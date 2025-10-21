Pred stotimi leti se je rodil legendarni Miki Muster, oče Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika (FOTO)

V sredo, 22. oktobra, pred natanko stotimi leti se je rodil eden najbolj prepoznavnih Slovencev, ki je s svojimi deli razveseljeval množice mladih in mladih po srcu, to pa počne še danes, čeprav ga že dobrih sedem let ni več med nami. Miki Muster je bil in ostaja eden naših največjih animatorjev, ilustratorjev in kiparjev, predvsem pa striparjev.

Generacije so odrasle ob dogodivščinah njegovih risanih likov, med katerimi seveda izstopajo Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik. Ustvaril je tudi legendarne zajčke s televizijskega Cikcaka, ki so otroke nekoč vsak večer opomnili, da je čas za risanko in nato počitek. Legendarnemu umetniku se bodo ob stoti obletnici njegovega rojstva poklonili tudi v Mestnem muzeju Ljubljana, kjer bo od 22. oktobra do 22. februarja naslednje leto na ogled razstava, posvečena Mikiju Mustru.

Na njej bodo obiskovalci lahko občudovali Mustrove originalne skice in druga umetniška dela, tudi izjemno redka, ki jih doslej ni videlo veliko oči. Razstava bo vključevala tudi živahen spremljevalni program, obljubljajo v muzeju. Na voljo bodo vodeni ogledi po razstavi, Mustrovi oboževalci se bodo lahko pogovorili z zbiralci njegovih del, organizirane bodo tudi ustvarjalne delavnice za otroke.

Njegovi najbolj prepoznavni liki so Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik. FOTO: Voranc Vogel

Miki Muster se je sicer rodil v Murski Soboti, a se je že kmalu preselil v Ljubljano, kjer je na Likovni akademiji diplomiral iz kiparstva. Nekaj časa je delal kot novinar, kar 17 let pa je ustvarjal v Nemčiji. V strip se je zaljubil v študentskih letih, še kot otrok pa se je navdušil nad risanimi filmi, predvsem tistimi, pod katere se je podpisal sloviti. Ta je postal tudi Mustrov navdih. »Čar Disneyevih figur je v tem, da ni vzel človeka. Počlovečil je predmete in živali ter jim dal privlačno obliko. Zato so bolj priljubljene kot realistične človeške figure, kljub temu, da so risane. Živalim je dal človeški karakter, vsakemu je poiskal ustrezno žival, ki predstavlja določen tip človeka. Človek se lažje istoveti z živaljo. To vemo že iz otroških let,« je nekoč dejal oče lisjačka Zvitorepca, ki je med drugim iz rok takratnega predsednika državeprejel srebrni red za vrhunsko pionirsko delo na področju slovenskega animiranega filma in stripa.