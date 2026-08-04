Predsednica po prometni nesreči priznala: »To je moja največja napaka«

Kot smo že poročali, je bila predsednica države Nataša Pirc Musar v petek popoldne udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti. Do trčenja dveh službenih vozil policije, ki sta vozili v koloni, je prišlo med njeno vrnitvijo z dopusta na Hrvaškem, od koder se je vračala proti Komendi na dobrodelni dogodek Pogi Challenge. V nesreči sta se poškodovali dve osebi, med njimi tudi predsednica sama, ki je utrpela zlom ključnice, tudi potnik ob njej je utrpel hude poškodbe.

Štiri dni po dogodku pa je predsednica razkrila podrobnosti poteka nesreče, reševanja ter odkrito spregovorila o svoji odgovornosti.

Predsednica se tistega popoldneva spominja po močnem zaviranju in rahlem trku v vozilo pred njimi, nakar je njihovo vozilo odbilo v steno predora, je povedala v pogovoru za portal 24ur. Na prizorišču so ji reševalci hitro priskočili na pomoč: »Približno eno uro je trajalo, da so me oskrbeli, imobilizirali in namestili v reševalno vozilo, nato pa še okoli 45 minut vožnje do bolnišnice v Izoli.«

Očitke glede poznega obveščanja javnosti – saj so mediji za dogodek izvedeli šele skoraj 18 ur kasneje – zavrača in pojasnjuje, da so obsežne zdravstvene preiskave, kot so CT glave, rentgen in EKG, trajale pozno v noč. Šele naslednje jutro po zdravniški viziti je postalo jasno, da poškodba ne zahteva operativnega posega in bo lahko okrevala doma, zato pred tem niso želeli posredovati nepotrjenih informacij.

Na zadnjem sedežu ni bila pripeta

Poškodba ne zahteva operativnega posega in bo lahko okrevala doma. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot možen vzrok za trk se sicer omenja neupoštevanje varnostne razdalje med vozili v spremstvu, preiskava o morebitnih napakah pa še poteka. Je pa Pirc Musarjeva jasno prevzela svoj del odgovornosti glede neuporabe varnostnega pasu v drugi vrsti kombiniranega vozila. »To je moja največja napaka. Na sedežu v drugi vrsti kombija nisem bila pripeta in to svojo neodgovornost v celoti prevzamem nase,« je odkrito priznala predsednica. Ob tem je dodala, da je svojo nepremišljenost plačala z zlomljeno ključnico, njena izkušnja pa naj bo resen opomin vsem voznikom in potnikom, da se je treba vedno pripeti, tudi na zadnjih sedežih.

V vozili sta bili v času nesreče prisotni tudi dve prijateljici. Glede tega je Pirc Musarjeva pojasnila, da kot varovana oseba 24 ur na dan deluje po enakih varnostnih protokolih, ne glede na to, ali gre za zasebne ali uradne poti. Ker sta si prijateljici želeli z njo na dobrodelni kolesarski dogodek, je bila na podlagi varnostne presoje in njenega zaprosila odobrena skupna vožnja v kombiniranem vozilu Urada predsednice.

Predsednica trenutno po navodilih zdravnikov miruje, njeno celotno okrevanje pa naj bi trajalo od štiri do šest tednov, še piše 24ur.

Sum še ni kazenska odgovornost

Po prometni nesreči predsednice v Policijskem sindikatu Slovenije opozarjajo, da je javno označevanje policista za krivca zaradi domnevno neustrezne varnostne razdalje preuranjeno in nesprejemljivo, saj obstoj razlogov za sum še ne pomeni kazenske odgovornosti, poroča STA. Ker gre za zahtevno varovano vožnjo pod posebnim režimom, sindikat zahteva celovito preiskavo: »Preiskava mora zato poleg neposrednega ravnanja voznika preveriti tudi celotno organizacijo dela: kdo je načrtoval in vodil varovanje, katera navodila so bila izdana, kakšen je bil režim vožnje, koliko časa je policist pred nesrečo že opravljal naloge, kako je bil razporejen njegov delovni čas ter ali so mu bili dejansko zagotovljeni ustrezni odmori, dnevni in tedenski počitki.«

Pristojni organi okoliščine in vzroke nesreče še preiskujejo, po pojasnilih Generalne policijske uprave (GPU) gre za sum povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, o čemer so obvestili tudi Specializirano državno tožilstvo, še navaja STA.