Predvolilna dinamika: Golob prvič v prednosti pred Janšo

Slovenijo tik pred volitvami pretresa ena najbolj napetih političnih tekem doslej. Javnost spremlja burno dogajanje, v katerem dnevni red narekujejo afere o domnevnih nezakonitih prisluhih, tujih vohunih in razgradnji pravne države. Razprava o ključnih vprašanjih – višjih plačah, dostopnem zdravstvu in stanovanjih ter kakovosti življenja – tako vse bolj ostaja v ozadju.

Več javnomnenjskih raziskav iz različnih virov kaže soočenje med Janezom Janša in Robertom Golobom, pri čemer nobena stran ne dosega jasno večinske podpore. Po podatkih iz zbirke javnomnenjskih anket je SDS pogosto na vrhu z nekoliko višjo podporo od Gibanja Svoboda, a razlik ne velja ocenjevati kot velike. Povprečna podpora SDS je pogosto v nizkih 20 % medtem ko je podpora Golobovi stranki nekoliko nižja ali zelo blizu.

Preobrat na stavnicah: Golob prehitel Janšo

Kot kaže najnovejše spremljanje stavnic Polymarket, je Robert Golob prvič prehitel Janeza Janšo po verjetnosti, da bo novi premier. Dolgo časa so stavnice največ možnosti pripisovale Janši, a zdaj je na vrhu Golob, kar odraža spremembe v javnem mnenju in rast njegove politične percepcije.

Po podatkih Polymarket je bila verjetnost Golobovega prihoda na položaj predsednika vlade presegla Janšo, medtem ko je Anžetu Logarju pripisano le približno 3 % možnosti. Raziskave javnega mnenja v Sloveniji sicer kažejo tesno razmerje med SDS in Gibanje Svoboda, a trend naraščanja Golobove priljubljenosti v zadnjih anketah kaže na možnost spremembe dinamike pred volitvami.

Odziv Janše o obisku Black Cube na sedežu SDS

Predsednik SDS Janez Janša se je na ugotovitve Sove o obisku Black Cube na sedežu SDS, odzval z besedami, da »gre za eklatantno zlorabo državnih institucij za zaščito organizirane kriminalne združbe«, ki da bo preiskana in kaznovana. »Vse te 'tajne' podatke lahko mirno objavijo. Itak bi jih, če bi karkoli dokazovali,« je zapisal na omrežju X.

Po njegovih navedbah je tajno snemanje nezakonito in poseg v človekove pravice. »Vendar se preganja z zasebno tožbo in ne s policijo,« je dodal. Direktor Sove Joško Kadivnik je članom operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SNAV) danes predstavil dogajanje 10. in 11. decembra lani skupaj z materialnimi dokazi o obisku treh predstavnikov podjetja Black Cube na Trstenjakovi 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS, so sporočili z urada vlade za komuniciranje. Predstavil jim je še ugotovitve o aktivnostih Black Cube v Sloveniji in tujini, ki dokazujejo paraobveščevalno dejavnost zoper Slovenijo in vmešavanje v volitve. Podatke in dokaze bodo odstopili policiji in tožilstvu, so dodali.

Generalni direktor Policije Damjan Petrič pa je, kot so navedli, poročal, da policija preiskuje sume kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega slikovnega in zvočnega snemanja, dajanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja ali pravic, izdaje tajnih podatkov in kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime. Sova je sekretariat SNAV že v sredo seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve, po vsej verjetnosti po naročilu iz Slovenije, in potrdila več obiskov predstavnikov podjetja Black Cube v Sloveniji v zadnjih mesecih. Afera, ki se je začela z objavo avdio in video skrivno posnetih in anonimno objavljenih pogovorov znanih Slovencev, je zaznamovala zadnji teden kampanje pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami.