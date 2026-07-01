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Pred nami je pester dan: po rdečem alarmu zaradi vročine rumeni zaradi neviht

V noči na četrtek se bo nad večjim delom Slovenije vročinski val vendarle prekinil.
Danes popoldne in zvečer bi lahko težave ponekod povzročala neurja. FOTO: Mavric Pivk
Danes popoldne in zvečer bi lahko težave ponekod povzročala neurja. FOTO: Mavric Pivk
L. K.
 1. 7. 2026 | 07:14
1:49
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Za vsakim dežjem posije sonce. In obratno: za vsakim obdobjem sončnega vremena pridejo padavine. Tu pa lahko nastane resen problem: za vsako pregretostjo je namreč odziv vremena še bolj drastičen.

In res, po rekordnem vročinskem valu nas že danes čaka izrazit vremenski preobrat, tudi z možnostjo lokalnih neviht s točo, silovitimi nalivi in vetrolomom. V noči na četrtek se bo nad večjim delom Slovenije vročinski val vendarle prekinil. A kaj ko naj bi prehod hladne fronte spremljalo tudi izrazito burno vremensko dogajanje. Popoldne in zvečer bi se lahko ponekod, kot napovedujejo na neurje.si, razvili močni nevihtni sistemi, tudi supercelične nevihte, ki bi lahko zajele večji del Slovenije. Vse kaže na zelo ugodno okolje za razvoj močnih neviht. »Na višini 850 hPa se lahko temperatura nad severnim delom Slovenije zniža za več kot 10 °C, medtem ko bo pri tleh še vedno vztrajal zelo topel zrak. Tako izrazit temperaturni kontrast pa bo še dodatno povečal nestabilnost ozračja ter ustvaril ugodne razmere za razvoj močnih neviht.«

Če se bodo trenutni izračuni uresničili, lahko danes zvečer pričakujemo krajevno zelo močna neurja, ki bi jih lahko spremljali debela toča, siloviti sunki vetra, intenzivni nalivi ter zelo pogosti udari strel. Potem ko je Arso zaradi velike toplotne obremenitve za jugovzhod, jugozahod in osrednji del države tudi za danes izdal rdeče opozorilo, pa je za danes zvečer izdal tudi rumeno opozorilo pred nevihtami – in to za območje celotne Slovenije. 

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