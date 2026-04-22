Imamo vlado? Pred javnost stopila Bratuškova: »Zelo desna koalicija je sestavljena«

V Svobodi po besedah prvaka Demokratov Anžeta Logarja, da se je predsednik Svobode Robert Golob sam izločil iz mandatarske igre, menijo, da gre za iskanje izgovorov tistih, ki bodo omogočili še četrto vlado Janeza Janše. Desna koalicija je sestavljena, Svoboda bo zelo glasna opozicija, zlasti ko gre za pravno državo, pravi poslanka Alenka Bratušek.

V današnji izjavi v DZ je spomnila, da je Logar prvi sporočil, da Demokrati dokončno zaključujejo pogajanja s Svobodo. »Spremljam tudi družbena omrežja, verjetno manj kot mladi, ampak v petek sem videla nek videoposnetek, verjamem, da ni bil narejen z umetno inteligenco, kjer je Logar rekel, da zaključuje pogajanja,« je spomnila. Zato po njenih besedah ni možno, da bi se za tem kdo sam izločil.

Ocenjuje pa, da je jasno, da nekateri iščejo izgovore, da bodo »četrtič na mesto predsednika vlade postavili človeka, za katerega so nekateri prisegali, drugi pa celo podpisali, da ga ne bodo podprli«. Meni, da to ni všeč volivcem teh strank, saj je treba to, kar govoriš, po volitvah tudi živeti, se je obregnila ob stranki Demokrati in Resnica.

»Koalicija je po naši oceni sestavljena, ne bom rekla, da je desnosredinska, jaz bom rekla, da je zelo desna,« je izpostavila Bratuškova. Po njenih besedah so to dejstva, treba pa bo še videti, kako dolgo »bo to vse skupaj trajalo«.

Svoboda pa bo »absolutno konstruktivna« opozicija, ko bo šlo za pravno državo, človekove pravice, javno zdravstvo, javno šolstvo, dolgotrajno oskrbo pa tudi »zelo, zelo glasna opozicija«.