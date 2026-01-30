  • Delo d.o.o.
POLITIČNI VRTILJAK IMENOVANJ

Predsednica ponovno presenetila, kandidatka za Ustavno sodišče znova v igri

Politični analitiki opozarjajo, da bo izid glasovanja pomemben pokazatelj razmerij moči v Državnem zboru.
Nataša Pirc Musar FOTO: Jože Suhadolnik
Nataša Pirc Musar FOTO: Jože Suhadolnik
A. G.
 30. 1. 2026 | 17:49
 30. 1. 2026 | 17:49
Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na podlagi današnjih pogovorov s poslanskimi skupinami Državnega zbora kot kandidatko za ustavno sodnico ponovno predlagala prof. dr. Barbaro Kresal, ki jo je sicer predlagala že v prvotnem postopku imenovanja. Prof. dr. Barbara Kresal je ugledna strokovnjakinja s področja delovnega prava in socialne varnosti. Njeno kandidaturo sta predlagala prof. dr. Grega Strban s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in prof. dr. Darja Senčur Peček s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Predsednica republike jo ocenjuje kot izjemno strokovno in neodvisno kandidatko, ki izpolnjuje najvišje kriterije za opravljanje funkcije ustavne sodnice. Predlog ponovne kandidature dr. Kresal je bil že posredovan v Državni zbor.

Barbara Kresal FOTO: Jure Eržen/Delo 
Barbara Kresal FOTO: Jure Eržen/Delo 

Glede na zagotovilo, da njen prvotni predlog uživa zadostno podporo za izvolitev, predsednica republike pričakuje, da bodo poslanke in poslanci ravnali odgovorno do postopka in kandidatov ter da ne bo prihajalo do novih zapletov. Kandidatka uživa podporo strokovne javnosti in izpolnjuje najvišje kriterije za opravljanje funkcije ustavne sodnice. Predsednica je po pogovorih s poslanskimi skupinami ocenila, da prvotni predlog uživa dovolj podporo za izvolitev, zato ponovna kandidatura poteka gladko in v skladu s postopki.

Politični analitiki opozarjajo, da bo izid glasovanja pomemben pokazatelj razmerij moči v Državnem zboru.

Predsednica Republike Slovenije znova predlaga kandidatko za Ustavno sodišče, ki je bila že pred tem v postopku imenovanja. Ponovni predlog je bil danes posredovan Državnemu zboru, predsednica pa pričakuje, da bodo poslanci postopali odgovorno in brez novih zapletov.

