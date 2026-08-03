Pred nami so najbolj vroči dnevi: od torka skoraj vsa Slovenija v rdečem, čakajo nas ekstremne temperature

Vročinski val, ki je Slovenijo zajel ob koncu julija, bo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) vztrajal najmanj do četrtka, 6. avgusta. Od torka do četrtka bo zaradi velike toplotne obremenitve za skoraj celotno državo veljalo rdeče vremensko opozorilo, izjema bo le severozahodni del Slovenije, kjer ostaja v veljavi oranžna stopnja opozorila.

Po napovedih meteorologov bodo najvišje dnevne temperature v prihodnjih dneh večinoma med 34 in 39 stopinjami Celzija, srednja dnevna temperatura pa bo v večjem delu države, z izjemo severozahoda, dosegala med 28 in 30 stopinj Celzija. To pomeni, da bo toplotna obremenitev ostala zelo velika tudi v prihodnjih dneh.

Skoraj vsa država obarvana rdeče

Rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve bo veljalo za vse vremenske regije, razen za severozahodno Slovenijo. Tam bo še naprej veljalo oranžno opozorilo. Ob tem Arso opozarja tudi na povečano požarno ogroženost naravnega okolja. V delu Primorske ostaja razglašena zelo velika požarna ogroženost, v preostalem delu države pa velika požarna ogroženost.

Od torka naprej bo skoraj vsa Slovenija v rdečem. FOTO: Arso

Po trenutnih napovedih se bo izrazit vročinski val začel nekoliko umirjati v petek, 7. avgusta, ko meteorologi pričakujejo krajevne plohe in nevihte ter manjšo osvežitev. Kljub temu poudarjajo, da vročina ne bo povsem popustila, saj se bo vročinski val ob koncu tedna le nekoliko ublažil, ne pa tudi zaključil.