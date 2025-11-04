Predsednica pozvala k razumu: »Nasilja ne gre povezovati z narodnostjo«

NASILJE JE NASILJE

Nataša Pirc Musar opozorila, da je pred volitvami iskanje krivcev vabljivo, a nevarno.

»Nasilja ne gre povezovati z narodnostjo, etnično skupnostjo. Nasilje je nasilje. A to se vedno dogaja z nekim razlogom. In razlogi, okoliščine so tiste, ki se jim posvečamo in se jim moramo še bolj posvetiti, da v naših razpravah prevlada razum,« je predsednica republike Nataša Pirc Musar na svojo željo na izredni seji nagovorila poslance državnega zbora. Ob navzočnosti praktično vseh najvišjih vladnih predstavnikov, s premierom Robertom Golobom na čelu, in ob odsotnosti predstavnikov SDS je predsednica države po tragičnem dogodku v Novem mestu predstavnike ljudstva, ki bodo v končni fazi ...