Predaja orožja brez kazni: danes je vaša zadnja možnost

Rok za predajo nezakonitega orožja ali streliva brez pravnih posledic, ki jo je omogočila dopolnitev zakona o orožju, se danes izteka. Imetniki orožja oziroma streliva morajo namero o izročitvi najaviti policiji na telefonsko številko 080 22 35. Policija nato orožje oziroma strelivo prevzame pri imetniku, o čemer mu izda potrdilo. Na ministrstvu za notranje zadeve pozivajo imetnike, naj orožja oziroma streliva ne nosijo na policijsko postajo sami. Pač pa naj pokličejo policijo, ki ga bo prevzela.

Za prostovoljno izročitev nezakonitega orožja ali streliva se je po zadnjih podatkih odločilo že več kot 250 ljudi, je v petek poročala POP TV. Do petka so izročili 166 pištol, 82 pušk, od tega 27 avtomatskih, 24.473 različnih nabojev, 87 bomb oz. min, 2276 gramov eksploziva, 56 metrov vžigalne vrvice in več posameznih delov hladnega orožja. Največ zasegov orožja je bilo po poročanju televizije na območju Policijske uprave (PU) Ljubljana, in sicer 116. Na območju PU Celje je orožje predalo 37 ljudi, na območju PU Novo mesto 32, na območju PU Maribor pa denimo 26.

Na ministrstvu glede na obseg izročenega orožja ocenjujejo, da je bila omenjena zakonska možnost dobro sprejeta. Državna sekretarka na ministrstvu Tina Heferle je v četrtek vse imetnike nezakonitega orožja ali streliva pozvala, naj ga predajo do danes. DZ je zakonsko dopolnitev sprejel po tragičnem dogodku v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letni Aleš Šutar.

Zakon ščiti žrtve nasilja

Vlada je želela z dopolnitvijo zakona zagotoviti več varnosti oz. čim bolj zmanjšati kriminaliteto, povezano z orožjem, posledično pa zagotoviti bolj kakovostno življenje za vse prebivalce. Ta cilj je bil po navedbah Heferle dosežen. »Odločno smo ukrepali, da Slovenija ostane ena od najbolj varnih držav na svetu,« je izpostavila. Zakon po njenih besedah ščiti žrtve nasilja, nedotakljivosti ni več, orožje pa umikajo z ulic.Kdor bo orožje oziroma strelivo predal policiji ali pa je to že storil, zaradi posesti orožja oziroma streliva po navedbah ministrstva ne more biti kaznovan za prekršek po zakonu o orožju. Prav tako fizična oseba ne more biti preganjana za kaznivo dejanje na podlagi prvega odstavka 306. člena kazenskega zakonika v delu, ki se nanaša na orožje in strelivo, ali na podlagi 307. člena, ki se nanaša na nedovoljeno proizvodnjo in promet orožja ali eksploziva.