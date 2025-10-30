  • Delo d.o.o.
ZADNJI IN NE PRVI UKREP

Predsednica Nataša Pirc Musar jasna glede uporabe vojske

Do aktualnega dogajanja se bo predsednica republike Nataša Pirc Musar podrobneje opredelila v nagovoru na ponedeljkovi izredni seji državnega zbora, ki se je bo udeležil tudi premier Robert Golob.
Predsednica države Nataša Pirc Musar FOTO: Črt Piksi
Predsednica države Nataša Pirc Musar FOTO: Črt Piksi
STA, M. J.
 30. 10. 2025 | 17:31
 30. 10. 2025 | 19:10
3:08
A+A-

Predsednik vlade Robert Golob je predsednici republike Nataši Pirc Musar danes podrobneje predstavil predlagane vladne ukrepe po sobotnem tragičnem napadu v Novem mestu. Predsednica pospešeno ukrepanje vlade pozdravlja, opozarja pa, da morajo ukrepi ostati znotraj ustavnih okvirjev in temeljnih načel pravne države, so sporočili iz njenega urada.

image_alt
Ste slišali, kaj si v tujini mislijo o naši predsednici? Komentarji glede nje se vrstijo (VIDEO)

»Predsednica razume potrebo po varnosti prebivalcev, ki jo je treba nasloviti tudi z ukrepi povečanega nadzora, zlasti policije, kot državnega organa, katerega temeljna dolžnost je zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti. Želi si, da so tovrstni predlogi pretehtani in temelječi na strokovnih in ne političnih odločitvah ter načelih pravne države, zlasti načela sorazmernosti. Uporaba vojske, če je to potrebno, mora biti zadnji in ne prvi ukrep,« so zapisali v sporočilu po srečanju v uradu predsednice.

Po tragičnem dogodku v Novem mestu je za zagotavljanje varnosti na območju Dolenjske prisotno večje število policistov, zato so se člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost  strinjali o aktivaciji mešanih patrulj slovenske policije in vojske, pri čemer bo vojska zagotovila podporo s kadri in tehniko. Vladi predlagajo, da se 37. člen zakona o obrambi aktivira do enega leta, pri čemer se bodo redno mesečno preverjale varnostne razmere.

Do aktualnega dogajanja se bo predsednica republike sicer podrobneje opredelila v nagovoru na ponedeljkovi izredni seji državnega zbora, ki se je bo udeležil tudi premier Golob.

Obiskala bo Novo mesto

V soboto bo predsednica obiskala Novo mesto, kjer se bo poklonila umrlemu v nedopustnem in tragičnem napadu ter vsem žrtvam nasilja. Sestala se bo z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem, predsednikom Krajevne skupnosti Bučna vas Milanom Tramtetom in predvidoma tudi s predstavnikom romske skupnosti v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto Duškom Smajekom, so še napovedali v uradu.

Vlada je omenjene ukrepe napovedala po sobotnem napadu, po katerem je umrl 48-letnik. Dejanja je osumljen 21-letni pripadnik romske skupnosti, kar je zaostrilo že tako napete odnose med romskim in neromskim prebivalstvom na jugovzhodu države.

Vladni predstavniki s premierjem Robertom Golobom na čelu so na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po umrlem. Zakon bo posegel v kazensko, socialno in drugo zakonodajo, ukrepi pa bodo med drugim prinesli dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

Sekretariat Sveta za nacionalno varnost pa vladi predlaga aktivacijo 37. člena zakona o obrambi, po katerem lahko Slovenska vojska sodeluje s policijo v mešanih patruljah.

