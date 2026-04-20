Predsednik Državnega sveta predlaga delo od doma za javne uslužbence: »Pot v Celje mi je vzela preveč časa« (VIDEO)

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič je v odzivu na vse večje prometne zastoje na štajerski avtocesti predlagal uvedbo začasnih ukrepov za razbremenitev prometa. V videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju X, je izpostavil lastno izkušnjo z dolgotrajno vožnjo in jo povezal s širšo problematiko vsakodnevnih migracij.

»Pot v Celje mi je vzela preveč časa,« je dejal in dodal, da »preveč časa jemlje tudi tistim, ki vsak dan potujejo po štajerski avtocesti.« Po njegovih besedah trenutne razmere zahtevajo takojšen in pragmatičen odziv. Zato je predstavil dva konkretna predloga. Kot prvi ukrep predlaga »obvezno delo od doma za javne uslužbence do septembra«, s čimer bi se po njegovem mnenju bistveno zmanjšala dnevna prometna obremenitev. Drugi ukrep pa se nanaša na pospešitev infrastrukturnih del: »Gradbena operativa naj v tem času pospešeno zaključi projekte z uvedbo treh delovnih izmen.«

Lotrič je s tem jasno nakazal, da vidi rešitev v začasni reorganizaciji dela in hkratni intenzifikaciji gradbenih aktivnosti. Njegov predlog temelji na predpostavki, da bi kombinacija manjše dnevne mobilnosti in hitrejšega zaključevanja del lahko kratkoročno ublažila prometne zastoje, ki trenutno močno vplivajo na vsakodnevno življenje ljudi.

Marko Lotrič je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta, ki zastopa socialne, gospodarske in lokalne interese ter ima predvsem svetovalno in korektivno vlogo v zakonodajnem postopku. Je tudi ustanovitelj in dolgoletni direktor podjetja Lotrič Metrology, ki deluje na področju meroslovja in kalibracijskih storitev ter je prisotno tudi na mednarodnih trgih. V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik delodajalcev. Ustanovil je tudi politično stranko FOKUS Marka Lotriča in postal njen predsednik. Na parlamentarnih volitvah je stranka nastopila v povezavi z Novo Slovenijo (NSi) in Slovensko ljudsko stranko (SLS), s katerima je oblikovala skupno listo.