Predstavljamo lepotice, ki tekmujejo na letošnjem tekmovanju miss Slovenije (FOTO)

Še čisto malo nas loči do velikega lepotnega spektakla, ko bo okronana nova miss Slovenije. Finale bo 29. marca v Ljubljani, prireditev si lahko ogledate tudi v živo, na njej se bo obiskovalcem in gledalcem predstavilo 15 deklet, ki jih tudi letos predstavljamo v sliki in besedi, in sicer v vrstnem redu, kot bodo na modni stezi, za svojo izbranko pa boste lahko kot vselej tudi glasovali. Na zaključni prireditvi bodo poleg najbolj zaželenega naslova podelili še druge nazive, tudi miss Slovenskih novic, ki jo bo določil vaš glas. Pa si oglejmo prvo peterico.

Na zaključni prireditvi bodo razglasili tudi miss Slovenskih novic.

Prva se bo predstavila Elin Kos, 21-letnica iz Poljan nad Škofjo Loko, študentka drugega letnika Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Finančna pismenost je pomembna življenjska veščina, ki posamezniku daje varnost in stabilnost, meni Elin, in še, da sta zelo pomembni osebna rast in srčna plat človeka. Devet let je obiskovala Konservatorij za glasbo in balet. »Ples me je naučil discipline, vztrajnosti in predanosti – vrednot, ki jih danes prenašam na vsa področja življenja.« Danes svojo disciplino in strast usmerja v fitnes, pilates ter raziskovanje kultur, ki ji širijo obzorja. »Verjamem, da lahko iskrena beseda in pozornost nekomu spremenita dan. Živim s pozitivnim pogledom na svet.« Opisala se je kot energično in zanesljivo osebo, ki vedno poprime za delo in je pripravljena stati ob strani drugim, saj ji iskrena srčnost in podpora pomenita vse.

Elin Kos

Številko dve ima Mimi Kete, 23-letnica iz Portoroža, koreografinja, plesalka in učiteljica plesa. »Moje življenje je od nekdaj tesno povezano s plesom, ki ga danes kot koreografinja in učiteljica prenašam na vse generacije. Svoje delo vidim kot priložnost, da mladim pomagam krepiti samozavest, vztrajnost in disciplino, ki so ključne za njihovo prihodnost in razvoj,« pravi. Sodeluje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, saj želi aktivno prispevati h krepitvi skupnosti. Za 15-letno vztrajnost v plesni umetnosti je bila nagrajena z zlato značko Mete Vidmar – priznanjem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, poimenovanim po ustanoviteljici prve slovenske šole za moderni umetniški ples. »To je potrditev, da se vztrajnost vedno obrestuje.« »Projekt Miss Slovenije je priložnost, da pokažem prave vrednosti in dokažem, da se s trudom da doseči vse. Uspeh vidim v tem, da nenehno rasteš in s svojim delom pustiš nekaj dobrega v družbi.«

Mimi Kete

Kandidatke so v športnih oblačilih With You Label, za ličenje in frizuro je poskrbel Golden Boys. Fotografije je posnel Dejan Nikolić.

Taja Škarjot se bo predstavila tretja. Osemnajstletna Ljutomerčanka obiskuje ekonomsko gimnazijo. Pravi, da je samozavestna in topla oseba, ki se rada smeji: »Verjamem, da nasmeh odpira vrata, povezuje ljudi in polepša še tako zahteven dan.« Pravi, da je odgovorna in vztrajna, navezana na svojo družino, ki ji predstavlja največjo oporo in motivacijo. Velik pomen pripisuje skrbi za duševno zdravje: »Notranje ravnovesje je temelj samozavesti, uspeha in iskrenih odnosov.« Rada ima dolge sprehode v naravi, kjer najde mir in navdih za pisanje poezije. »Ta mi omogoča, da izrazim svoja čustva, razmišljanja in pogled na svet ter da skozi besede rastem kot oseba.« Rada sprejema nove izzive, vsak korak iz cone udobja jo naredi močnejšo in bolj zrelo, pravi še, da mladost ni omejitev, temveč priložnost, da slediš svojim vrednotam in pogumno ustvarjaš svojo prihodnost.

Taja Škarjot

Številko štiri ima Gaia Pangerc, 21-letna Primorka, Izolanka. »Morje, sonce in veter v laseh so oblikovali moj odprti, topli in energični značaj. V meni se prepletajo športna duša, empatično srce in neizmerna volja do tega, da vsak trenutek življenja doživim z nasmehom in polnimi pljuči,« pravi. Že v osnovni šoli je vedela, da si želi postati odvetnica. »Želim si pomagati ženskam, žrtvam spolnih zlorab, da ponovno najdejo svojo moč, pogum in vero vase.« Dela kot učiteljica plavanja, leta plavalnih treningov so jo naučila discipline, vztrajnosti in zaupanja vase ter tega, kako plavati skozi življenje tudi takrat, ko so valovi visoki in cilji oddaljeni. Rada teče, obiskuje fitnes, izvaja jogo, pozimi smuča. Igra klavir, privlačita jo teater in filmska industrija, saj jo fascinira raziskovanje človeške narave, čustev in neizrečenih zgodb, ki jih nosimo v sebi. Verjame, da energija, ki jo dajemo, vedno najde pot nazaj k nam, zato »gradim na pristnih odnosih in globokih prijateljstvih. Moji prijatelji so moj varni pristan, moja opora, navdih.«

Gaia Pangerc

Peta se bo predstavila Lara Žgajnar, 22-letna študentka zakonske in družinske terapije iz Grosuplja. Je energična, pozitivna in polna življenja. Verjame v moč volje, poguma in iskrenosti – v to, da lahko z odprtim srcem in pravim odnosom ustvarjamo spremembe. Sreča pogosto ni v velikih stvareh, temveč v zavestnem odnosu do sebe in sveta. »Moja velika strast je glasba. Rada nastopam, pojem in ustvarjam stik s publiko. Umetniško izražanje mi predstavlja pomemben del življenja – je prostor, kjer lahko začutim sebe in svoje najgloblje misli.« Ukvarja se s športom, obiskuje fitnes in uživa v gibanju, ki ji daje energijo in ravnovesje. V tekmovanju Miss Slovenije vidi priložnost za osebno rast, nova znanja in izkušnje. »Miss ni le zunanja lepota, temveč celostna podoba ženske – njene energije, srčnosti, vrednot in sposobnosti, da s svojim glasom navdihuje druge.«