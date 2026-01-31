  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZROČILI 166 PIŠTOL, 82 PUŠK IN VEČ KOT 24.000 NABOJEV

Predaja orožja brez kazni: danes je vaša zadnja možnost

Več kot 250 ljudi že predalo nezakonito orožje.
FOTO: Arhiv S. N.
FOTO: Arhiv S. N.
STA, A. G.
 31. 1. 2026 | 07:28
 31. 1. 2026 | 07:28
A+A-

Rok za predajo nezakonitega orožja ali streliva brez pravnih posledic, ki jo je omogočila dopolnitev zakona o orožju, se danes izteka. Imetniki orožja oziroma streliva morajo namero o izročitvi najaviti policiji na telefonsko številko 080 22 35. Policija nato orožje oziroma strelivo prevzame pri imetniku, o čemer mu izda potrdilo. Na ministrstvu za notranje zadeve pozivajo imetnike, naj orožja oziroma streliva ne nosijo na policijsko postajo sami. Pač pa naj pokličejo policijo, ki ga bo prevzela.

Za prostovoljno izročitev nezakonitega orožja ali streliva se je po zadnjih podatkih odločilo že več kot 250 ljudi, je v petek poročala POP TV. Do petka so izročili 166 pištol, 82 pušk, od tega 27 avtomatskih, 24.473 različnih nabojev, 87 bomb oz. min, 2276 gramov eksploziva, 56 metrov vžigalne vrvice in več posameznih delov hladnega orožja. Največ zasegov orožja je bilo po poročanju televizije na območju Policijske uprave (PU) Ljubljana, in sicer 116. Na območju PU Celje je orožje predalo 37 ljudi, na območju PU Novo mesto 32, na območju PU Maribor pa denimo 26. 

Na ministrstvu glede na obseg izročenega orožja ocenjujejo, da je bila omenjena zakonska možnost dobro sprejeta. Državna sekretarka na ministrstvu Tina Heferle je v četrtek vse imetnike nezakonitega orožja ali streliva pozvala, naj ga predajo do danes. DZ je zakonsko dopolnitev sprejel po tragičnem dogodku v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letni Aleš Šutar.

Zakon ščiti žrtve nasilja

Vlada je želela z dopolnitvijo zakona zagotoviti več varnosti oz. čim bolj zmanjšati kriminaliteto, povezano z orožjem, posledično pa zagotoviti bolj kakovostno življenje za vse prebivalce. Ta cilj je bil po navedbah Heferle dosežen. »Odločno smo ukrepali, da Slovenija ostane ena od najbolj varnih držav na svetu,« je izpostavila. Zakon po njenih besedah ščiti žrtve nasilja, nedotakljivosti ni več, orožje pa umikajo z ulic.Kdor bo orožje oziroma strelivo predal policiji ali pa je to že storil, zaradi posesti orožja oziroma streliva po navedbah ministrstva ne more biti kaznovan za prekršek po zakonu o orožju. Prav tako fizična oseba ne more biti preganjana za kaznivo dejanje na podlagi prvega odstavka 306. člena kazenskega zakonika v delu, ki se nanaša na orožje in strelivo, ali na podlagi 307. člena, ki se nanaša na nedovoljeno proizvodnjo in promet orožja ali eksploziva.

Več iz teme

orožjepolicijaSlovenijapredajanezakonito orožje
ZADNJE NOVICE
06:41
Lifestyle  |  Astro
NAPOVED

Teden v zvezdah: vikend bo v energijah polne lune

V soboto bo Luna še v raku in nas kliče, da si vzamemo čas za družino in domače, da si spočijemo, malo odmislimo vse bitke preteklih dni.
Joy Lotos31. 1. 2026 | 06:41
06:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRIJET

To je domnevni član kriminalne združbe Kobra, ki je deset let bežal pred Slovenijo (FOTO)

Koprsko sodišče razpisalo tiralico za Shqiprona Hoxhaja. Hrvati so nam ga izročili ta teden.
Aleksander Brudar31. 1. 2026 | 06:30
06:21
Lifestyle  |  Polet
KUPIMO SI PAMETNO URO

Pametne ure razkrivajo nevarne srčne motnje prej kot klasični pregledi

Raziskava kaže, da nosljive naprave učinkoviteje zaznajo motnje srčnega ritma, ki pogosto potekajo brez simptomov.
Miroslav Cvjetičanin31. 1. 2026 | 06:21
06:11
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Trump: Osebno sem Putina prosil, naj en teden ne strelja na Kijev (FOTO)

Res en teden miru za prezeble Ukrajince?
31. 1. 2026 | 06:11
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
IGRALKA

Alenka Tetičkovič: Moja primarna vloga je materinska (Suzy)

Odru v Lutkovnem gledališču Ljubljana, kjer nekatere predstave igra že desetletje, je enako predana kot kameram in televiziji.
31. 1. 2026 | 06:00
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINSKE ZDRAHE

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz: ponudba, ki se ji je težko upreti

Po poročanju britanskih medijev se mlada zakonca dogovarjata z založbo, ki je izdala spomine princa Harryja.
31. 1. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki