Pred stotimi leti se je rodil legendarni Miki Muster, oče Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika (FOTO)

V sredo, 22. oktobra, pred natanko stotimi leti se je rodil eden najbolj prepoznavnih Slovencev, ki je s svojimi deli razveseljeval množice mladih in mladih po srcu, to pa počne še danes, čeprav ga že dobrih sedem let ni več med nami. Miki Muster je bil in ostaja eden naših največjih animatorjev, ilustratorjev in kiparjev, predvsem pa striparjev.
Generacije so odrasle ob dogodivščinah njegovih risanih likov, med katerimi seveda izstopajo Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik. Ustvaril je tudi legendarne zajčke s televizijskega Cikcaka, ki so otroke nekoč vsak večer opomnili, da je čas za risanko in nato počitek. Legendarnemu umetniku se bodo ob stoti obletnici njegovega rojstva poklonili tudi v Mestnem muzeju Ljubljana, kjer bo od 22. oktobra do 22. februarja naslednje leto na ogled razstava, posvečena Mikiju Mustru.
Na njej bodo obiskovalci lahko občudovali Mustrove originalne skice in druga umetniška dela, tudi izjemno redka, ki jih doslej ni videlo veliko oči. Razstava bo vključevala tudi živahen spremljevalni program, obljubljajo v muzeju. Na voljo bodo vodeni ogledi po razstavi, Mustrovi oboževalci se bodo lahko pogovorili z zbiralci njegovih del, organizirane bodo tudi ustvarjalne delavnice za otroke.