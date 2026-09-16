Predsednica Nataša Pirc Musar na Dnevih narodnih noš z mamo obujala spomine iz mladosti (FOTO)

»To je eden najodmevnejših slovenskih festivalov, v celoti pa je posvečen oblačilni dediščini,« so ponosni organizatorji dogodka, ki sta ga na Glavnem trgu v petek odprla župan Občine Kamnik Matej Slapar in direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec. Po odprtju je sledil nastop Mestne godbe Kamnik in Društva kamniških mažoretk Veronika, s katerim se je začel večerni kulturni program.

Župan je na odprtju poudaril pomen narodne noše kot izraza pripadnosti in odgovornost zdajšnjih generacij za ohranjanje dediščine: »Z narodno nošo smo v preteklosti izkazovali pripadnost narodu. Ob večjih dogodkih so ljudje oblekli narodno nošo in tako pokazali, da so Slovenke in Slovenci. To marsikdaj ni bilo niti samoumevno niti preprosto. Naša dolžnost je, da to tradicijo ohranjamo in jo predajamo našim naslednjim generacijam.«

Direktor Zavoda za turizem in šport Luka Svetec (levo) in kamniški župan Matej Slapar tokrat v narodni noši FOTO: Mih Lindič

Direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik se je zahvalil ožji ekipi in vsem sodelavcem, partnerjem, društvom in posameznikom, ki sodelujejo pri pripravi enega največjih kamniških dogodkov: »Za nami je veliko mesecev priprav in ogromno dela številnih ljudi. Takšnega festivala ni mogoče pripraviti brez dobre ekipe, sodelovanja in predanosti vseh, ki ga soustvarjajo. Hvala vsem, ki ste prispevali svoj del. Zdaj pa si želim predvsem, da Kamnik v teh treh dneh zaživi, da se obiskovalci pri nas dobro počutijo in skupaj z nami doživijo vse, kar Dnevi narodnih noš ponujajo.«

V središču Gorenjska

Osrednje poslanstvo festivala so ohranjanje, predstavljanje in sodobna interpretacija slovenske oblačilne dediščine. V središču dogajanja je tradicionalna povorka narodnih noš, ki skozi bogastvo barv, krojev in zgodb obiskovalcem približa raznolikost slovenskega kulturnega prostora. »Festival dopolnjujejo folklorni nastopi domačih in tujih skupin, glasbeni program, rokodelske predstavitve, strokovna vodstva, razstave in ustvarjalne delavnice. Posebna vrednost dogodka je njegovo povezovanje generacij, saj v programu sodelujejo otroci, mladi, odrasli in starejši, ki soustvarjajo živ prikaz kulturne dediščine. Letošnja izvedba je prinesla pomembno vsebinsko nadgradnjo. Festival so tematsko posvetili Gorenjski, eni najbolj prepoznavnih slovenskih pokrajin, katere bogato oblačilno, glasbeno in plesno dediščino so predstavili skozi različne festivalske vsebine,« so povedali organizatorji.

Otroci nadaljujejo folklorno izročilo. FOTO: Mih Lindič

Posebna novost je bil strokovno zasnovan program Od gat do gvanta, ki ga je festival pripravil v sodelovanju z dr. Bojanom Knificem, enim vodilnih slovenskih poznavalcev oblačilne dediščine. Program je obiskovalcem na razumljiv in privlačen način predstavil razvoj, značilnosti in simbolni pomen gorenjskih oblačilnih podob. Festival s tem utrjuje izobraževalno vlogo in obiskovalcem omogoča poglobljeno razumevanje kulturne dediščine. Napočil je tudi večer v znamenju folklornega in glasbenega dogajanja, obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi predstavitev gorenjske narodne noše v okviru programa Od gat do gvanta, ki je na hudomušen način popestrila festivalski program. Predstavitev je nastala v sodelovanju z JSKD OI Kamnik in Andrejo Stržinar.

Predstava Zlatorog je povezala elemente slovenske kulturne dediščine z izraznimi oblikami sodobnega odrskega ustvarjanja. FOTO: Mih Lindič

Posebno mesto je v letošnjem programu imela sodobna glasbeno-plesna predstava Zlatorog, ki je na sodoben način povezala elemente slovenske kulturne dediščine z izraznimi oblikami sodobnega odrskega ustvarjanja. Kakor lani so za kreativno izvedbo poskrbeli plesalci Plesnega kluba ŠinŠin in lokalni glasbeni ustvarjalec Gašper Selko.

Predsednica z mamo

Letošnji 53. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so se nadaljevali s celodnevnim programom z godbami, folkloro, predstavitvami domače obrti, pripovedovanjem gorenjskih pravljic, prikazi življenja in običajev ter večernim koncertom Ansambla Saša Avsenika. Vrhunec je bila tradicionalna povorka, ki je mestno središče napolnila z narodnimi nošami in kostumi iz različnih delov Slovenije. Okoli dva tisoč udeleženk in udeležencev je predstavilo različne lokalne posebnosti, znanje in tradicije, ki se skozi generacije ohranjajo v različnih delih slovenskega prostora.

Sprevod gorenjskih narodnih noš FOTO: Jan Uršič

Pred začetkom povorke je spregovorila častna govornica, predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar, ki je v osebnem nagovoru izrazila veselje, da se Dnevov narodnih noš udeležuje v domačem kraju: »Lepo je spet videti Kamnik v slavnostni preobleki ob Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine. Lepo mi je videti Kamnik tako poln ljudi, glasbe in dobre volje.« Predsednica je poudarila pomen ohranjanja slovenske oblačilne dediščine, nagovor pa povezala tudi z osebnimi spomini na Dneve narodnih noš. Na prireditvi jo je spremljala njena 85-letna mama, ki jo je že v mladosti vodila na kamniški festival.