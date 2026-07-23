Pred lokalnimi volitvami na volišča še 11. oktobra

Poslanci so na današnji izredni seji DZ razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. DZ je o odloku glasoval po tistem, ko so zahtevo za referendum v DZ s 44.619 podpisi volivcev vložili nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic. Novela zakona, ki jo je DZ sprejel maja, med drugim namreč omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli.

Pobudniki menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Preiskovanec bi lahko zaradi kršitev človekovih pravic vložil tožbo v upravnem sporu šele v osmih dneh od vročitve končnega poročila preiskovalne komisije DZ. Referendumsko vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi (ZPPre-B), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026?«.

V opozicijskih strankah Svoboda, Levica in SD so bili danes ob predstavitvi stališč poslanskih skupin kritični do novele. Kot so opozorili, so parlamentarne preiskave pomembno orodje za ugotavljanje politične odgovornosti, zato morajo zanje veljati jasna pravila in učinkovite sodne varovalke. Predlagana novela pa te varovalke odpravlja. Levica je še izpostavila, da je cilj onemogočiti preiskovanje afere Black Cube. Medtem so v koalicijskih strankah SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokrati ter v opozicijski Resnici, kjer so sicer odlok podprli, opoziciji in pobudnikom referenduma očitali zavajanje o noveli in prikrivanje korupcije. Opozicija se po mnenju SDS boji rezultata, ker ščiti korupcijo, ki so jo izvajali v prejšnjem mandatu.

Koalicija in Resnica predlagajo tri posvetovalne referendume

Poslanske skupine SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica so danes vložile tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, so sporočili iz SDS. Menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o pomembnih vprašanjih. Predlagajo razpis posvetovalnih referendumov z vprašanji, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela, ali naj se ukine obvezno plačevanje rtv-prispevka in ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani RS in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav.

Prepričani so, da morajo imeti državljanke in državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo socialno politiko, financiranje javnega medijskega servisa in volilno pravico na lokalnih volitvah. Po njihovi oceni gre namreč za vprašanja širšega družbenega pomena. Predlagatelji verjamejo, da je posvetovalni referendum pomemben institut neposredne demokracije, ki DZ omogoča, da pred sprejemanjem pomembnih odločitev pridobi jasno izraženo voljo ljudi.