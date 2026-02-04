  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRADICIJA

Pred prvo rezjo na trto obesili klobase, da bi bilo grozdje še debelejše (FOTO)

V Semiču so se vnovič zbrali člani društva vinogradnikov. Med druženjem so tudi potarnali, kako so jim pokradli mesnine.
Tradicija veleva, da pred rezjo na trte obesijo klobase. FOTO: Milan Glavonjić

Tradicija veleva, da pred rezjo na trte obesijo klobase. FOTO: Milan Glavonjić

Pred začetkom opravila FOTO: Milan Glavonjić

Pred začetkom opravila FOTO: Milan Glavonjić

Obrezovanje je tudi spoštovanje tradicije. FOTO: Milan Glavonjić

Obrezovanje je tudi spoštovanje tradicije. FOTO: Milan Glavonjić

V muzeju: Anton Malnarič in Janko Govednik FOTO: Milan Glavonjić

V muzeju: Anton Malnarič in Janko Govednik FOTO: Milan Glavonjić

Delo in druženje gresta z roko v roki. FOTO: Milan Glavonjić

Delo in druženje gresta z roko v roki. FOTO: Milan Glavonjić

Tradicija veleva, da pred rezjo na trte obesijo klobase. FOTO: Milan Glavonjić
Pred začetkom opravila FOTO: Milan Glavonjić
Obrezovanje je tudi spoštovanje tradicije. FOTO: Milan Glavonjić
V muzeju: Anton Malnarič in Janko Govednik FOTO: Milan Glavonjić
Delo in druženje gresta z roko v roki. FOTO: Milan Glavonjić
Milan Glavonjić
 4. 2. 2026 | 23:16
5:09
A+A-

V hladnem, a jasnem jutru se je 20 članov Društva vinogradnikov Semič zbralo v učnem vinogradu dr. Derganca nad domom paraplegikov ter na dan, ko goduje sv. Vincenc, zavetnik vinogradnikov, opravili tradicionalno prvo rez trte. »Danes je poseben dan, saj trta že sama pričakuje svojo prvo rez,« je zbranim poguma dal Janko Verdnik, predsednik društva. Preden so se lotili obrezovanja, so simbolično obesili klobase na trto po starem običaju v znak rodovitnosti. »Naj bo grozdje debelejše in polnejše, kot je klobasa,« je Janko razkril željo, potem pa se je po vinogradu razlegel zvok škarij.

Živa dediščina

Vse tja do manjšega, a ličnega vinogradniškega muzeja, ki kot varuh stoji nad trtami in hrani staro orodje ter pripomočke, kakršne so uporabljali vinogradniki nekoč. Anton Malnarič iz Sel pri Semiču je vodil ogled: »Tu hranimo različne škarje za rezanje trte, motike, brente za mletje grozdja, betičke za tlačenje in sodčke. Vse, kar je nekoč veljalo za vsakdanji pripomoček, danes pa ga ohranjamo kot dediščino.« Pokazal je tudi mrežo, po kateri se je grozdje svaljkalo, steklenice in čutare za shranjevanje mošta ter lesene pipe in dile, ki so bili del kletarske opreme. »Muzej smo uredili pred približno 24 leti in ga počasi polnili. Jedro orodja smo pripeljali iz muzeja v Metliki na dan, ko smo ga šli pokropit, preden so ga položili v rojstno belokranjsko grudo,« je kot zanimivost omenil Malnarič.

Klobase in vse drugo, kar se je sušilo, je končalo pri tatovih.

Beseda je dala besedo, Slave Simonič, vinogradnik z dolgo kilometrino, je dodal, da vinograd obsega približno 120 trt, zasajenih s 26 sortami. Prostor je čez leto prizorišče številnih druženj in prireditev, kjer se ohranja vinogradniška tradicija. »To je kotiček, v katerem vinogradniki po delu odložijo orodje in si dušo odvežejo s kapljico pridelka z domačih trsov. Še lažje gre po grlu, ko se ozremo na orodja, ki so jih naši uporabljali v vsakdanjem vinogradništvu, danes pa predstavljajo živo dediščino, ki jo društvo ohranja za prihodnje generacije,« je Slave dvignil kozarec.

Prva rez trte ni le opravilo, temveč predvsem simbol dobrih želja za prihajajočo letino.

Ko so odložili škarje in sneli klobase, so se vinogradniki odpravili v bližnjo vinsko klet, kjer so si lakoto potešili s prigrizkom (klobasami in šunko) in ga zalili z žlahtno kapljico. »Obrezovanje trt ni zgolj tehnično opravilo, ampak tudi izraz spoštovanja tradicije. Pri prvi rezi je treba paziti na rodne poganjke, pustiti dovolj lesa za rodnost in preprečiti preobremenitev trte,« je med prigrizkom izkušnje delil nekdanji semiški župan Janko Bukovec, leta 1977 ustanovitelj Društva vinogradnikov Semič, in dodal: »Delo in druženje gresta z roko v roki. Z ohranjanjem teh navad ohranjamo vrednote naših prednikov in skupnost, ki je ob trti vedno prisotna.«

Prevelika zaloga

Prva rez trte ni le opravilo, temveč predvsem simbol dobrih želja za prihajajočo letino, zdravje trt in uspešno vinogradniško sezono, je dodala tajnica društva Mateja Bajec. Nato je druščina z dvignjenimi kozarci v kup dala glasove in zapela: »Koliko kapljic, toliko let …, naj bo stara ali mlada ...« Ko je pesem potihnila, možje pa odložili kozarce, so se vrstila pričevanja. Tudi da pridelovalce vina – ne le v Semiču – dodatno bremeni velika zaloga kakovostne letine, saj se je prodaja v zadnjih letih občutno upočasnila. »Sodi so ponekod še polni. Mnogi se sprašujejo, kam bomo dali letošnji pridelek,« se je spraševal Bukovec.

120 trt obsega vinograd.

»Kako ga bom pil doma, ko sem ostal brez kolin,« se v pogovor vključi vinogradnik Oskar. Nedolgo tega, sredi januarja, ko je sneg prekril tudi Belo krajino, so nepridipravi ponoči iz sušilnice odnesli kar 110 kilogramov kolin. Ker so bila vrata varno zaklenjena, so se z lojtro povzpeli na streho, prekrito s približno 20 centimetri snega. Pod snegom se je zaradi toplote v sušilnici naredil led. Na strehi so izrezali manjšo odprtino in (verjetno) z dolgo žico potegnili ven 25 rolanih šunk po dva kilograma, štiri kose slanine, težke do osem kilogramov, ter dve pleči po 13 kilogramov. Lastnik se je, kot pravi, lahko obrisal pod nosom, podobno kot pred leti Slave Simonič, ki so ga prav tako okradli. Klobase in vse drugo, kar se je sušilo, je končalo pri tatovih, harmonike iz sosednjega prostora pa niso odnesli. Ko se je bližalo poldne in so zazvonili zvonovi na župnijski cerkvi sv. Štefana, so se vinogradniki razšli. Zgodbe vsakdana bodo nadaljevali ob drugi priložnosti, so obljubili.

Pred začetkom opravila FOTO: Milan Glavonjić
Pred začetkom opravila FOTO: Milan Glavonjić

Obrezovanje je tudi spoštovanje tradicije. FOTO: Milan Glavonjić
Obrezovanje je tudi spoštovanje tradicije. FOTO: Milan Glavonjić

V muzeju: Anton Malnarič in Janko Govednik FOTO: Milan Glavonjić
V muzeju: Anton Malnarič in Janko Govednik FOTO: Milan Glavonjić

Delo in druženje gresta z roko v roki. FOTO: Milan Glavonjić
Delo in druženje gresta z roko v roki. FOTO: Milan Glavonjić

Več iz teme

Semičtrtarezklobasetradicija
ZADNJE NOVICE
23:16
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Pred prvo rezjo na trto obesili klobase, da bi bilo grozdje še debelejše (FOTO)

V Semiču so se vnovič zbrali člani društva vinogradnikov. Med druženjem so tudi potarnali, kako so jim pokradli mesnine.
4. 2. 2026 | 23:16
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Misija nemogoče

Popravilo fotelja bo moralo počakati ...
Branko Babič4. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Razred nagrajenih

Najbolje bo, sem si mislil, da se na koncu članka podpišemo kar OŠ Vodmat.
Lovro Kastelic4. 2. 2026 | 22:25
22:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Babilon pod hlačami

Moje zveste spremljevalke, zdi se, neskončno dolgega hladnega obdobja so hlačne nogavice.
Maša Močnik4. 2. 2026 | 22:00
21:59
Lifestyle  |  Astro
ODNOSI

Prijateljstva v odraslosti: ko jih vzdržujemo, se naučimo poslušati in razumeti

Naučimo se, da ni treba biti vedno prisoten fizično, da bi bil tu.
4. 2. 2026 | 21:59
21:19
Bulvar  |  Domači trači
KMETIJA

Med Lano in Nušo vre: »Kako bo lepo, ko gre ta p***ica ven«

V šovu Kmetija je vedno bolj napeto in glasno, še posebej med Nušo Šebjanič in Lano Pečnik.
4. 2. 2026 | 21:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki