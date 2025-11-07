Predstavnik Romov opozarja: »Ti ukrepi bi nas lahko pahnili v še večjo revščino«

Predstavniki Romov predlogu t. i. Šutarjevega zakona, ki ga v DZ pošilja vlada, načeloma ne nasprotujejo, opozarjajo pa, da je treba preveriti ustavnost nekaterih načrtovanih ukrepov. Predstavnik črnomaljskih Romov Zvonko Golobič opozarja tudi na prestroge ukrepe glede socialnih pomoči. »Ti bi lahko Rome pahnili v še večjo revščino,« meni.

Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc se strinja s sprejetjem ukrepov, ki preprečujejo kriminal in dejanja, zaradi katerih je sploh prišlo do zakona. Opozarja pa, da je treba zakon oblikovati na način, da v njem predvideni ukrepi ne bodo ustavno sporni, kar sicer opozarjajo nekateri pravniki. »Zato bi morala vlada nekatere predlagane ukrepe dati v presojo pravnikom ter pridobiti mnenje, ali so v skladu z ustavo in pravnimi normami,« je dejal. Pri tem opozarja, da bo zakon veljal enako za vse in ne zgolj za Rome.

V zakonu pogreša tudi ukrepe, ki bi pripomogli k hitrejšemu urejanju romskih naselij in izboljšanju kakovosti življenja Romov. Teh ukrepov v predlogu zdaj skorajda ni, ugotavlja.

Rešitve sam sicer nima

Predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti iz Črnomlja Zvonko Golobič opozarja, da bo zakon, v kolikor bo sprejet v predlagani obliki, med Romi »izkopal socialno brezno«. Trenutni predlog namreč omogoča posege v socialne transferje, »kar pa bo povečalo revščino med Romi, posledično tudi kriminal,« je ocenil.

Strinja je, da je treba kriminal preprečevati, se ga pa je treba po njegovi oceni lotiti pri koreninah, ne pri posledicah. »Mi lahko iz naselja odpeljemo posameznika ali dva, ampak hitro bo nekdo vskočil v njihove čevlje in nadaljeval z njegovim delom,« opozarja. Rešitve, kako se lotiti kriminala v njegovih koreninah, sam sicer nima. »To naj povedo tisti, ki so za to pristojni,« je poudaril. Nima pa nič proti, če se socialne transferje odvzame nekomu, ki na primer vozi avtomobil za 50.000 evrov.

Romski svetnik v občinskem svetu Mestne občine Novo mesto Duško Smajek posebnega mnenja o predlogu zakona nima. Kot pravi, tisti, ki so ga pripravili, verjetno vedo kaj delajo. Kritičen pa je do dela centrov za socialno delo. Ko gre za izkoriščanje socialnih transferjev, bi ti morali po njegovi oceni ukrepati že prej.