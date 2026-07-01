Preden natočite gorivo v tujini: poglejte, kakšne so cene v primerjavi s Slovenijo

Na Hrvaškem so se v torek znova pocenila pogonska goriva. Cena litra 95-oktanskega bencina se je spustila za tri cente na 1,54 evra, enaka je tudi za liter dizla, ki se je pocenil za pet centov. V večini okoliških držav so cene pogonskih goriv višje kot v Sloveniji.

Hrvaška vlada regulira cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja. Cene goriv na avtocestah niso več regulirane in so praviloma višje kot na drugih bencinskih servisih, poleg tega je tam pogosto na voljo le premium gorivo, ki je od običajnega dražje za 20 do 40 centov na liter.

V Avstriji liter 95-oktanskega bencina stane 1,701 evra, dizelskega goriva pa 1,800 evra. V Italiji je treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,902 evra, dizla pa 1,983 evra. Na Madžarskem znaša cena 95-oktanskega bencina 628,8 forinta (1,76 evra) za liter, dizelskega goriva pa 643,1 forinta (1,80 evra), kažejo najnovejši podatki Avto-moto zveze Slovenije (AMZS).

Tudi v večini drugih okoliških držav so cene pogonskih goriv višje kot v Sloveniji. V Nemčiji liter 95-oktanskega bencina stane 1,897 evra, liter dizla pa 1,761 evra. V Srbiji je treba za liter 95-oktanskega bencina po podatkih AMZS odšteti 193,97 dinarja (1,65 evra), za liter dizla pa 218,82 dinarja (1,86 evra).

Izjema med okoliškimi državami je Bosna in Hercegovina, kjer liter 95-oktanskega bencina stane 2,836 konvertibilne marke (1,45 evra), liter dizla pa 3,031 konvertibilne marke (1,55 evra).

V Avstriji, Nemčiji in Italiji so goriva na avtocestnih bencinskih servisih praviloma dražja kot ob drugih cestah. Na Madžarskem se cene razlikujejo glede na lokacijo, najnižje pa so običajno v mestih, navaja AMZS.

V Sloveniji liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest stane 1,537 evra, liter dizelskega goriva pa 1,605 evra.