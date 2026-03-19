Predor Karavanke: za 78 bazenov betona in za Eifflov stolp jekla

NOVA CEV AVTOCESTNEGA PREDORA KARAVANKE

Nova cev avtocestnega predora Karavanke je uradno odprta. Dvosmerni promet bo stekel jutri, staro cev bodo sprva obnovili.

Nova cev avtocestnega predora Karavanke, ki so jo včeraj uradno odprli, skozi njo pa se boste lahko zapeljali od jutri, po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek ni le infrastrukturni projekt, ampak tudi dragocena naložba v varnost ljudi, gospodarsko konkurenčnost in dolgoročno stabilnost čezmejnih povezav. S projektom Slovenija po ministričinih besedah znova dokazuje, da zmore načrtovati, usklajevati in izpeljati izjemno zahtevne infrastrukturne projekte strateškega pomena za prometno povezljivost države in regije, je poročala STA. Po njenih besedah gre za naš najmodernejši ...