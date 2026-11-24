Predsednik vlade Janez Janša se je na družbenem omrežju X odzval na besede slovenskega misijonarja Pedra Opeke. Namenil mu je spoštljiv zapis, v katerem je izpostavil pomen resnice, pravičnosti, odpuščanja in sprave med Slovenci.

»Hvala, spoštovani Pedro Opeka. Vaše sporočilo o resnici brez sovraštva, pravičnosti brez maščevanja in odpuščanju brez pozabe je dragoceno za vse Slovence,« je tako zapisal Janša.

S tem se je navezal na eno od sporočil, ki ga je Opeka posredoval poslancem med današnjim nagovorom v DZ, ko je pozval k priznanju trpljenja vseh žrtev in njihovemu dostojnemu pokopu. Misijonar je poslance tudi pozval, naj kljub različnim prepričanjem prisluhnejo drug drugemu in odgovornost do državljanov postavijo v ospredje svojega delovanja.

V nadaljevanju se je misijonarju poklonil tudi za njegovo ljubezen do sočloveka in domovine ter poudaril pomen njegovega delovanja za prihodnje rodove. »Vaša ljubezen do človeka in domovine ter prizadevanja za resnico, spravo in mir pa so izjemen zgled sedanjim in prihodnjim generacijam,« je sklenil Janša.

Pedro Opeka pri političnem vrhu

Priljubljeni misijonar Pedro Opeka, ki se bo v Sloveniji mudil do 2. decembra, se je med obiskom že srečal s številnimi znanimi obrazi. V ponedeljek ga je v predsedniški palači sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar, s katero sta govorila o njegovem dobrodelnem delu na Madagaskarju. Danes je obiskal državni zbor, kjer sta ga sprejela predsednik DZ Zoran Stevanović in generalna sekretarka Špela Ocvirk.

Gorenak ogorčen nad odsotnostjo poslancev: »Sramota!«

Ob nagovoru misijonarja Pedra Opeke v državnem zboru se je oglasil tudi Vinko Gorenak, ki ni skrival ogorčenja nad odsotnostjo poslancev na levi strani parlamentarnega parketa. »Sramota, sramota,« je zapisal na družbenem omrežju X in dodal, da je tudi sam navzoč na seji državnega zbora, kjer ima misijonar nagovor, na levem delu dvorane pa po njegovih besedah manjkajo praktično vsi poslanci.

V okviru obiska ga je sprejel tudi zunanji minister Tone Kajzer, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko ter državna sekretarka Helena Jaklitsch.

»Pedro Opeka je dokaz, koliko dobrega lahko naredi en sam človek, ko ne odneha. Ponosen sem, da je Slovenec, še bolj pa na vrednote, ki jih s svojim delom predstavlja: človečnost, srčnost in dostojanstvo za vsakogar,« je ob tem navedel zunanji minister.

Opeka je obiskal tudi Nogometno zvezo Slovenije, kjer sta ga sprejela Radenko Mijatović in Martin Koželj. V soboto pa bo na Brezjah obhajal zlato mašo ob 50-letnici duhovništva.