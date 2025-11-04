  • Delo d.o.o.
GOVORI O 'GETO RAZMERAH'

Rom Zvonko Golobič: Odkar so prišli na oblast desno usmerjeni župani, se je slika drastično poslabšala

Kritičen je do preteklega trošenja denarja za romska vprašanja. Po njegovih besedah se je del sredstev v preteklosti porabljal nenamensko – »za urejanje neromskih naseljih, urejanje nekih krožnih prometnih poti« in celo predvolilnih objektov, »samo namensko ne«.
Kot smo že poročali, se je Aleševa družina v najtežjih urah odločila za darovanje organov, tako da njegovo srce bije še naprej. FOTO: Črt Piksi

Smrt 48-letnega Aleša Šutarja je prelomila mesto in državo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

N. P.
 4. 11. 2025 | 10:55
5:15
A+A-

Novomeška rana je še sveža. Smrt 48-letnega Aleša Šutarja je prelomila mesto in državo, iz noči groze pa zrasla v simbol povezanosti in odločenosti, da je nasilja dovolj. Kot smo že poročali, se je Aleševa družina v najtežjih urah odločila za darovanje organov, tako da njegovo srce bije še naprej.

V ponedeljkovi oddaji Marcel na RTV Slovenija je o napetih razmerah spregovoril Zvonko Golobič, predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti iz Črnomlja. Njegove besede so odmevale: »Bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do tega.« Govoril je o vrtincu, ki se je po njegovem mnenju kuhal že dolgo.

Hkrati meni, da je trenutna vlada Roberta Goloba za zdaj največ naredila za Rome.

Še kamen bi zajokal: to nam je po smrti Aleša povedala njegova žena Tina

»Socialno dno, revščina, kriminal …«

Golobič trdo zareže v bistvo: »Socialno dno, revščina, kriminal … To so zelo povezani pojmi,« in doda, da to »ni problem samo romskih skupnosti«. Opozarja, da se podobni vzorci pojavljajo povsod, kjer se revščina in izključenost zagozdita med ljudi. Na to kažejo tudi mednarodni pregledi: kriminal se koncentrira v »vročih točkah«, kjer so prikrajšani prebivalci prekomerno zastopani; pandemija je te razlike še povečala.

»Edino ta vlada se je lotila zadev na način, da smo Romi to občutili na terenu,« pravi Golobič.

Raziskave, ki merijo stisko in integracijo priseljencev v Evropi, dosledno poudarjajo, da so zaposlitvene možnosti, stanovanjska negotovost in socialna izključenost ključne pri tveganjih za konflikte in deviantnost – ne pa sama etničnost. Tudi obsežne primerjave integracijskih kazalnikov opozarjajo, da sta dostop do dela in dostojnih življenjskih razmer temelj mirnega sobivanja.

Očitek 'desnim' županom: »spodbujali sovraštvo in nestrpnost«

Najbolj neposredno Golobič nameni kritiko županom jugovzhodne Slovenije: ti so po njegovem »izrazito« protiromsko nastrojeni. »Ne vsi, ampak večina. Zdaj so še posebej izkoristili to priložnost in to zelo očitno izražali,« pove in doda primer iz občine Šentjernej: v šolo je »vdrl« neromski starš, »pretepel je romskega otroka. Potem pride župan pred kamere in reče, da bi on tudi tako ravnal. In s tem,« pove kot pribito, »so oni spodbujali sovraštvo in nestrpnost in seveda tudi nasilje.«

Po novomeški tragediji so se oglasili Romi, to sporočajo javnosti

Golobič razkrije tudi politično ozadje zaostritve: »Dejstvo je, da odkar so prišli na oblast desno usmerjeni župani, se je slika drastično poslabšala.« Odnose opisuje kot »na zelo nizki ravni« in sklene: »Z župani se enostavno ne da pogovarjati.« Po njegovem mora država najti »nek vzvod«, da se bodo lokalni voditelji pripravljeni pogovarjati: »Nikoli ni bilo hujše kot sedaj.« 

Denar, ki ga je država namenila za to, se je porabljal za drugo

Čeprav so se po tragediji vrstili pozivi h »trši roki«, Golobič ostro zavrne idejo o vojski: po njegovem policija že ima dovolj pooblastil, da ukrepa, »ne rabimo še posredovanja vojske«.

Kritičen je do preteklega trošenja denarja za romska vprašanja: »Država je že velikokrat pokazala interes, da se te zadeve uredijo. Dala je milijone, zemljišča … Edino ta vlada se je lotila zadev na način, da smo Romi to občutili na terenu.«

Po njegovih besedah se je del sredstev v preteklosti porabljal nenamensko – »za urejanje neromskih naseljih, urejanje nekih krožnih prometnih poti« in celo predvolilnih objektov, »samo namensko ne«.

Za konec Golobič trpko oceni trenutno stanje: v nekaterih naseljih je sobivanje »praktično nemogoče«, saj gre po njegovem za »geto razmere«. Vse to govori v prid zdravi pameti: manj politiziranja, več dela na terenu – od kanalizacije do šolskih mediatorjev in realnih zaposlitvenih poti.

Širša slika: ko revščina požge varnost

Golobičev stavek, da so »socialno dno, revščina, kriminal« povezani, potrjujejo tudi tuje analize. V ZDA uradna poročila kažejo jasno sliko: nasilna kriminaliteta se nesorazmerno zgošča v soseskah z visoko prikrajšanostjo, kjer živijo marginalizirane skupnosti (med njimi pogosto temnopolti prebivalci); to ni lastnost skupnosti, temveč posledica strukturne neenakosti. V Evropi pa primerjave opozarjajo, da stopnja kriminala ni preprosta funkcija priseljevanja – odločilne so gospodarska negotovost, brezposelnost in neenakost.

Ali bo politika končno začela smotrno reševati stanje, ki ga mnogi označujejo za nevzdržnega? Golobič pravi, da se to že dogaja. Le čas bo pokazal, ali sta romska in neromska skupnost zmožni sobivanja. 

Več iz teme

Zvonko GolobičAleš ŠutarRomirevščinadružbaotrocikriminalnasiljepolitikadiskriminacijažupan
10:55
Novice  |  Slovenija
4. 11. 2025 | 10:55
10:30
Novice  |  Slovenija
GLASBENI SVET ŽALUJE

Mnogo prezgodaj je umrla slovenska glasbenica Nina (39)

Z žalostjo sporočamo, da je konec svoje zgodbe za vedno napisala naša draga Nina Rajh, so sporočili člani zasedbe, v kateri je Nina nekoč pela.
4. 11. 2025 | 10:30
10:14
Novice  |  Svet
SHEIN

Tudi vi kupujete pri tem kitajskem trgovcu? Zaradi otroške pornografije so jim stopili na prste

Prodajali so spolne lutke v otroških podobah.
4. 11. 2025 | 10:14
09:55
Novice  |  Svet
NEOBIČAJEN PRIMER

Študentka v BiH, okužena z davno izkoreninjeno boleznijo, v karanteni! »Sprejemamo vse ukrepe za preprečitev širjenja okužbe«

Po tem šokantnem odkritju je bila študentka nameščena v izolacijo, osnovni vzrok okužbe pa naj bi bile katastrofalne higienske razmere, v katerih je živela.
4. 11. 2025 | 09:55
09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
09:10
Bulvar  |  Zanimivosti
EGIPTOVSKA KULTURNA DEDIŠČINA

Muzej za 70 nogometnih igrišč stal okoli 1,2 milijarde evrov

V Egiptu je na strateški lokaciji nasproti piramide v Gizi.
4. 11. 2025 | 09:10

