Pred nami zimske razmere, a le v gorah, kjer lahko zapade tudi do pol metra snega

Nad Slovenijo se naglo pomika ciklon, ki prinaša otoplitev, močan jugozahodnik, obilne padavine in na številnih izpostavljenih mestih nevarno poledico. Medtem ko bo po nižinah večinoma lilo, bodo gore dobile nov zajeten paket snega, marsikje tudi več kot pol metra, napovedujejo na portalu Meteoinfo.si. Da bo teden v nižinah vse prej kot zimski, potrjujejo tudi na Arsu.

Temperature se bodo hitro dvignile

Kot opozarja Meteoinfo, je nad nami nov vremenski preobrat. Od zahoda se približuje ciklon, ki je že okrepil jugozahodni veter v višjih legah. Z njim prihaja toplejši, zelo vlažen zrak, zato se bodo temperature hitro dvignile, padavine pa so se danes bodo razširile čez večji del države. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne nastali krajevni nalivi, ki se bodo nadaljevali v noč na torek. Lokalno lahko pade tudi več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, napoveduje Meteoinfo.si.

FOTO: Meteoinfo.si

Torek: sneženje v višjih legah

Topel jugozahodnik bo dvignil mejo sneženja med 1200 in 1600 metrov nadmorske višine, le na severozahodu bo lahko snežilo do alpskih dolin. je za Slovenske novice pojasnil dežurni meteorolog z Arsa Branko Gregorčič. V torek in v noči na sredo pa se bo meja sneženja ponekod spustila do okoli 800. Snežilo bo danes in jutri le v gorah, po nižinah pa bo deževalo. Od srede do nedelje pa padavin ne pričakujemo, pravi Gregorčič.

V visokogorju Julijskih Alp bi lahko v torek zapadlo tudi pol metra snega, a kot pojasnjuje prognostik, bodo obilne snežne padavine le na območju z nadmorsko višino nad 2000 m, kjer bo temperatura ves čas pod ničlo. Na Primorskem in Notranjskem bo sprva pihal okrepljen južni veter. Jutranje temperature bodo od 4 do 10, v alpskih dolinah malo nad 0, najvišje dnevne od 6 do 13, na severozahodu okoli 4 stopinj Celzija.

Od srede mirneje, z nekaj burje in hladnejšim zrakom

Od srede naprej kaže na umiritev. Od severa se bo zjasnilo, na jugu pa lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Četrtek bo delno jasen in hladnejši, severovzhodnik bo poskrbel za bolj svež občutek, burja pa bo vztrajala ob morju. Biovreme ne bo prizaneslo: obremenitev bo danes naraščala, najbolj izrazita bo v noči na torek. Čez dan v torek bo počasi popuščala.