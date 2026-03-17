  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOLITVE 2026

Predčasno glasovanje se začenja: kje, kdaj in kaj morajo vedeti volivci

Že desetič v zgodovini samostojne države bomo odločali: v nedeljo, 22. marca, na skoraj 3000 voliščih po državi med 7. in 19. uro.
FOTO: Blaž Samec/Delo
FOTO: Blaž Samec/Delo
STA, N. P.
 17. 3. 2026 | 07:33
 17. 3. 2026 | 07:33
2:12
A+A-

Pred nedeljskim splošnim glasovanjem na državnozborskih volitvah se danes začenja predčasno glasovanje. To bo do vključno četrtka potekalo na 98 voliščih po državi, vsak dan med 7. in 19. uro. Volivcem se za predčasno glasovanje ni treba prijaviti, na volišča morajo prinesti le osebni dokument za identifikacijo. Predčasno glasovanje bo tokrat potekalo na 98 voliščih. Velik del jih bo na sedežih upravnih enot, v Ljubljani bo za 14 volilnih okrajev z območja Ljubljane predčasno glasovanje potekalo na eni lokaciji, in sicer v dvorani Stožice.

Seznam vseh volišč, na katerih bo možno predčasno oddati glas, je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije (DVK). Volivci, ki želijo v omenjenih dneh predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7. in 19. uro. Na volišča morajo prinesti le osebni dokument za identifikacijo, obvestilo volivcu ni obvezno.

Se pa medtem v naslednjih dneh iztečejo roki za prijavo na nekatere druge oblike glasovanja. To med drugim velja za volivce, ki bodo na volilno nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča, na t. i. voliščih omnia. Teh bo po državi v nedeljo odprtih 88, volivci pa se morajo za tak način glasovanja prijaviti do srede. Isti dan se izteče tudi rok, do katerega lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, zahtevajo glasovanje na domu. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, a želijo glasovati na volišču v državi, pa morajo to do tega dne sporočiti okrajni volilni komisiji ali DVK. Splošno glasovanje, na kateri bodo volivci že desetič v zgodovini samostojne države odločali o prihodnji sestavi parlamenta, bo v nedeljo, 22. marca, potekalo na skoraj 3000 voliščih po državi med 7. in 19. uro.

Več iz teme

Volitve 2026predčasno glasovanjevoliščavolitveglasovanjeDVKSlovenija
ZADNJE NOVICE
08:15
Šport  |  Odmevi
KOLESARSTVO

Pogačar na vrhuncu, Rogličev čas na vrhu minil

Najbolj zveneča imena začela kolesarsko sezono 2026. Bojan Ropret letos ne pričakuje velikih sprememb.
Miha Hočevar17. 3. 2026 | 08:15
08:02
Novice  |  Slovenija
STARANJE

Tudi to je Slovenija: vse manj je prostora za dementne

Dom upokojencev Franc Salamon ne sprejema novih obolelih. Nekateri v drugo enoto, že prihodnje leto morda gradnja prizidka.
Roman Turnšek17. 3. 2026 | 08:02
07:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Šokantna razkritja glede smrti priljubljenega Slavca! Priča je bila zastrupljena z ...

Ljubljansko sodišče ima veliko težav tri priče hkrati spraviti na sodišče.
17. 3. 2026 | 07:55
07:42
Promo
Razno
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Varno čez tire: pravila, ki rešujejo življenja

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
07:33
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Predčasno glasovanje se začenja: kje, kdaj in kaj morajo vedeti volivci

Že desetič v zgodovini samostojne države bomo odločali: v nedeljo, 22. marca, na skoraj 3000 voliščih po državi med 7. in 19. uro.
17. 3. 2026 | 07:33
07:31
Novice  |  Svet
BRISTOL

V delu Evrope so poustvarili afriški deževni gozd

Namen parka je zaščita goril in drugih ogroženih vrst. Sedem se jih prosto sprehaja po prirejenem okolju.
17. 3. 2026 | 07:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Oblačila za prosti čas: od izletov v naravo do fitnesa

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 15:33
Promo
Razno
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Varno čez tire: pravila, ki rešujejo življenja

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
28. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Razno
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Varno čez tire: pravila, ki rešujejo življenja

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
28. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INTERNET

Zakaj so gostje vse bolj neizprosni, ko gre za popoln oddih

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
4. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELIKA GORICA

Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
4. 3. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ILIRIJA RESORT

Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
4. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
1. 3. 2026 | 08:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki