Predstavljamo zadnjih pet finalistk za Miss Slovenije

Predstavljamo še zadnjih pet finalistk letošnjega izbora Miss Slovenije. V soboto bomo objavili glasovnico, s katero boste lahko glasovali za svojo izbranko. Kandidatka, ki ji boste namenili največ glasov, bo postala miss Slovenskih novic. Finalistke predstavljamo v besedi in sliki, po vrstnem redu, kot se bodo predstavile na velikem finalu 29. marca v Ljubljani.

Larisa Ozimek

Številko 11 ima Larisa Ozimek, 21-letnica pravi, da je iskrena, odprta, nasmejana, vesela in pozitivna oseba. Doma je v vasi Sela pri Šumberku v Občini Trebnje. Študira kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Delo z ljudmi jo veseli in navdušuje. »Verjamem, da so najbolj pristni odnosi ključ do uspeha,« pravi in dodaja, da je vedno avtentična, saj je pomembno, da smo, kar smo. Rada ima iskrene pogovore, zlasti tiste, s katerimi pozitivno vpliva na ljudi okoli sebe. Slednje počne tudi prek plesa, ki ga je trenirala 10 let, bila je mažoretka, zdaj je trenerka in tudi tako, pravi, izraža sebe in svoja čustva.

Elvira Zalokar

Dvanajsta se bo predstavila Elvira Zalokar, 20-letnica iz Šmarjete. Obiskuje ekonomsko šolo. Rada ima zapolnjen urnik in različne izzive. Aktivnost in raznolikost jo motivirata, ji dajeta občutek napredka in izpolnjenosti. Družina ji pomeni največ. Neskončno sem hvaležna, da je bila prav družina tista, ki me je držala pokonci, ko sem zbolela za KVČB, pravi: »Če takrat ne bi imela njih, danes ne bi bila tu, kjer sem. Njihova brezpogojna podpora mi daje občutek varnosti, hvaležna sem, ker vem, da bi zame naredili vse – prav tako, kot bi jaz naredila vse zanje.« Sprostitev najde v naravi, kjer se umiri in spet poveže s seboj. V prostem času rada ustvarja in se izraža tudi na družbenih omrežjih. Pomembno ji je, da ostaja zvesta sebi.

Nina Koščak

Trinajsta bo na oder stopila Nina Koščak, 25-letnica iz Cerkelj na Gorenjskem je trenutno zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Veseli jo delo, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ljudi in razumevanju sveta, v katerem živimo. V prostem času najraje zaide v fitnes, to ji daje občutek moči, discipline in vztrajnosti. »Gibanje je način, da ostanem v stiku s seboj, s svojim telesom in svojo energijo.« Rada bere, knjige hranijo um in srce, pravi in še, da uživa v vsebinah, ki jo spodbujajo k razmišljanju, širijo obzorja ter pomagajo osebno rasti. Projekt Miss Slovenije je priložnost, da stopi iz cone udobja. »Veliko sem se naučila o samozavesti, sprejemanju sebe in o tem, kako pomembno je, da ostanem zvesta svojim vrednotam.«

Zala Šarabon

Številko 14 ima Zala Šarabon, 22-letnica iz Tržiča študira kozmetiko. »Prava lepota se začne od znotraj in moja želja je, da jo pomagam ljudem prepoznati ter poudariti tudi navzven.« Izpolnjujejo jo ustvarjalnost, občutek za estetiko in delo z ljudmi; ne vidim le nohtov, kože, temveč stik, zaupanje in nasmeh, ki ga človek odnese s seboj, pravi. Ko ni med knjigami, ima v rokah kitaro. Glasba je njen prostor miru in navdiha, z njo se sprošča. »Uči me poslušati sebe in druge.« Ne čaka na priložnosti, ustvari si jih sama, pove: »Stopim korak dlje. Poskusim. Tvegam. Rastem. Pogum in vztrajnost nas vodita dlje kot strah, zato si z vsakim korakom gradim pot proti svojim ciljem.«

Taja Kac

Zadnja, petnajsta, se bo predstavila Taja Kac, stara je 22 let in zaključuje študij na Fakulteti za dizajn. Doma je v okolici Dravograda, kjer so jo vse življenje spremljale živali in narava. »Ravno zaradi tega pri svojem oblikovanju črpam navdih iz naravnih materialov in organskih oblik.« V prostem času najraje riše in oblikuje. Največjo strast je našla v oblikovanju modularnega pohištva in iskanju fleksibilnih, prilagodljivih rešitev za različne prostore. Rada ustvarja premišljeno, a z občutkom za čistost in funkcionalnost prostora, sklene.