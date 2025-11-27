Pred zakolom pobirajo stave, koliko tehta prašič (FOTO)

Planinsko društvo Tabor zgledno neguje tradicijo kolin, ki na svoji planinski postojanki, Zajčevi koči pod Krvavico, že od leta 1999 sredi novembra organizira večdnevni praznik kolin. Najprej pri kmetu izberejo prašiča in že ta dogodek je slovesen, po tradiciji pobirajo tudi stave, koliko prašič tehta, rezultate pa razkrijejo na dan kolin, ko prašiča stehtajo.

Zbrani znesek gre v društveno blagajno.

Letošnji je dosegel 172 kilogramov, njegovo težo pa je točno uganila Katja Šmit. Zelo blizu so ga ocenili tudi številni drugi. Zbrani znesek gre v društveno blagajno, za pijačo vseh, ki so vključeni v dogodek, zmagovalec stave pa dobi zadnjo kračo. Koline pri Zajčevi koči so se začele na pobudo prvega predsednika PD Tabor Leopolda Topovška, zato da se ob koncu sezone, ko kočo zaprejo, malo poveselijo in zahvalijo vsem aktivnim članom za delo v društvu. Tako je še zdaj, hkrati pa je to postalo dostopno vsem, ki se želijo poveseliti z njimi in uživati ob jedeh, ki jih prinašajo koline, ki so bile in ostajajo vesel družabni dogodek.

172 kilogramov je letos pokazala tehtnica.

V prejšnjih letih so še živega prašiča pripeljali do koče in ga tam zaklali in obarili ter mu odstranili ščetine. Zadnja leta to delo opravijo pri kmetu, kjer ga kupijo, nato ga pripeljejo h koči, kjer nadaljujejo razkosanje in izdelavo klobas. Tako je bilo tudi letos. Vmes so si privoščili tradicionalno malico z okusnimi praženimi jetrci, kislim zeljem in svežim kruhom, nato pa so nadaljevali pripravo za izdelavo krvavic, jetrnih klobas, pečenic in kranjskih klobas, ki jih bodo ponudili udeležencem vsakoletnega božičnega pohoda iz Tabora do Zajčeve koče. Glavni mesar je že veliko let Janko Kobale, ob njem pa so ekipo sestavljali še predsednik društva Peter Marko, ki je bil glavni pri izdelavi klobas, zakonca Marica in Janez Miklavc, njun sin Rok, Stanko Križanec, Toni Ramšak, Uroš Zorenč, Martin Juhart in Matjaž Lesjak. Kot pravijo, je ves trud poplačan ob zadovoljstvu obiskovalcev koče in občutku, da so naredili nekaj dobrega za obogatitev življenja v lokalni skupnosti.

Tokratna ekipa na dan razkosavanja prašiča in izdelave klobas FOTO: Darko Naraglav

Glavni mesar Janko Kobale FOTO: Darko Naraglav

Med mešanjem 50 kilogramov mase za izdelavo krvavic FOTO: Darko Naraglav

Krvavice so narejene, obarjene v kropu in pripravljene za peko. FOTO: Darko Naraglav

Dobrote s praženim krompirjem in zeljem