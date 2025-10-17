Predsednik vlade te ankete ne bo vesel: proti obvezni božičnici je toliko obrtnikov in podjetnikov

Uvedbe obvezne božičnice ne podpira 91 odstotkov obrtnikov in podjetnikov, prav toliko jih meni, da je gre le za predvolilno potezo premierja Roberta Goloba. 30 odstotkov obrtnikov in podjetnikov se bo moralo, če jo bodo želeli izplačati še letos, zadolžiti, 48 odstotkov pa jih bo primoranih dvigniti cene storitev in izdelkov, kaže anketa OZS.

Kot so danes sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), bo glede na anketo še več drugih negativnih posledic. 40 odstotkov vprašanih obrtnikov in podjetnikov ocenjuje, da bodo morali zaradi božičnice v letu 2026 zmanjšati investicije, 43 odstotkov pa, da bodo morali znižati regres in druge nagrade zaposlenim.

Raziskava je pokazala tudi, da je božičnico lani izplačalo 43 odstotkov sodelujočih v anketi. »Ta odstotek bi se znatno povečal, če bi se vlada odločila, da bo božičnica prostovoljna ter brez davkov in prispevkov,« so poudarili v OZS. Kar 70 odstotkov vprašanih je namreč odgovorilo, da bi božičnico izplačalo v primeru, da bi bila neobvezna, a neobdavčena in neoprispevčena.

Božičnica zgolj predvolilna poteza predsednika vlade

»Izjave predstavnikov vlade v javnosti, da božičnico podpirajo gospodarstveniki, so se na podlagi rezultatov naše ankete izkazale za čisto demagogijo, celo laž. Anketa je pokazala, da obvezne božičnice večina obrtnikov in podjetnikov, ki predstavljajo več kot 99 odstotkov celotnega gospodarstva, ne podpira,« je objavo izsledkov pospremil predsednik OZS Blaž Cvar.

»Obrtniki in podjetniki so jasno povedali - božičnica je zgolj predvolilna poteza predsednika vlade. Še je čas, da predsednik vlade razmisli o tem, ali res želi dobro slovenskemu gospodarstvu in zaposlenim,« je pristavil Cvar.

V anketi je sodelovalo 2890 obrtnikov in podjetnikov, članov OZS.

Delodajalci se bodo sicer danes popoldne na temo božičnice sestali z Golobom. Predlog zakona o božičnici naj bi socialni partnerji dobili danes, vlada pa upa, da ga bodo na Ekonomsko-socialnem svetu potrdili do 27. oktobra.

Vlada je v četrtek opravila prvo obravnavo predloga zakona o obvezni božičnici. Ta predvideva uvedbo obveznega zimskega dodatka v višini polovice minimalne plače, ki bi bil neobdavčen in neoprispevčen. Letos bi bila izplačana najpozneje do 18. decembra v višini 639 evrov. Podjetjem v likvidnostnih težavah bi bila na voljo možnost zamika plačila na 31. marec, letos pa tudi izplačilo v višini zgolj osmine minimalne plače oz. 160 evrov.