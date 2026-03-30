Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na neformalne pogovore sprejela predsednico in predsednike strank, ki so se po neuradnih izidih parlamentarnih volitev uvrstile v Državni zbor. Konstitutivna seja Državnega zbora bo 10. aprila, predsednica pa ime kandidata za mandatarja pričakuje najkasneje v tridesetih dneh po konstituiranju Državnega zbora.

Zavrača kakršnekoli dvome v legitimnost volitev

»Prepričana sem, da trenutna organiziranost predčasnega glasovanja v nekaterih krajih oziroma mestih, ki so se izpostavljala kot problematična, ne more vplivati na izid volitev,« je pojasnila.

Pogovorov so se udeležili dr. Robert Golob (Gibanje Svoboda), Janez Janša (SDS), Jernej Vrtovec, dr. Tina Bregant in Marko Lotrič (NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča), Matjaž Han (SD), dr. Anže Logar (Demokrati. Anžeta Logarja), dr. Asta Vrečko in Luka Mesec (Levica in Vesna) ter Zoran Stevanović (Resni.ca).

Predsednica republike se je sogovornikom zahvalila za udeležbo in poudarila, da je šlo za neformalne pogovore, saj po ustavi formalna posvetovanja s poslanskimi skupinami sledijo šele po konstituiranju Državnega zbora. Spregovorili so o rokih oz. datumih, ki jih nalagajo ustava ter zakoni v postopku imenovanja mandatarja, pa tudi o tem, kako predstavniki strank gledajo na trenutno situacijo. Ob tem je predsednica poudarila, da so vsebinska pogajanja o oblikovanju nove vlade oz. koalicije izključno odgovornost političnih strank.

Konstitutivna sejo DZ bo v petek, 10. aprila

Konstitutivno sejo Državnega zbora bo predsednica sklicala v petek, 10. aprila 2026, ukaz pa bo podpisala po prejemu poročila Državne volilne komisije o uradnem izidu volitev. Prav tako je vse sogovornike obvestila, da ime kandidata za mandatarja, ki bo imel zagotovljenih najmanj 46 glasov podpore, pričakuje v roku 30 dni po konstituiranju državnega zbora. Če bo ta konstituiran že 10. aprila, torej najkasneje do nedelje, 10. maja 2026.

Pirc Musar pričakuje več krogov posvetovanj, dvome v legitimnost volitev zavrača FOTO: Boštjan Podlogar/uprs

Že v začetku leta, ob razpisu volitev, je sicer napovedala, da bo mandat podelila tistemu, ki bo zbral najmanj 46 glasov podpore v parlamentu. Danes je to odločitev še dodatno pojasnila: »V trenutnih, predvsem geopolitično zahtevnih okoliščinah, želim s tem omogočiti čim hitrejše oblikovanje vlade, predvsem pa se želim izogniti dodatnemu zavlačevanju postopkov, ki je v danih geopolitičnih razmerah neodgovorno. Želim pa vseeno še enkrat opozoriti, da lahko v prvem krogu izbire mandatarja sicer res predlaga samo predsednik republike, že v morebitnem drugem krogu pa se lahko vključijo poslanske skupine oz. skupina 10 poslancev in predlagajo svojega kandidata. Tudi če bi hipotetično vztrajala pri nekom, ki vidno nima zagotovljenih 46 glasov, je lahko nekdo, ki 46 glasov ima, v drugem krogu izvoljen na predlog poslancev. Volivke in volivci smo svojo odgovornost opravili. Sedaj pa odgovornost torej ni samo na meni, ampak predvsem na strankah, ki so bile izvoljene v parlament.«

V izjavi po pogovorih je predsednica izpostavila, da si želi stabilne in operativne vlade, ki bo delovala v dobro ljudi in države: »Ob tem imam dolžnost poudariti, da ljudje od svojih izvoljenih predstavnikov in bodoče vlade pričakujemo, da bo spoštovala temeljne človekove pravice in dostojanstvo vsakega posameznika, ščitila interese in suverenost Republike Slovenije, spoštovala delo neodvisnih institucij, se zavzemala za krepitev pravne države; da bo spoštovala in zagotavljala pogoje za neodvisno delo medijev, ter spoštovala in podpirala delo civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami.«