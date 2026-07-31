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TURISTIČNA SEZONA

Pred nami še en prometno infarktni vikend, dodatno nevarnost predstavlja vročina

Na Agenciji za varnost prometa svetujejo postanek najmanj vsaki dve uri oziroma približno na vsakih 200 kilometrov vožnje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec
Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec
B. K. P.
 31. 7. 2026 | 16:47
2:19
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Prehajamo v avgustovsko turistično sezono in pred nami je zopet vikend visoke gostote prometa. Zastoji so se začeli že danes, močno povečan promet je od dopoldneva na avtocestnem križu, na nekaterih postajališčih je Dars že danes potnikov delil vodo in nasvete za varnejšo vožnjo, to pa bodo počeli tudi jutri, in sicer med 16. in 22. uro na avtocestnih počivališčih Jesenice sever, Lom vzhod in Tepanje vzhod. Slovenskim potnikom, ki si bodo ta konec tedna zaželeli oddiha in ohladitve v morju, rekah ali jezerih, se bodo predvsem jutri pridružili še turisti iz Nemčije, v nekaterih delih se namreč začenjajo počitnice, mnogi pa bodo preko Slovenije potovali na Hrvaško ali v Italijo.

Dodatno nevarnost bo povzročala vročina, ki vozila navkljub klimatskim napravam, močno segreje, visoke temperature pa še dodatno utrudijo potnike in predvsem voznike. »Pred potjo se seznanite s prometno napovedjo, sprotno spremljajte prometne informacije in ustrezno pripravite svoje vozilo, priporočamo tudi ogled zemljevida vaše poti ter predvidite možne obvoze zaradi izrednih dogodkov. Na pot se opravite le spočiti, z večjo količino tekočine (0.0) ter načrtujte več postankov,« svetujejo na Darsu.

Nevarna že manjša dehidracija

Na Agenciji za varnost prometa svetujejo postanek najmanj vsaki dve uri oziroma približno na vsakih 200 kilometrov vožnje, priporočajo tudi, da vozniki naredijo nekaj korakov, se razgibajo in popijejo dovolj tekočine. »Če občutite glavobol, omotico, razdražljivost ali nenavadno utrujenost, vožnjo prekinite in si vzemite daljši počitek - morda ste že dehidrirani, pa se tega ne zavedate,« so izpostavili. 

Kot opozarjajo, lahko že manjša dehidracija vpliva na voznikovo sposobnost varnega odločanja, vročina lahko tudi hitro poslabša morebitne zdravstvene težave voznika, zmanjšuje zbranost, poslabša presojo, podaljšuje reakcijski čas in hitreje povzroči utrujenost. Vse udeležence v prometu zato pozivajo, naj v času vročinskega vala vožnjo prilagodijo razmeram in poskrbijo za svojo psihofizično pripravljenost.

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