  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GROF IN GROFICA DEŽELE KRANJSKE

Pred odprtjem udaril vihar, Preddvor je po letih čakanja vendarle dobil galerijo (FOTO)

Mojster Sušnik je bil kljub grofovskemu nazivu spet na vseh štirih.
Nekateri so bili prav gosposko napravljeni. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Nekateri so bili prav gosposko napravljeni. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Gučijev kolaž slik

Gučijev kolaž slik

Prvi obiskovalci galerije so prišli iz Šaleške doline.

Prvi obiskovalci galerije so prišli iz Šaleške doline.

Guči živi v barvitem svetu svojih iluzij.

Guči živi v barvitem svetu svojih iluzij.

Umetnik in grof sta odprla novo galerijo.

Umetnik in grof sta odprla novo galerijo.

Nekateri so bili prav gosposko napravljeni. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc
Gučijev kolaž slik
Prvi obiskovalci galerije so prišli iz Šaleške doline.
Guči živi v barvitem svetu svojih iluzij.
Umetnik in grof sta odprla novo galerijo.
Jože Miklavc
 29. 4. 2026 | 07:39
2:43
A+A-

Znana je zgodba srednjeveškega gradu Dvor, ki sta ga v najem leta 2021 prevzela neutrudna grof in grofica. On izjemen, vsestranski mož iz Lukovice pri Domžalah, ona slepa pravnica z velikim srcem iz Ljubljane. Po dramatični zgodbi sta zapustila grad Štatenberg pri Makolah in se preselila na dvorec Rus ter za tem oživila dogajanje v Preddvoru.

Ko so ravno tekle še zadnje priprave na odprtje novoopremljene grajske galerije v gradu Dvor, je viharni veter pod Karavankami rovaril tudi v Preddvoru, uničil okna in poškodoval dele fasade gradu. Spet so priskočili na pomoč gasilci, sokrajani, občinske službe in nova najemnika Florjan Sušnik ter Tanja Šubelj, grof in grofica dežele Kranjske. Mojster Sušnik je bil kljub grofovskemu nazivu spet na vseh štirih, noči so bile kratke in dnevi neskončno naporni. Z znanjem in iznajdljivostjo je bdel nad obnovo dvorca ter hitel dograjevati galerijski prostor. Odprtje prve razstave likovnih del domačina, posebneža umetniških razsežnosti Franca Gučka - Gučija, so prestavili za teden dni in nato le predstavili prvi galerijski prostor v zgodovini Občine Preddvor, le nekaj kilometrov od Tržiča, Kranja in Šenčurja. Za glasbeno kuliso so poskrbeli mladi preddvorski glasbeniki Sara Fras (vokal), Neža Zorec (saksofon) ter Nace Božič in Rok Zorec (kitara).

Gučijev kolaž slik
Gučijev kolaž slik
Prvi obiskovalci galerije so prišli iz Šaleške doline.
Prvi obiskovalci galerije so prišli iz Šaleške doline.

Predanost lokalni skupnost

Guči živi v barvitem svetu svojih iluzij.
Guči živi v barvitem svetu svojih iluzij.

Za oživitev novih prostorov sta v tesnem sodelovanju z Občino Preddvor zaslužna Tanja Šubelj in Florjan Sušnik, ki z neusahljivo energijo skrbita za kulturni utrip gradu Dvor. Njuna predanost lokalni skupnosti je omogočila, da umetnost v Preddvoru dobi nov, dostojanstveno urejeni dom različnih umetnosti, kultur in časovno patino. Galerija nosi ime po Francu Gučku - Gučiju, ustanovitelju Likovnega društva Preddvorski samorastniki. Guči, ki je svoja prva dela razstavil že leta 1972, je v karieri ustvaril izjemen opus deset tisoč umetnin, od platen do fresk in panjskih končnic. Njegov prispevek h kulturi, ki vključuje prek 50 samostojnih razstav in humanitarno delovanje, je bil ob njegovi 70-letnici nagrajen tudi z občinskim priznanjem.

»Galerija ponuja prostor, kjer bodo domači ustvarjalci lahko razvijali svoje umetniške talente. Končno smo dobili tudi prostor za razstave del, ki nastajajo v okviru naših tradicionalnih ekstemporov,« je o novi pridobitvi s ponosom povedal Guček.

Grof in grofica skrbita za kulturni utrip gradu Dvor.

Umetnik in grof sta odprla novo galerijo.
Umetnik in grof sta odprla novo galerijo.

O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki