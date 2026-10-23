Pred nedeljskimi volitvami v Srbiji napeto, slovensko ministrstvo pred počitnicami opozarja potnike

Srbijo le dva dni pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami pretresajo politične napetosti in množična zborovanja. V Beogradu se je v četrtek zbralo okoli 150.000 podpornikov študentskega gibanja, ki želi po več kot desetletju končati vladavino Srbske napredne stranke. Ker se bližajo jesenske šolske počitnice, je slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve državljane, ki potujejo v Srbijo ali tam že bivajo, pozvalo k previdnosti. Svetujejo predvsem izogibanje množičnim zbiranjem in spremljanje aktualnih razmer.

Srbija se pripravlja na pomembno politično nedeljo. 25. oktobra bodo potekale predčasne parlamentarne volitve, ki prihajajo po skoraj dveh letih študentskih protestov in vse globljih političnih delitev. V četrtek so ulice Beograda preplavili podporniki študentske opozicije, ki se je zbrala na Trgu Slavija. Po oceni neodvisne skupine za spremljanje javnih zbiranj se je shoda udeležilo okoli 150.000 ljudi. Hkrati je na drugem koncu mesta potekalo zborovanje privržencev vladajoče Srbske napredne stranke.

Študentsko gibanje se je oblikovalo po tragediji na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, ko je zrušitev nadstreška zahtevala 16 življenj. Nesreča je sprožila množične proteste, zahteve po odgovornosti in očitke o korupciji pri javnih projektih. Protestno gibanje zdaj tudi na volitvah izziva dolgoletno vladajočo stranko, povezano z Aleksandrom Vučićem.

Volilno kampanjo so zaznamovali tudi incidenti. Srbska organizacija za spremljanje volitev CRTA je od 9. septembra do 18. oktobra zabeležila 116 incidentov fizičnega ali verbalnega nasilja v 34 mestih in občinah. Opozorila je tudi na stopnjevanje napetosti v zadnjih tednih kampanje. Srbske oblasti medtem zatrjujejo, da bodo skrbele za javni red in mir tudi na dan volitev in po njih.

Slovensko ministrstvo opozarja: izogibajte se večjim zbiranjem

Na dogajanje se je odzvalo tudi slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ki je pred jesenskimi počitnicami objavilo priporočila za slovenske državljane v Srbiji. »Državljanom v Srbiji svetujemo, da se pred potjo seznanijo z aktualnim dogajanjem v Srbiji, se izogibajo območjem večjih javnih zbiranj in spremljajo obvestila pristojnih organov,« so sporočili.

Ministrstvo opozarja tudi na možnost prometnih zapor, zastojev in povečanih varnostnih tveganj ob množičnih dogodkih, zlasti v Beogradu in drugih večjih mestih.

Slovenskim državljanom priporočajo še registracijo potovanja v aplikaciji eLastovka, saj lahko ta v primeru težav olajša zagotavljanje konzularne pomoči. Potniki naj spremljajo tudi obvestila slovenskega veleposlaništva v Beogradu.

Pri tem velja poudariti, da Slovenija potovanj v Srbijo ne odsvetuje. Na uradni spletni strani ministrstva je država še vedno označena kot območje, za katero se svetuje običajna previdnost. Posebno pozornost pa priporočajo na krajih protestov in drugih množičnih zborovanj.

Volilni molk se je že začel, napetosti pa ostajajo

V Srbiji se je danes začel volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 20. uri. V tem času je prepovedano javno predstavljanje kandidatov in njihovih programov ter pozivanje k glasovanju za posamezne liste. Po podatkih srbske javne radiotelevizije RTS ima volilno pravico več kot 6,45 milijona državljanov, glasovanje pa bo potekalo na 8392 voliščih, tudi v tujini. Kako mirno bo minila volilna nedelja in kakšno bo dogajanje po razglasitvi rezultatov, pa bo jasno v prihodnjih dneh.