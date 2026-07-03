Zaradi Eurojackpota prejeli 1,67 milijona: v Rogaški Slatini bodo danes pokazali, kaj so dobili za ta denar

Štiri leta pozneje je odgovor že precej bolj oprijemljiv. Občina danes predstavlja projekt letnega kopališča, ki je nastal prav iz sredstev, pridobljenih z davkom od največjega loterijskega dobitka.

Na občini so se že kmalu po prejemu denarja odločili, da o njegovi porabi ne bodo odločali sami, ampak bodo besedo prepustili občanom. Med več predlaganimi projekti je največ podpore dobila gradnja novega letnega kopališča, ki ga je kraj pogrešal že vrsto let. Od skupno 1,67 milijona evrov so za gradnjo bazena namenili približno 1,4 milijona evrov, preostanek investicije pa financirajo z državno pomočjo in občinskim proračunom. Celotna vrednost projekta znaša okoli 2,8 milijona evrov.

Občina držala besedo

Projekt je bil kar nekaj časa na čakanju zaradi priprave dokumentacije in pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj, vmes pa je občina del sredstev začasno prerazporedila tudi za ureditev športne infrastrukture. Po zaključku priprav je gradnja kopališča vendarle stekla. Novo kopališče bo namenjeno predvsem domačinom, družinam in obiskovalcem zdraviliškega kraja, občina pa pričakuje, da bo postalo ena pomembnejših pridobitev za kakovost življenja in turistično ponudbo.

Medtem ko je srečni dobitnik ostal anonimen do današnjih dni, je občina z davkom od njegovega dobitka dobila sredstva za eno največjih javnih investicij zadnjih let. Danes tako štiri leta po zgodovinskem Eurojackpotu predstavljajo rezultat odločitve, ki se je začela z enim samim srečnim listkom, so navedli na Delu.