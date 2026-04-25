POTOVANJA

Pred prvomajskimi prazniki: gneča na cestah, odpovedi in zamude

Zunanje ministrstvo poziva ljudi, da se dobro pripravijo na pot v tujino, pričakovati je tudi gnečo na (avto)cestah.
Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik

V letalskem prometu se zaradi geostrateških razmer in rastočih cen goriva dogajajo tudi ukinitve letov, načrtujte rezervni scenarij. FOTO: Reuters

Naše veleposlaništvo v Zagrebu opozarja vse, ki bodo potovali iz schengenskega območja čez kopenske meje s Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Črno goro, da lahko zaradi uvedbe novega Sistema vstopa/izstopa (EES) predvsem ob povratku na Hrvaško pričakujejo daljše čakalne dobe. FOTO: Veleposlaništvo Zagreb/gov.si

Tomica Šuljić
 25. 4. 2026 | 07:01
4:26
Pred prihajajočimi prazniki oziroma počitnicami se za izletnike oziroma dopustnike pojavlja nekaj klasičnih ter nekaj izrednih okoliščin, na katere opozarjajo državni organi ter infrastrukturni sektor. Ukinitev nekaterih zračnih povezav ter vrste zaradi sistema EES (Entry/Exit System) lahko povzročijo preglavice predvsem tistim, ki se bodo na pot odpravili prek letališč.

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je državljane pozvalo, naj se na pot v tujino pripravijo, se seznanijo z razmerami v ciljni državi ter se registrirajo na spletni strani ministrstva za primer nevšečnosti. Zaradi razmer MZEZ odsvetuje potovanja v priljubljene zalivske turistične destinacije: Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate, Katar, Oman in Jordanijo. Ne glede na odredišče pa vsem priporočajo, da preverijo veljavnost osebnih dokumentov.

Že v petek in soboto na slovenskem cestnem omrežju pričakujejo povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter iz Italije proti Madžarski, najavlja Dars. Nadalje pričakujejo na naših avtocestah povečan tovorni promet 30. aprila ter ob zaključku počitnic prvo majsko nedeljo in ponedeljek.

Zastoje pričakujejo predvsem na ljubljanskem avtocestnem obroču ter primorski cesti, pa tudi na območju delovnih zapor ter pred mejnimi prehodi. Po podatkih Hrvaškega avtokluba pa zastoje na njihovih avtocestah pričakujte na zagrebški obvoznici in istrskem ipsilonu ter kopenskih mejnih prehodih Hrvaške.

»Posebej opozarjamo vse, ki bodo potovali iz schengenskega območja čez kopenske meje s Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Črno goro, da lahko zaradi uvedbe novega Sistema vstopa/izstopa (EES) predvsem ob povratku na Hrvaško pričakujejo daljše čakalne dobe,« je ta teden opozorilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu.

S slednjega navajajo še, da bo veliko slovenskih državljanov potovalo prek zagrebškega letališča, veliko pa jih bo prihodnji teden preživelo na Hrvaškem: »Svetujemo skrbno načrtovanje poti ter preverjanje alternativnih mejnih prehodov,« dodajajo iz Zagreba.

Previdno na vseh cestah

Policija – ob rednih prvomajskih svarilih o zavarovanju lastnine ter previdnim pokanjem z možnarji ali karbidom – opozarja, da je v prihodnjih dneh na cestah proti turističnim središčem mogoče pričakovati povečan promet in zastoje, zato v policiji pozivamo k strpnosti v prometu: »Med prazniki je promet običajno veliko gostejši, več je tudi prometnih nesreč, zato bodite previdni.« Dela prosti dnevi so po ugotovitvah policije posebej tvegani za ranljive udeležence v prometu: pešci, kolesarji ter vozniki enoslednih vozil so takrat pogosteje udeleženi v prometu in so posledično bolj izpostavljeni prometnim nesrečam. »Pazimo nanje,« opozarjajo.

Uvedba sistema EES – pri katerem morajo državljani neevropskih držav dati prstne odtise in se fotografirati, kar po podatkih evropske komisije traja 70 sekund – je na nekaterih kopenskih schengenskih mejah že za velikonočne praznike ustvarila večurne zastoje in kilometrske kolone. Pri tem ne gre pričakovati daljših zastojev na naših mejnih prehodih na letališčih Brnik, Portorož in Maribor Slivnica, saj na njih ni toliko potnic in potnikov kot na prestopnih letališčih oziroma letalskih vozliščih.

Ob začetku delovanja EES so letala poletela proti cilju, čeprav na njih ni bilo več kot 50 ali 120 potnikov: to pripisujejo tudi omejitvam delovnega časa pilota oziroma posadke ter tudi rezerviranim časovnim terminom za vzlet ali pristanek letala. Zamude so pripeljale tako daleč, da je Grčija za britanske turiste uvedla izjemo od pravil EES, saj so se po poročanju londonskega Timesa menda bali dolgih vrst na malih otoških letališčih.

V letalskem prometu se zaradi geostrateških razmer in rastočih cen goriva dogajajo tudi ukinitve letov – ta teden je nemška Lufthansa ukinila 20.000 letov na kratke razdalje – ali se odlaša z nekaterimi ponovnimi vzpostavitvami (kot Flydubai, ki je vrnitev na Brnik namesto v začetku maja zamaknil za par tednov). Tudi tukaj se priporoča vnaprejšnje načrtovanje alternativnih poti oziroma nepredvidenih postankov.

Med samim potovanjem pa MZEZ našim državljankam in državljanom po svetu svetuje spoštovanje lokalnih zakonov in običajev, izogibanje nevarnim območjem in območjem, kjer potekajo večja zbiranja ljudi ali protesti. Previdnost in razmislek pa se priporočata tudi pri spominkih in drugih predmetih, ki jih boste prinesli domov.

Več iz teme

07:31
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Čevapčiči v testu: še boljši kot z lepinjo (VIDEO)

Sočni čevapčiči v rahlem, hrustljavem testu: preprosta balkanska različica britanske klasike, ki jo boste zelo radi pripravljali.
Jasmina Pirnar Krope25. 4. 2026 | 07:31
07:29
Novice  |  Svet
STARODAVNE SKRIVNOSTI

Šokantno odkritje v Egiptu: v grobnici odkrili zlate jezike, mačje glave in del Homerjeve Iliade

Najdba razkriva preplet egiptovskih, grških in rimskih vplivov ter nenavadne pogrebne rituale tistega časa.
25. 4. 2026 | 07:29
07:14
Novice  |  Slovenija
ŠE VEDNO JE Z NAMI

Ajdovska deklica ni izginila! To je povzročilo lažni preplah (FOTO)

Novica o znamenitem kamnitem obrazu iz ostenja Prisojnika se je izkazala za lažno.
Tina Horvat25. 4. 2026 | 07:14
07:01
Novice  |  Slovenija
POTOVANJA

Pred prvomajskimi prazniki: gneča na cestah, odpovedi in zamude

Zunanje ministrstvo poziva ljudi, da se dobro pripravijo na pot v tujino, pričakovati je tudi gnečo na (avto)cestah.
Tomica Šuljić25. 4. 2026 | 07:01
06:35
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZTERJAVA DOLGOV

Zaradi dolgov so družini Zavašnik zaprli dostop do parkirišča in zarubili luksuzni BMW (FOTO)

Inšpektorji finančne uprave so ob nadzoru dostop zaprli z betonskimi bloki, saj naj bi parkirnino zaračunavali na zemljišču, ki ni več v njihovi lasti.
25. 4. 2026 | 06:35
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Barbara Plavec Brodnjak (modna in oblikovalka keramike): Svetu moraš pustiti nekaj boljšega, kot je to, kar si dobil od njega (Suzy)

»Moda je bila pri nas prisotna že od mojega zgodnjega otroštva, saj sem odrasla v dedkovi čevljarski delavnici in babičini šivalnici.«
Mateja Blažič25. 4. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
