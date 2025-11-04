  • Delo d.o.o.
NASILJE JE NASILJE

Predsednica pozvala k razumu: »Nasilja ne gre povezovati z narodnostjo«

Nataša Pirc Musar opozorila, da je pred volitvami iskanje krivcev vabljivo, a nevarno.
Imamo vsa orodja, kako urediti romsko problematiko, je dejala predsednica republike. FOTOGRAFIJI: Jože Suhadolnik
Imamo vsa orodja, kako urediti romsko problematiko, je dejala predsednica republike. FOTOGRAFIJI: Jože Suhadolnik
Barbara Hočevar
 4. 11. 2025 | 07:02
4:28
A+A-
»Nasilja ne gre povezovati z narodnostjo, etnično skupnostjo. Nasilje je nasilje. A to se vedno dogaja z nekim razlogom. In razlogi, okoliščine so tiste, ki se jim posvečamo in se jim moramo še bolj posvetiti, da v naših razpravah prevlada razum,« je predsednica republike Nataša Pirc Musar na svojo željo na izredni seji nagovorila poslance državnega zbora. Ob navzočnosti praktično vseh najvišjih vladnih predstavnikov, s premierom Robertom Golobom na čelu, in ob odsotnosti predstavnikov SDS je predsednica države po tragičnem dogodku v Novem mestu predstavnike ljudstva, ki bodo v končni fazi ...

