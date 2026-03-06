Predstavniki strank na soočenju o varnosti, Šutarjev zakon še vedno buri duhove

Na tokratnem soočenju pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 22. marca, je beseda tekla o varnosti. Kako varne se počutimo? Kako bo nova kriza udarila po naših žepih? Kako bomo živeli ob še višjih cenah hrane in energentov? Smo v Sloveniji in Evropi pripravljeni na morebiten nov val migrantov? Seveda pa ni šlo brez četrtkovega incidenta na ljubljanskih Fužinah, ko je 25-letnik ogrožal občane in policiste z velikima nožema, na koncu pa možem postave ni preostalo drugega, kot da proti njemu uporabijo strelno orožje, pri čemer je mladenič žal tudi umrl. Soočenja so se tokrat udeležili Alenka Bratušek iz stranke Gibanje Svoboda, Zvonko Černač iz SDS, Meira Hot je zastopala stranko SD, Asta Vrečko Levico, prišel je tudi Marko Lotrič, ki je zastopal skupno listo NSi, SLS in Fokusa, pa Anže Logar iz stranke Demokrati Anžeta Logarja, Zoran Stevanović (Resni.ca) in Jasmin Feratović iz stranke Pirati.

Pri evakuaciji je pešala komunikacija

Glede evakuacija Slovencev, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu, so bila mnenja med koalicijskimi in opozicijskimi strankami, pričakovano nasprotujoča. »Slovenija je svoje ljudi pripeljala domov praktično prva v Evropi in Slovenija je drugim državam zdaj ponudila pomoč,« je dejala Bratuškova, se pa z njo ni strinjal Černač, ki je prvotni odziv vlade označil za neprimeren, ko so Slovencem, ki so obtičali na vojnem območju, svetovali, naj se obrnejo na veleposlaništvo. »Kritiziral sem način, kako se je vlada na začetku lotila tega. Mislim, da je naloga države v takšnih trenutkih, da državljanom zagotovi varnost, da poskrbi za njih in da ima jasno komunikacijo z njimi. In v tem je vlada podlegla pritiskom,« medtem meni Logar, Stevanović pa je dodal, da se je zdaj izkazalo, kako zelo bi potrebovali lastnega prevoznika, kot je bila Adria Airways. »Vlada je padla na komunikaciji, komunikacija z ljudmi je bila res slaba,« je dejal Lotrič, Vrečkova pa meni, da je precej nespodobno, da »poslušamo, kakšna je bila komunikacija z državljani«. »Vemo, kakšna je bila komunikacija v času covida, ko je bila na vladi današnja opozicija,« je dejala ministrica za kulturo.

S Šutarjevim zakonom večinoma nezadovoljni

Ker je tokratno soočenje potekalo v Novem mestu, osrednja tema pa je bila varnost, mimo Šutarjevega zakona ni šlo. Predstavniki političnih strank, tako levih kot desnih in tistih vmes, so si bili vsaj glede tega precej enotni, skorajda vsi so se namreč strinjali, da zakon ne deluje ali pa deluje slabo, da je bil spisan in sprejet na hitro, nekateri so dodali, da celo v paniki, pravega učinka pa ni. »Zakonodaja je že prej obstajala, le dosledno in ustrezno se ni izvajala,« je dejal Logar, podobno je menila poslanka Hot. Zakon je zavzeto zagovarjala le Bratuškova, ki meni, da je zaradi njega varnost v jugovzhodni Sloveniji boljša, življenje lažje, da več romskih otrok obiskuje šole ... se pa z njo niso strinjali gledalci v studiu, saj so bile njene besede pohvale Šutarjevega zakona prve na celotnem soočenju, ki so jih izžvižgali. »S tem, ko ste del Ljubljane razglasili za varnostno tvegano območje, ste dali morebitni naslednji desni vladi priložnost, da tam uporablja represivne metode, ki jih lahko razširi na celotno območje Ljubljane. Vi ste legalizirali zlorabo policije in za naprej je ta zakon katastrofalen,« pa je dejal Feratović.

Večni problem – ceste in promet

»V tej vladi zgodovinsko visoko investiramo v ceste in v železnice, a čez noč ne gre. Obstoječe infrastrukture se ne da zapret, da bi pohitrili zadeve,« je na vprašanje, kdaj bomo v Sloveniji dobili bolj prevozne ceste in kdaj bomo nehali stati v zastojih odgovorila Bratuškova, Vrečkova se medtem zavzema za bolje urejen javni prevoz, k temu bi vključila tudi brezplačne vstopnice za mlade, zavzema pa se tudi za ozaveščanje o varnosti v prometu, pri čemer je spomnila, da je v prometni nesreči življenje izgubila tudi njena sestra, ki je bila takrat stara komaj 21 let. »Slovenija ne potrebuje obtoževanj in prelaganja odgovornosti, potrebuje gradbišča in to takoj,« pa se je odzval Stevanović, ki se mu zdi za ta čas nesprejemljivo, da so naše ceste in železnice v takšnem stanju, kot so, promet pa tako počasen, kot je.