj«. Ob tem je izpostavil tudi očitke o koruptivnih poslih aktualnega župana. »Če bo Mesec postal jasen pri svojih zavezah o povsem drugačni politiki in reviziji poslov, če se bo sposoben distancirati od omrežij in celo podpreti pokop na Žalah, bi si pogojno morda kdo utegnil prihodnjo nedeljo zatisniti nos in oditi na volišče,« je dejal za omenjeni časnik. A ni optimističen, da bo Mescu vendarle uspelo prepričati kakšnega desnega volivca.

Hojs se je ob tem obregnil ob pregovorno učinkovitost Jankovića. Ta je po mnenju Hojsa izjemna le v prikrivanju korupcije. »Morda pa bi Luka Mesec res bil boljši župan,« je sklenil svoj zapis. O tem, ali gre to razumeti kot podporo Mescu, Hojs tudi v kasnejši izjavi v DZ ni neposredno odgovoril. »Ne vem, kako lahko to vi razumete, jaz o tem ne bom več govoril,« je odgovoril na novinarsko vprašanje. Še pred tem je sicer dejal, da imajo v stranki različna mnenja o tem, kdo bi bil boljši župan. Tega, kako bo kot Ljubljančan v nedeljo glasoval sam, pa ni razkril.

Prvak SDS Janez Janša je medtem po prvem krogu dejal, da je prepričan, da v drugem krogu v Ljubljani njihovi volivci ne bodo sodelovali. V Ljubljani se prvič po 20 letih obeta drugi krog županskih volitev, v katerem se za vodenje glavnega mesta potegujeta aktualni župan Janković in prvak Levice Mesec. Mesca so v sredo že podprli v stranki Ljubljana smo vsi in v Vesni, danes pa tudi Pirati, Zeleni Slovenije in Nova socialdemokracija. Janković medtem uživa podporo Gibanja Svoboda.