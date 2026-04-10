Predsednik SD Matjaž Han po izvolitvi: Sestavljena je nova koalicija, odpravljamo se v opozicijo

Predsednik SD Matjaž Han je po izvolitvi Zorana Stevanovića za predsednika DZ dejal, da je sestavljena nova koalicija, ki ima potencialno 48 glasov. »Začela se je zgodba nove vlade. Med nami je jasno sporočilo, da se odpravljamo v opozicijo,« je povedal v izjavi po izvolitvi Stevanovića. Han meni, da je bilo današnje glasovanje o predsedniku najpomembnejše glasovanje v DZ, naslednje pa bo o mandatarju. »Tudi zaradi državljank in državljanov, zaradi razmer, je zdaj jasno, da je večina na drugi strani in je temu primerno potrebno tudi delovati,« je prepričan.

Po njegovih besedah levosredinske stranke 48 glasov ta trenutek nimajo. Dodal je, da nad tem ni razočaran in da je to demokracija. »Vsi, ki smo izvoljeni v ta državni zbor imamo neko neko legitimiteto, ki so nam jo dali volivci, večina pa je pokazala, kje stoji,« je še povedal Han. V sporočilu za javnost pa so v SD zapisali, da izvolitev predsednika DZ spremljajo z zaskrbljenostjo. »Stevanović brez podpore NSi in SDS sploh ne bi mogel kandidirati, kaj šele biti izvoljen. Je pa pomenljivo, da so očitno vse glasove prispevali tudi Logarjevi Demokrati, iz česar se jasno vidi obris nove koalicije,« so zapisali.

V SD so dodali, da je vprašanje, ali je bila to želja volivk in volivcev, so pa tako odločili izvoljeni predstavniki ljudstva. »To žal ni izraz stabilnosti, temveč političnega oportunizma,« menijo. »V levosredinskem prostoru takšna izbira nima podpore - v SD glasovnic nismo niti prevzeli. Državni zbor je tako dobil predsednika, ki so ga izvolili prav tisti, proti katerim je protestiral,« so še zapisali v sporočilu.

Na stavnici Polymarket po imenovanju

Na stavnici Polymarket po imenovanju brutalna rast verjetnosti nove vlade Janeza Janše! Kot kažejo številke v trenutku, ko to poročamo, je trenutna verjetnost vlade Janeza Janše 76-odstotna. Minulo nedeljo je bila še manj kot 50-odstotna.

FOTO: Zaslonski posnetek

Verjetnost, da bo novo vlado vodil Robert Golob, je bila najvišja takoj na volilno noč, ko je presegla tri četrtine verjetnosti. Tako je vztrajala še vse do začetka aprila, potem pa začela kopneti. Zdaj, ko to poročamo, je verjetnost nove vlade Roberta Goloba samo še 4-odstotna, poroča Polymarket.

FOTO: Zaslonski posnetek

Prvak stranke Resni.ca Stevanović je postal novi predsednik DZ. Na tajnem glasovanju ga je podprlo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti, dve glasovnici sta bili neveljavni. V SD ter poslanski skupini Levice in Vesne glasovnic niso prevzeli, v Svobodi so že v razpravi napovedali, da bodo glasovali proti. Pod predlog za kandidaturo Stevanovića so se podpisali vsi poslanci njegove stranke ter po trije poslanci SDS in poslanske skupine NSi, SLS in Fokus.

Glasovanje o predsedniku DZ, ki za izvolitev potrebuje najmanj 46 glasov, običajno nakaže obrise prihodnje koalicije.