  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEFORMALNI POGOVORI

Predsednica udarila po mizi, strankarskim veljakom sporoča: »Sedaj ni čas za iskanje nepremostljivih razlik« (FOTO)

Ob tem je Nataša Pirc Musar poudarila, da zavrača kakršnekoli dvome v legitimnost teh volitev.
Pirc Musar pričakuje več krogov posvetovanj, dvome v legitimnost volitev zavrača FOTO: Boštjan Podlogar/uprs

M. U.
 30. 3. 2026 | 16:10
 30. 3. 2026 | 16:36
3:51
A+A-

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na neformalne pogovore sprejela predsednico in predsednike strank, ki so se po neuradnih izidih parlamentarnih volitev uvrstile v Državni zbor. Konstitutivna seja Državnega zbora bo 10. aprila, predsednica pa ime kandidata za mandatarja pričakuje najkasneje v tridesetih dneh po konstituiranju Državnega zbora. 

Zavrača kakršnekoli dvome v legitimnost volitev

»Prepričana sem, da trenutna organiziranost predčasnega glasovanja v nekaterih krajih oziroma mestih, ki so se izpostavljala kot problematična, ne more vplivati na izid volitev,« je pojasnila.

Pogovorov so se udeležili dr. Robert Golob (Gibanje Svoboda), Janez Janša (SDS), Jernej Vrtovec, dr. Tina Bregant in Marko Lotrič (NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča), Matjaž Han (SD), dr. Anže Logar (Demokrati. Anžeta Logarja), dr. Asta Vrečko in Luka Mesec (Levica in Vesna) ter Zoran Stevanović (Resni.ca).

Predsednica republike se je sogovornikom zahvalila za udeležbo in poudarila, da je šlo za neformalne pogovore, saj po ustavi formalna posvetovanja s poslanskimi skupinami sledijo šele po konstituiranju Državnega zbora. Spregovorili so o rokih oz. datumih, ki jih nalagajo ustava ter zakoni v postopku imenovanja mandatarja, pa tudi o tem, kako predstavniki strank gledajo na trenutno situacijo. Ob tem je predsednica poudarila, da so vsebinska pogajanja o oblikovanju nove vlade oz. koalicije izključno odgovornost političnih strank.

Konstitutivna sejo DZ bo v petek, 10. aprila

Konstitutivno sejo Državnega zbora bo predsednica sklicala v petek, 10. aprila 2026, ukaz pa bo podpisala po prejemu poročila Državne volilne komisije o uradnem izidu volitev. Prav tako je vse sogovornike obvestila, da ime kandidata za mandatarja, ki bo imel zagotovljenih najmanj 46 glasov podpore, pričakuje v roku 30 dni po konstituiranju državnega zbora. Če bo ta konstituiran že 10. aprila, torej najkasneje do nedelje, 10. maja 2026.

Že v začetku leta, ob razpisu volitev, je sicer napovedala, da bo mandat podelila tistemu, ki bo zbral najmanj 46 glasov podpore v parlamentu. Danes je to odločitev še dodatno pojasnila: »V trenutnih, predvsem geopolitično zahtevnih okoliščinah, želim s tem omogočiti čim hitrejše oblikovanje vlade, predvsem pa se želim izogniti dodatnemu zavlačevanju postopkov, ki je v danih geopolitičnih razmerah neodgovorno. Želim pa vseeno še enkrat opozoriti, da lahko v prvem krogu izbire mandatarja sicer res predlaga samo predsednik republike, že v morebitnem drugem krogu pa se lahko vključijo poslanske skupine oz. skupina 10 poslancev in predlagajo svojega kandidata. Tudi če bi hipotetično vztrajala pri nekom, ki vidno nima zagotovljenih 46 glasov, je lahko nekdo, ki 46 glasov ima, v drugem krogu izvoljen na predlog poslancev. Volivke in volivci smo svojo odgovornost opravili. Sedaj pa odgovornost torej ni samo na meni, ampak predvsem na strankah, ki so bile izvoljene v parlament.«

Pri Golobu gredo na nož! Janša je slovenski Trump! (VIDEO)

V izjavi po pogovorih je predsednica izpostavila, da si želi stabilne in operativne vlade, ki bo delovala v dobro ljudi in države: »Ob tem imam dolžnost poudariti, da ljudje od svojih izvoljenih predstavnikov in bodoče vlade pričakujemo, da bo spoštovala temeljne človekove pravice in dostojanstvo vsakega posameznika, ščitila interese in suverenost Republike Slovenije, spoštovala delo neodvisnih institucij, se zavzemala za krepitev pravne države;  da bo spoštovala in zagotavljala pogoje za neodvisno delo medijev, ter spoštovala in podpirala delo civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami.«

 

Več iz teme

državni zborNataša Pirc MusarvolitvevladaJanez JanšapredsednicaRobert Golob
ZADNJE NOVICE
17:10
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Premijski avto, premijska cena

Volvo ES90, električna kupejevska limuzina, kot sposoben in udoben potovalnik.
Gašper Boncelj30. 3. 2026 | 17:10
17:00
Bulvar  |  Suzy
SODELOVANJE

Zoran Predin in Nikola Čuturilo - Čutura: zavezništvo dveh velikanov (Suzy)

Gre za srečanje dveh sorodnih duš, ki sta se že pred desetletji odločili združiti moči.
30. 3. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
NA VRTU

Uspejo tudi popolnim začetnikom

Nekatere vrste zelenjave so zelo nezahtevne, hitro zrastejo in ne zamerijo začetniških napak.
Mateja Florjančič30. 3. 2026 | 17:00
16:58
Novice  |  Svet
ČRNA GORA

Političarko ustavili, ko je po avtocesti divjala z 202 km/h: »Mudilo se mi je k frizerju«

Mirjana Pajković se je konec lanskega leta že znašla sredi škandala, zaradi katerega je na koncu odstopila.
30. 3. 2026 | 16:58
16:38
Šport  |  Športni trači
SKOKI

Domnu Prevcu stisnila poljub na lice: draga mu je pričarala nasmeh na ustnice (FOTO)

A Planica ni bila le športna zgodba, temveč tudi prizorišče lepih osebnih trenutkov.
30. 3. 2026 | 16:38
16:27
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZIV JAVNOSTI

Skrivnostni nočni sobotni požari! Na delu požigalec? Novogoriški policisti prosijo za pomoč

Omenjeni požari oz. požigi so predmet policijske preiskave, zato drugih podrobnosti policisti še ne morejo podati.
30. 3. 2026 | 16:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLA ZA PODČASTNIKE

Kako se v Novem mestu usposabljajo kadri za eno ključnih vlog v vojski?

V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov. Številka sama po sebi ne pove veliko, dokler ne stopiš v učilnico ali na vadbišče, kjer se vsak dan posebej pokaže, kako pomembni so znanje, disciplina in sposobnost vodenja.
30. 3. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŠOLA ZA PODČASTNIKE

Kako se v Novem mestu usposabljajo kadri za eno ključnih vlog v vojski?

V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov. Številka sama po sebi ne pove veliko, dokler ne stopiš v učilnico ali na vadbišče, kjer se vsak dan posebej pokaže, kako pomembni so znanje, disciplina in sposobnost vodenja.
30. 3. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
UREJANJE OKOLICE

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki