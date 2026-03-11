  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PETNAJST KANDIDATK

Predstavljamo lepotice, ki tekmujejo na letošnjem tekmovanju miss Slovenije (FOTO)

Predstavljamo prvih pet finalistk izbora za miss Slovenije. Finalna prireditev bo 29. marca v Ljubljani.
Elin Kos

Elin Kos

Elin Kos

Elin Kos

Mimi Kete

Mimi Kete

Taja Škarjot

Taja Škarjot

Gaia Pangerc

Gaia Pangerc

Lara Žgajnar

Lara Žgajnar

Elin Kos
Elin Kos
Mimi Kete
Taja Škarjot
Gaia Pangerc
Lara Žgajnar
U. S.
 11. 3. 2026 | 06:46
 11. 3. 2026 | 08:24
6:19
A+A-

Še čisto malo nas loči do velikega lepotnega spektakla, ko bo okronana nova miss Slovenije. Finale bo 29. marca v Ljubljani, prireditev si lahko ogledate tudi v živo, na njej se bo obiskovalcem in gledalcem predstavilo 15 deklet, ki jih tudi letos predstavljamo v sliki in besedi, in sicer v vrstnem redu, kot bodo na modni stezi, za svojo izbranko pa boste lahko kot vselej tudi glasovali. Na zaključni prireditvi bodo poleg najbolj zaželenega naslova podelili še druge nazive, tudi miss Slovenskih novic, ki jo bo določil vaš glas. Pa si oglejmo prvo peterico.

Na zaključni prireditvi bodo razglasili tudi miss Slovenskih novic.

Prva se bo predstavila Elin Kos, 21-letnica iz Poljan nad Škofjo Loko, študentka drugega letnika Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Finančna pismenost je pomembna življenjska veščina, ki posamezniku daje varnost in stabilnost, meni Elin, in še, da sta zelo pomembni osebna rast in srčna plat človeka. Devet let je obiskovala Konservatorij za glasbo in balet. »Ples me je naučil discipline, vztrajnosti in predanosti – vrednot, ki jih danes prenašam na vsa področja življenja.« Danes svojo disciplino in strast usmerja v fitnes, pilates ter raziskovanje kultur, ki ji širijo obzorja. »Verjamem, da lahko iskrena beseda in pozornost nekomu spremenita dan. Živim s pozitivnim pogledom na svet.« Opisala se je kot energično in zanesljivo osebo, ki vedno poprime za delo in je pripravljena stati ob strani drugim, saj ji iskrena srčnost in podpora pomenita vse.

Elin Kos
Elin Kos

Številko dve ima Mimi Kete, 23-letnica iz Portoroža, koreografinja, plesalka in učiteljica plesa. »Moje življenje je od nekdaj tesno povezano s plesom, ki ga danes kot koreografinja in učiteljica prenašam na vse generacije. Svoje delo vidim kot priložnost, da mladim pomagam krepiti samozavest, vztrajnost in disciplino, ki so ključne za njihovo prihodnost in razvoj,« pravi. Sodeluje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, saj želi aktivno prispevati h krepitvi skupnosti. Za 15-letno vztrajnost v plesni umetnosti je bila nagrajena z zlato značko Mete Vidmar – priznanjem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, poimenovanim po ustanoviteljici prve slovenske šole za moderni umetniški ples. »To je potrditev, da se vztrajnost vedno obrestuje.« »Projekt Miss Slovenije je priložnost, da pokažem prave vrednosti in dokažem, da se s trudom da doseči vse. Uspeh vidim v tem, da nenehno rasteš in s svojim delom pustiš nekaj dobrega v družbi.«

Mimi Kete
Mimi Kete

Kandidatke so v športnih oblačilih With You Label, za ličenje in frizuro je poskrbel Golden Boys. Fotografije je posnel Dejan Nikolić.

Taja Škarjot se bo predstavila tretja. Osemnajstletna Ljutomerčanka obiskuje ekonomsko gimnazijo. Pravi, da je samozavestna in topla oseba, ki se rada smeji: »Verjamem, da nasmeh odpira vrata, povezuje ljudi in polepša še tako zahteven dan.« Pravi, da je odgovorna in vztrajna, navezana na svojo družino, ki ji predstavlja največjo oporo in motivacijo. Velik pomen pripisuje skrbi za duševno zdravje: »Notranje ravnovesje je temelj samozavesti, uspeha in iskrenih odnosov.« Rada ima dolge sprehode v naravi, kjer najde mir in navdih za pisanje poezije. »Ta mi omogoča, da izrazim svoja čustva, razmišljanja in pogled na svet ter da skozi besede rastem kot oseba.« Rada sprejema nove izzive, vsak korak iz cone udobja jo naredi močnejšo in bolj zrelo, pravi še, da mladost ni omejitev, temveč priložnost, da slediš svojim vrednotam in pogumno ustvarjaš svojo prihodnost.

Taja Škarjot
Taja Škarjot

Številko štiri ima Gaia Pangerc, 21-letna Primorka, Izolanka. »Morje, sonce in veter v laseh so oblikovali moj odprti, topli in energični značaj. V meni se prepletajo športna duša, empatično srce in neizmerna volja do tega, da vsak trenutek življenja doživim z nasmehom in polnimi pljuči,« pravi. Že v osnovni šoli je vedela, da si želi postati odvetnica. »Želim si pomagati ženskam, žrtvam spolnih zlorab, da ponovno najdejo svojo moč, pogum in vero vase.« Dela kot učiteljica plavanja, leta plavalnih treningov so jo naučila discipline, vztrajnosti in zaupanja vase ter tega, kako plavati skozi življenje tudi takrat, ko so valovi visoki in cilji oddaljeni. Rada teče, obiskuje fitnes, izvaja jogo, pozimi smuča. Igra klavir, privlačita jo teater in filmska industrija, saj jo fascinira raziskovanje človeške narave, čustev in neizrečenih zgodb, ki jih nosimo v sebi. Verjame, da energija, ki jo dajemo, vedno najde pot nazaj k nam, zato »gradim na pristnih odnosih in globokih prijateljstvih. Moji prijatelji so moj varni pristan, moja opora, navdih.«

Gaia Pangerc
Gaia Pangerc

Peta se bo predstavila Lara Žgajnar, 22-letna študentka zakonske in družinske terapije iz Grosuplja. Je energična, pozitivna in polna življenja. Verjame v moč volje, poguma in iskrenosti – v to, da lahko z odprtim srcem in pravim odnosom ustvarjamo spremembe. Sreča pogosto ni v velikih stvareh, temveč v zavestnem odnosu do sebe in sveta. »Moja velika strast je glasba. Rada nastopam, pojem in ustvarjam stik s publiko. Umetniško izražanje mi predstavlja pomemben del življenja – je prostor, kjer lahko začutim sebe in svoje najgloblje misli.« Ukvarja se s športom, obiskuje fitnes in uživa v gibanju, ki ji daje energijo in ravnovesje. V tekmovanju Miss Slovenije vidi priložnost za osebno rast, nova znanja in izkušnje. »Miss ni le zunanja lepota, temveč celostna podoba ženske – njene energije, srčnosti, vrednot in sposobnosti, da s svojim glasom navdihuje druge.«

Lara Žgajnar
Lara Žgajnar

Več iz teme

miss SlovenijelepotatekmovanjeElin KosMimi KeteTaja ŠkarjotGaia PangercLara Žgajnar
ZADNJE NOVICE
08:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NA ZDRAVJE

Vnetje mehurja prizadene zlasti ženske

Pri vnetju mehurja je treba več piti, učinkovit je tudi brusnični čaj.
11. 3. 2026 | 08:45
08:33
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ta slovenski vrh dvakrat letno ponuja pravo pašo za oči (FOTO)

Loncmanova Sivka, kopasta vzpetina nad Žirmi, je običajno samoten vrh, marca pa se na njej tare ljudi, ki občudujejo morje žafranov.
11. 3. 2026 | 08:33
08:33
Bulvar  |  Glasba in film
DOKUMENTAREC

V ljubljanski Odiseji premierno dokumentarni film Nikola Tesla

Dokumentarec o Nikoli Tesli ni le film o znanstveniku. Režiserka Janja Glogovac ga je ustvarjala kar 10 let.
11. 3. 2026 | 08:33
08:14
Šport  |  Tekme
KOŠARKA

Za ta večer so košarkarji Cedevite Olimpije garali od poletja

Cedevita Olimpija danes (19:00) v Stožicah gosti nemški Chemnitz. Zmagovalec napreduje v četrtfinale evropskega pokala.
Nejc Grilc11. 3. 2026 | 08:14
08:10
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tako pripravimo goveji golaž v pol ure (VIDEO)

Goveji golaž iz ekonom lonca je pripravljen v le 30 minutah. Preprost recept, ki daje bogat okus kot pri dolgem, počasnem kuhanju.
Odprta kuhinja11. 3. 2026 | 08:10
08:05
Novice  |  Slovenija
ŽELEL ODPELJATI OTROKA

Oglasil se je Luka Dončić in povedal vse o razhodu z Anamario Goltes

Luka želi otroka odpeljati v ZDA, Anamaria je odločno proti. Goltesova je preko ameriškega sodišča že vložila zahtevo za določitev višine preživnine ter za povrnitev stroškov odvetnikov. Luka svoje druge hčerke Gabriele menda sploh še ni videl.
11. 3. 2026 | 08:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULTURA

Kar se skriva za temi vrati, preseneča tudi domačine

Umetnost in kultura se v Sloveniji prepletata z vsakdanjim ritmom življenja, kar obiskovalce očara že ob prvem koraku.
5. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPA RESORT

Pred 20 leti odprl vrata, danes o njem govori ves Jadran

Ko so 13. julija 2006 slovesno odprli Splendid Conference & Spa Resort, Črna gora ni dobila zgolj prvega hotela s petimi zvezdicami. Dobila je simbol nove dobe – prelomnico v razumevanju turizma, hotelirstva in razvoja destinacij. Dvajset let pozneje Splendid ne praznuje le jubileja, temveč potrjuje svoj status pionirja, merila kakovosti in blagovne znamke, ki je trajno preoblikovala podobo črnogorske turistične industrije.
5. 3. 2026 | 16:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULTURA

Kar se skriva za temi vrati, preseneča tudi domačine

Umetnost in kultura se v Sloveniji prepletata z vsakdanjim ritmom življenja, kar obiskovalce očara že ob prvem koraku.
5. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA RESORT

Pred 20 leti odprl vrata, danes o njem govori ves Jadran

Ko so 13. julija 2006 slovesno odprli Splendid Conference & Spa Resort, Črna gora ni dobila zgolj prvega hotela s petimi zvezdicami. Dobila je simbol nove dobe – prelomnico v razumevanju turizma, hotelirstva in razvoja destinacij. Dvajset let pozneje Splendid ne praznuje le jubileja, temveč potrjuje svoj status pionirja, merila kakovosti in blagovne znamke, ki je trajno preoblikovala podobo črnogorske turistične industrije.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PICERIJA

Uradno najboljša v Srbiji? O tej piceriji zdaj govori vsa regija

Danes Pietro najdete na treh skrbno izbranih lokacijah v Beogradu. Vsaka ima svoj edinstveni značaj, vse pa povezujejo ista energija, strast in filozofija.
5. 3. 2026 | 18:30
PremiumPromo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKA

Prva Michelinova zvezdica na Reki

Dostopna destinacija za razkošne počitnice, ki uspešno združuje sodobno oblikovanje, velnes izkušnjo in odlično kulinariko.
5. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

V slovenskih termah se dogaja nekaj, česar gostje niso pričakovali

Slovenija je dežela termalnih in mineralnih vrelcev, ki že stoletja privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Ko se voda dotakne kože, se začne umirjati tudi naš notranji ritem. Prav zato že od nekdaj v zdraviliških krajih iščemo boljše počutje.
5. 3. 2026 | 11:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki