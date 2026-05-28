Predani prostovoljci ključni za uspeh: lani so opravili več kot 10.000 ur

Območno združenje Rdečega križa Velenje je lani izvedlo številne humanitarne, zdravstvene in socialne programe ter pomoč namenjalo posameznikom in družinam v stiski: 257 prostovoljcev je opravilo kar 10.480 ur. Na področju krvodajalstva so izvedli 13 rednih krvodajalskih akcij, na katerih je kri darovalo 1611 dobrotnikov, skupno pa je bilo opravljenih 2427 odvzemov krvi. Med krvodajalci je bilo tudi 286 novih. »Ti podatki kažejo, da je Velenje mesto srčnih, solidarnih in predanih ljudi in bo tudi v prihodnje mesto prostovoljstva, humanosti in medsebojne pomoči,« pravi sekretarka OZ RK Darja Lipnikar. Kot dodaja, je področje prve pomoči pomemben del njihove dejavnosti. Izvedli so tri tečaje in izpite za voznike, na katerih je bilo uspešnih 496 kandidatov. V programe usposabljanja za bolničarje in zaposlene se je vključilo 128 kandidatov. Posebno pozornost so namenili ozaveščanju javnosti o temeljnih postopkih oživljanja in uporabi AED.

Skrb za starejše

Posameznikom in družinam v stiski so zagotovili psihosocialno ter finančno-materialno pomoč, razdeljevali so prehranske pakete in pomoč v hrani. Skupno so razdelili 291 prehranskih paketov in paketov pralnega praška v vrednosti dobrih 57 tisoč evrov ter dobrih 23.000 kilogramov hrane iz evropskega programa pomoči najbolj ogroženim, katerega vrednost presega dobrih 57 tisoč evrov.

2427 ODVZEMOV krvi so opravili.

Za finančno-materialno pomoč so namenili dobrih 3300 evrov, v okviru projekta Botrstvo pa so 21 otrokom iz socialno ranljivih družin omogočili letovanje v vrednosti slabih 4900 evrov. Posebno pozornost namenjajo starejšim, v sklopu programa Skrb za boljšo kakovost življenja starejših so tako izvedli številne dejavnosti, med drugim srečanja, meritve krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja, obiske starejših ter različna predavanja in delavnice. Srečanj se je udeležilo 1756 ljudi. Na drugi strani se posvečajo mladim, v velenjskih osnovnih šolah se je v njihove programe vključilo skoraj 850 učencev. »Humanitarnih, zdravstvenih in socialnih programov zagotovo ne bi mogli izvajati brez predanega dela prostovoljcev in podpore lokalnega okolja, to bomo nadaljevali tudi v prihodnje,« poudari Lipnikarjeva.

Vseskozi so zelo dejavni. FOTO: Arhiv OZ RK