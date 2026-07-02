Pretres na čelu Darsa, to je nadzornemu svetu predlagal Ribič

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu danes predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta, so sporočili iz družbe.

Nadzorni svet se je po Ribičevem predlogu soglasno strinjal, da se pripravi sporazum o ureditvi pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, so dodali. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.

Diplomirani inženir elektrotehnike in magister poslovodenja Ribič je vodenje Darsa prevzel novembra 2024. Na čelu družbe je nasledil Davida Skornška, ki je vodenje državnega upravljavca avtocest in hitrih cest prevzel novembra 2023, potem ko je po medijskih razkritjih domnevnih nepravilnosti v družbi odstopil Valentin Hajdinjak.

Skornšek je ostal član uprave, v njej pa sta še Alenka Muhič in Nika Drakulič kot delavska direktorica. Pred tem je bil Ribič dolgoletni predsednik uprave Elektra Ljubljana, ob njegovi razrešitvi jeseni 2021 pa so se pojavili očitki o političnih pritiskih na kadrovanje v energetiki.