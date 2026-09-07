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STANJE NA CESTAH

Pred potjo preverite stanje na cestah: promet na Primorski avtocesti se je sprostil, drugod številne zapore

Začetek septembra prinaša vse gostejši promet, poleg zastojev pa voznike na številnih odsekih čakajo tudi zapore in vzdrževalna dela.
Stanje na primorski avtocesti danes zjutraj. FOTO: X, Dars
Stanje na primorski avtocesti danes zjutraj. FOTO: X, Dars
A. G.
 7. 9. 2026 | 08:32
 7. 9. 2026 | 08:56
6:35
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Začetek septembra na slovenskih cestah prinaša precej bolj živahen promet. Po poletnih počitnicah se življenje vrača v ustaljene tirnice, na cestah je več avtomobilov, jutranje in popoldanske prometne konice pa so vse izrazitejše. Na ceste se vračajo tudi šolarji, zato je treba biti še posebej pozoren na šolskih poteh in v bližini šol. Promet je zaradi tega predvsem ob začetku in koncu delovnega dneva počasnejši na mestnih vpadnicah, obvoznicah in glavnih prometnih povezavah. Razmere dodatno zapletajo številne obnove, vzdrževalna dela in zapore, ki potekajo po vsej Sloveniji. Na posameznih odsekih je promet zato urejen po zoženih pasovih, ponekod pa so posamezni priključki oziroma smeri povsem zaprti.

Vozniki naj pred odhodom preverijo stanje na cestah in računajo na nekoliko daljši čas potovanja. Na večjih prometnicah se lahko razmere hitro spremenijo, zato je pomembno tudi sprotno spremljanje prometnih informacij in upoštevanje prometne signalizacije.

Na Primorki zaprta smer proti Kopru

Na Primorski avtocesti je bilo zjutraj zaradi zapore pri Ravbarkomandi proti Kopru promet upočasnjen, proti Ljubljani pa je promet potekal po voznem pasu. Nastajali so zastoji v obeh smereh. Po zadnji posodobitvi Darsa ob 8.25 pa promet na območju Ravbarkomande poteka sproščeno.

Kljub temu prometne razmere na slovenskih cestah ostajajo pestre. Voznike tudi danes ponekod čakajo zastoji, predvsem na vpadnicah proti večjim mestom, na posameznih odsekih avtocest pa so zaradi del in vzdrževanja še vedno vzpostavljene zapore oziroma spremenjeni prometni režimi.

Primorske ceste in vipavska hitra cesta

Na A1 na počivališču Lom zahod in vzhod bo zaradi izvedbe električnih polnilnic, promet delno oviran na območju gradbišča za bencinskim servisom. Delna zapora BS Lom vzhod in zahod bo do najkasneje sobote, 31. 10. 2026.

Na vipavski hitri cesti H4 je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo:

  • promet proti Novi Gorici bo potekal po enem pasu,
  • promet iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu bo med priključkoma Vipava in Razdrto preusmerjen na vzporedno regionalno cesto,
  • tranzitni tovorni promet bo preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči.

Dolgoročna dela: Zaprt je uvoz Postojna proti Kopru (do sredine novembra 2026). Na H4 je zaprt uvoz 2 Ajdovščina v smeri Vrtojbe, Italije (do sredine novembra 2026). Cesta Lokve - Čepovan pri Čepovanu, je dnevno zaprta med 7. in 18. uro, do 25. 9. Vmesni čas poteka izmenično.

Priporočila voznikom:

  • Pred potjo se seznanite s prometno napovedjo, sproti spremljajte prometne informacije.
  • Ustrezno pripravite svoje vozilo, priporočamo tudi ogled zemljevida vaše poti ter predvidite možne obvoze zaradi izrednih dogodkov.
  • V primeru okvare vozila upoštevajte priporočila o varnih postopkih ravnanja (trikotnik, brezrokavnik, umik za ograjo - če je možno ter ostalo ter sporočilo 1970).
  • Priporočamo več pozornosti voznikov, na šolskih poteh kot tudi v šolskem okolju.
  • Poleg stanja na cestah spremljate tudi vremenske razmere.
  • Na avtocestah in hitrih cestah ter ostalih cestah po Sloveniji potekajo dnevno/nočna vzdrževalna dela (košnja, čiščenje okolja, urejanje signalizacije ter drugo), poleg obnov odsekov. Občasno so zaprti posamezni pasovi na različnih odsekih.
  • Upoštevajte prometno signalizacijo, bodite pozorni in spremljajte potek prometa na svoji poti, poroča Promet.si.

Štajerska avtocesta

Potovalni časi FOTO: Promet.si
Potovalni časi FOTO: Promet.si

Do 4. 10. bo med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug promet potekal po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Med 20. in 5. so načrtovane nočne zapore avtoceste (odstranjevanje ograje) med Slovenske Konjice - Dramlje, 7./8. 9., 8./9. 9. in 9./10.9. proti LJ. V tem času bo zaprt uvoz Slovenske Konjice proti LJ. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

Načrtovane zapore (7. - 11. 9.), promet bo potekal po enem pasu:

  • v noči na torek in sredo, med 19:30 in 5. uro, pred predorom Podmilj in izvoz Trojane v smeri Maribora;
  • v noči na četrtek in petek, med 20. in 5. uro, pred predorom Jasovnik in priključkom Vransko v smeri Maribora.

Predvidoma do srede, 23. 9. bodo na odseku MP Šentilj - Šentilj, v obe smeri potekala dela. Zaradi obnove asfaltov bo zaprto smerno vozišče na MP Šentilj proti Avstriji. Ves promet bo potekal po dveh zoženih voznih pasovih, in sicer prehitevalni pas širina 3,00 m, vozni pas 2,75 m. Prav tako bo zaprt prehitevalni pas od meje z Avstrijo v dolžini 100 m. Širina pasu bo 3,75 m.

Cesta Zagorje - most čez Savo, bo zaprta do 20. 9. do 19. ure. Obvoz Šklendrovec - most čez Savo - Bevško - Zagorje in obratno.

Dolgoročna dela: Zaprt je uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Sneberje. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz preko priključka Celje center.

Gorenjska avtocesta

Načrtovane zapore (7. - 11. 9.):

  • v noči na torek, četrtek in petek, bo na odseku Podtabor – Kranj zahod ter Kranj zahod in vzhod proti LJ, zaprt vozni pas med 18. in 5. uro (rezkanje asfalta).
  • V četrtek, med 7. in 14. uro bo na odseku Jesenice vzhod - Lesce proti Ljubljani, zaprt vozni pas.
  • Ostala dela na odstavnih pasovih (Brnik-Vodice in Brezje-Vrba).

Dolenjska avtocesta

Na priključku Ivančna Gorica je (izvoz iz smeri Obrežja in uvoz v smeri Ljubljane), zaprt predvidoma do 29. 9. 2026. Obvoz za osebna in tovorna vozila je voden preko AC priključka Bič.

Dolgoročna dela: na odseku Ivančna Gorica - Bič v smeri Novega mesta, promet poteka po dveh zoženih pasovih. Širina zoženih prometnih pasov v vsako smer vožnje (vozni pas 3,00 m, prehitevalni pas 2,30 m).

Podravska avtocesta

Načrtovana dela dnevno (7. - 13. 9.): na odsekih Slivnica - Draženci - Slivnica, med 7. in 14. uro, zaprt en pas (popravilo ograj, čiščenje okolja).

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