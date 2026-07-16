Predlog zakona o Skoku dobil potrditev na vladi! Logarju se smeji: »Čas je, da račun izstavimo storilcem«

Vlada je na seji za obravnavo v DZ pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok), so na družbenih omrežjih sporočili Demokrati. Kot so zapisali, s predlogom zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepijo sodelovanje med tožilstvom in policijo.

»Čas je, da račun izstavimo storilcem«

»Z zakonom povečujemo število specializiranih tožilcev, zagotavljamo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepimo sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvajamo specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečujemo avtonomijo in učinkovitost specializiranega tožilstva« so našteli v zapisu na družbenih omrežjih.

»Vsak evro korupcije plačajo državljani. Čas je, da račun izstavimo storilcem,« so poudarili v stranki.

Predlog dolgo pričakovanih zakonskih rešitev, ki med drugim prinašajo ustanovitev Skoka, so bile ena od glavnih predvolilnih obljub stranke Demokratov Anžeta Logarja. Ustanovitev Skoka in novega specializiranega sodišča za pregon korupcije je zapisana tudi v koalicijski pogodbi.

Predlog zakona bosta na popoldanski novinarski konferenci predstavila minister za pravosodje iz vrst Demokratov Mihael Zupančič ter predsednik stranke in minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar.