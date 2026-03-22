Premier Golob pred odhodom na volišče obiskal mamo in poskrbel za čudovit posnetek (VIDEO)

Robert Golob je po volitvah obiskal mamo, s katero sta si zelo blizu. Ponosna mama je s sinom delila prisrčen objem, med pogovorom pa sta se spomnila tudi na Robertovega očeta. »Mama je ena sama,« je kratko in srčno zapisal ob posnetku, ki je nastal pred njegovim odhodom na volišče, kjer je okrog 14. ure oddal svoj glas. Na volišče ga je spremljala žena Tina Gaber Golob

Premier bo sicer rezultate volitev pričakal skupaj s člani Gibanja Svoboda v ljubljanski Cvetličarni, kjer pričakujejo množico podpornikov.

Glavni predstavniki desnega pola so svoje glasove povečini že oddali, lep prizor je bil ujet med zakoncema Janša, ki sta glasovnici oddala skupaj.

Robert Golob in Tina Gaber Golob FOTO: Antonio Bronic Reuters

Tudi predsednica že oddala svoj glas

Malo pred premierjem je svoj glas oddala tudi predsednica države, Nataša Pirc Musar, ki je glasovala v Radomljah. Ob tem se je zahvalila vsem državljanom in državljankam, ki so se odločili pomagati soustvarjati Slovenijo za nadaljnja štiri leta. Tiste, ki se za obisk volišč še niso odločili je spodbudila, naj ga opravijo v popoldanskih urah.

Predsednica se je državljanom zahvalila za pomoč pri soustvarjanju prihodnosti. FOTO: Jure Makovec

Nekaj po 12.00 je svoj glas oddal tudi Miha Kordiš, ustanovitelj stranke Mi, socialisti, ki bo rezulate pričakala na Metelkovi ulici. Pred odhodom na volišče si je privoščil še sprehod s psičko Ozno, s katero sta sredi dneva »gledala zvezde«, kot pravi, s čimer je hudomušno namignil proti viziji prihodnosti, kot jo vidi sam.