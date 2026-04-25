Pred prvomajskimi prazniki: gneča na cestah, odpovedi in zamude

Pred prihajajočimi prazniki oziroma počitnicami se za izletnike oziroma dopustnike pojavlja nekaj klasičnih ter nekaj izrednih okoliščin, na katere opozarjajo državni organi ter infrastrukturni sektor. Ukinitev nekaterih zračnih povezav ter vrste zaradi sistema EES (Entry/Exit System) lahko povzročijo preglavice predvsem tistim, ki se bodo na pot odpravili prek letališč.

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je državljane pozvalo, naj se na pot v tujino pripravijo, se seznanijo z razmerami v ciljni državi ter se registrirajo na spletni strani ministrstva za primer nevšečnosti. Zaradi razmer MZEZ odsvetuje potovanja v priljubljene zalivske turistične destinacije: Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate, Katar, Oman in Jordanijo. Ne glede na odredišče pa vsem priporočajo, da preverijo veljavnost osebnih dokumentov.

Že v petek in soboto na slovenskem cestnem omrežju pričakujejo povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter iz Italije proti Madžarski, najavlja Dars. Nadalje pričakujejo na naših avtocestah povečan tovorni promet 30. aprila ter ob zaključku počitnic prvo majsko nedeljo in ponedeljek.

Zastoje pričakujejo predvsem na ljubljanskem avtocestnem obroču ter primorski cesti, pa tudi na območju delovnih zapor ter pred mejnimi prehodi. Po podatkih Hrvaškega avtokluba pa zastoje na njihovih avtocestah pričakujte na zagrebški obvoznici in istrskem ipsilonu ter kopenskih mejnih prehodih Hrvaške.

»Posebej opozarjamo vse, ki bodo potovali iz schengenskega območja čez kopenske meje s Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Črno goro, da lahko zaradi uvedbe novega Sistema vstopa/izstopa (EES) predvsem ob povratku na Hrvaško pričakujejo daljše čakalne dobe,« je ta teden opozorilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu.

S slednjega navajajo še, da bo veliko slovenskih državljanov potovalo prek zagrebškega letališča, veliko pa jih bo prihodnji teden preživelo na Hrvaškem: »Svetujemo skrbno načrtovanje poti ter preverjanje alternativnih mejnih prehodov,« dodajajo iz Zagreba.

Previdno na vseh cestah Policija – ob rednih prvomajskih svarilih o zavarovanju lastnine ter previdnim pokanjem z možnarji ali karbidom – opozarja, da je v prihodnjih dneh na cestah proti turističnim središčem mogoče pričakovati povečan promet in zastoje, zato v policiji pozivamo k strpnosti v prometu: »Med prazniki je promet običajno veliko gostejši, več je tudi prometnih nesreč, zato bodite previdni.« Dela prosti dnevi so po ugotovitvah policije posebej tvegani za ranljive udeležence v prometu: pešci, kolesarji ter vozniki enoslednih vozil so takrat pogosteje udeleženi v prometu in so posledično bolj izpostavljeni prometnim nesrečam. »Pazimo nanje,« opozarjajo.

Uvedba sistema EES – pri katerem morajo državljani neevropskih držav dati prstne odtise in se fotografirati, kar po podatkih evropske komisije traja 70 sekund – je na nekaterih kopenskih schengenskih mejah že za velikonočne praznike ustvarila večurne zastoje in kilometrske kolone. Pri tem ne gre pričakovati daljših zastojev na naših mejnih prehodih na letališčih Brnik, Portorož in Maribor Slivnica, saj na njih ni toliko potnic in potnikov kot na prestopnih letališčih oziroma letalskih vozliščih.

Ob začetku delovanja EES so letala poletela proti cilju, čeprav na njih ni bilo več kot 50 ali 120 potnikov: to pripisujejo tudi omejitvam delovnega časa pilota oziroma posadke ter tudi rezerviranim časovnim terminom za vzlet ali pristanek letala. Zamude so pripeljale tako daleč, da je Grčija za britanske turiste uvedla izjemo od pravil EES, saj so se po poročanju londonskega Timesa menda bali dolgih vrst na malih otoških letališčih.

V letalskem prometu se zaradi geostrateških razmer in rastočih cen goriva dogajajo tudi ukinitve letov – ta teden je nemška Lufthansa ukinila 20.000 letov na kratke razdalje – ali se odlaša z nekaterimi ponovnimi vzpostavitvami (kot Flydubai, ki je vrnitev na Brnik namesto v začetku maja zamaknil za par tednov). Tudi tukaj se priporoča vnaprejšnje načrtovanje alternativnih poti oziroma nepredvidenih postankov.

Med samim potovanjem pa MZEZ našim državljankam in državljanom po svetu svetuje spoštovanje lokalnih zakonov in običajev, izogibanje nevarnim območjem in območjem, kjer potekajo večja zbiranja ljudi ali protesti. Previdnost in razmislek pa se priporočata tudi pri spominkih in drugih predmetih, ki jih boste prinesli domov.