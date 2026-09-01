Predsednica republike ob začetku šole: »Prvi šolski dan je vedno nekaj posebnega«

Danes je začetek novega šolskega leta. V šolske klopi bo sedlo 186.687 osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolcev. V srednješolske programe je vpisanih okoli 88.000 dijakov. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je učencem, dijakom, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju in staršem zaželel uspešno novo šolsko leto.

V šolske klopi bo sedlo 186.687 osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolcev. (Simbolična fotografija.) FOTO: Jure Eržen/delo

Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je navedel v poslanici.

»Prav vsakemu izmed vas, dragi prvošolci, izrekam iskreno dobrodošlico. Želim vam, da bi šola postala prostor, kamor boste prihajali z radovednostjo in veseljem. Sprašujte, raziskujte, odkrivajte in pogumno stopajte po poti znanja, na kateri vas bodo spremljali vaši učitelji in učiteljice,« je poudaril v poslanici.

Poslanico ob prvem šolskem dnevu je šolarjem namenila tudi predsednica Nataša Pirc Musar:

»Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši, učiteljice, učitelji in vsi, ki skrbite, da je šola prostor znanja, ustvarjalnosti in sprejetosti.

Prvi šolski dan je vedno nekaj posebnega. Za nekatere pomeni prvi korak skozi šolska vrata, za druge vrnitev med prijatelje, k novim izzivom, spoznanjem in priložnostim.

Dragi otroci, znanje je ena najdragocenejših vrednot, ki jih lahko pridobimo, vendar je prav tako pomembno, da se v šoli počutite dobro in varno. Vsak otrok si zasluži okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti, pove, kaj misli, naredi tudi kakšno napako in ve, da mu bo nekdo prisluhnil.

Spoštovane učiteljice in učitelji, hvala, ker poleg znanja otrokom, skupaj s starši otroke tudi spodbujate, jih razumete in jim predstavljate osebni zgled. Dobrobit otrok je naša skupna odgovornost. Ob začetku šolskega leta pa prosim prav vse še za posebno pozornost v prometu. Na cestah bo ponovno veliko otrok, med njimi tudi prvošolcev, ki se šele učijo varne samostojnosti. Otroci ne pozabite: tudi vi lahko za svojo varnost veliko naredite s previdnostjo in upoštevanjem prometnih pravil. Iz lastnih izkušenj lahko povem, kako zelo pomembna je uporaba varnostnega pasu. Vozniki, bodimo previdni in strpni prav vsak dan. Vsem želim prijazen prvi šolski dan ter šolsko leto, polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov.«