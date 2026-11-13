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Predsednica se proti covidu cepi vsako leto, sedaj pa poziva še državljane: »To je prepotrebna zaščita!«

Predsedniški par se je ob istem obisku cepil proti gripi in covidu-19. V prejšnji sezoni se je za to cepljenje odločilo dobrih 21.000 prebivalcev, za cepljenje proti gripi pa več kot 167.000.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
G. P., STA
 13. 11. 2026 | 17:42
 13. 11. 2026 | 17:42
2:37
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Predsednica republike Nataša Pirc Musar in njen soprog Aleš Musar sta se danes na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepila proti sezonski gripi. Ob prihodu ju je sprejel generalni direktor inštituta Branko Gabrovec, ki se je prav tako cepil proti gripi. Predsedniški par je ob istem obisku prejel še cepivo proti covidu-19.

Pirc Musarjeva se je na ljubljanski območni enoti NIJZ proti gripi cepila že oktobra lani. Na inštitutu pojasnjujejo, da je cepljenje proti gripi smiselno ponoviti vsako sezono, ker zaščita sčasoma oslabi, virusi gripe pa se spreminjajo. Po cepljenju se zaščita razvije v približno dveh tednih.

Proti covidu-19 predvsem starejši in ranljivi

NIJZ cepljenje proti covidu-19 v tej sezoni priporoča predvsem starejšim od 65 let, stanovalcem domov za starejše in socialnovarstvenih zavodov ter posebej ranljivim kroničnim bolnikom. Cepijo se lahko tudi drugi, ki to želijo. Obe cepljenji je mogoče opraviti ob istem obisku.

Da je zanimanje za sezonsko cepljenje proti covidu-19 omejeno, kaže tudi raziskava NIJZ iz avgusta 2025. Skoraj polovica vprašanih, 47,9 odstotka, je odgovorila, da je povsem neverjetno, da bi se v prihodnje sezonsko cepili proti covidu-19.

Proti gripi se je cepil približno vsak četrti starejši

V prejšnji sezoni se je proti gripi cepilo skoraj osem odstotkov prebivalcev Slovenije. Med starejšimi od 65 let je bil delež višji. Cepilo se jih je okoli 110.000 oziroma dobrih 23 odstotkov. Na NIJZ cepljenje priporočajo vsem od šestega meseca starosti, posebej pa starejšim, kroničnim bolnikom, nosečnicam in majhnim otrokom, pri katerih je tveganje za težji potek gripe ali zaplete večje.

Letošnja sezona cepljenja se je začela 2. novembra, pozneje od prvotno načrtovanega zaradi zamud pri dobavi cepiva, kot smo že poročali. Za vse z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem je cepljenje proti gripi brezplačno. Opravijo ga pri izbranih zdravnikih, v cepilnih centrih in ambulantah območnih enot NIJZ.

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