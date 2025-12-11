Pred prazniki smo preverili, koliko bo treba letos odšteti za potico, cene vas bodo presenetile

Med trgovskimi verigami nas je z najnižjo ceno presenetil Eurospin. Polkilogramska orehova potica stane pri njih trenutno 2,69 evra, makova v enaki količini 2,69 evra. Akcijska cena velja od 11. do 17. decembra 2025. Pri Tušu imajo v spletni trgovini pravo parado potic tako lastne znamke kot tudi drugih znanih proizvajalcev. Polkilogramska orehova Potica Tuš je na voljo za 3,24 evra, enako makova. V Tušu se dobijo še potratna potica iz Pekarne Jure: za 950 g bomo odšteli v akciji 9,99 evra (redna cena 12,99 evra), za 1100 g orehove potice iz te pekarne pa 13,29 evra (redna cena 18,99 evra). Orehova potica iz pekarne Pečjak (550 g) stane 6,64 evra.
V slaščičarnah potica postane pravi prestižni izdelek.
V Lidlu se orehova potica Naše nam paše (400 g) dobi po ceni 3,99 evra, navajajo v katalogu. Deluxe orehova potica (500 g) je na voljo za 4,99 evra. Potratna potica Stari Rogljiček (600 g) stane 6,49 evra. Po tej ceni bo dostopna od 11. do 17. decembra. V Mercatorjevi spletni trgovini stane Žitova domača pakirana potica (500 g) 9,49 evra, orehova ali makova potica Žito (500 g) pa 6,89 evra. Potratna potica Special Moments (750 g) stane 9,99 evra, domača kokosova potica znamke Žito pa 9,49 evra.
Peke se lahko lotite tudi sami.
V Sparu stane Žitova orehova potica enako kot v Mercatorju, 6,89 evra. Pehtranova potica Pečjak (350 g) se dobi za 7,99 evra. Enako ceno imata čokoladna in lešnikova potica iste znamke, a v količini 550 g. Žitova domača orehova potica (500 g) se dobi za 9,49 evra. Veganska orehova potica z rozinami (450 g) stane 8,78 evra. Kilogramska Chefova premium potica chefa Uroša Štefelina z okusom lešnika in oreha stane 12,59 evra.
Če se od trgovskih polic premaknemo v slaščičarne, hitro vidimo, da potica tam postane pravi prestižni izdelek. V ljubljanski Zvezdi se cene gibljejo precej višje kot v trgovinah: rožičeva in rozinova potica staneta med 21 in 42 evri, makova in pehtranova s skuto med 23 in 45 evri, orehova med 25 in 47 evri, veganska orehova pa celo med 28 in 55 evri, odvisno od velikosti. V Slaščičarni Sladki dar v Ljubljani in Kamniku domačo orehovo potico prodajajo v več oblikah – pol pekača, cel pravokotni pekač in šarkelj. Cenovni razpon za orehovo potico je trenutno od 10 do 21 evrov na kos, pri čemer cel pekač tehta približno 1,0–1,1 kilograma, šarkelj pa okoli 750–850 gramov.
Še dražje je pri manjših, butičnih proizvajalcih. Keksarna Brodnjak domačo orehovo potico (približno 380 g) prodaja za 11,90 evra, kar pomeni, da kilogram njihove potice nanese okoli 31 evrov. Na domačiji Gnidica pri Sevnici za domačo orehovo potico z rozinami (1 kg) zaračunajo 20,90 evra. Enako ceno imata tudi njihova domača potratna in pehtranova potica (1 kg), kar pomeni, da se kilogram potice pri njih zadržuje tik pod mejo 21 evrov. Če pa bi se peke potice radi lotili sami ali v to prepričali koga drugega, vam pri Jezeršku ponujajo paket s potičnico in vsemi sestavinami za 22 oziroma 69 evrov, če potrebujete še pekač.