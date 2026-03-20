Predčasno glasovanje: toliko volivcev že oddalo glas v treh dneh

Tretji dan se je predčasnega glasovanja na državnozborskih volitvah udeležilo 27.494 volivcev oz. 1,6 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. V vseh treh dneh predčasnega glasovanja je tako skupaj glas oddalo 81.705 oz. 4,8 odstotka volilnih upravičencev, kar je manj kot pred štirimi leti, ko jih je predčasno glasovalo 7,7 odstotka.

Leta 2018 pa se je predčasnega glasovanja na državnozborskih volitvah v vseh treh dneh skupaj udeležilo 3,1 odstotka volivcev. Predčasno glasovanje pred nedeljskimi volitvami v DZ je potekalo od torka do včeraj, v nedeljo pa bodo volišča po vsej državi odprta med 7. in 19. uro.