NOVI FAVORIT

Predvolilna dinamika: Golob prvič v prednosti pred Janšo

Kot kaže najnovejše spremljanje stavnic Polymarket, je Robert Golob prvič prehitel Janeza Janšo.
Janez Janša in Robert Golob FOTO: Emmanuel Dunand Afp
STA, A. G.
 20. 3. 2026 | 16:43
Slovenijo tik pred volitvami pretresa ena najbolj napetih političnih tekem doslej. Javnost spremlja burno dogajanje, v katerem dnevni red narekujejo afere o domnevnih nezakonitih prisluhih, tujih vohunih in razgradnji pravne države. Razprava o ključnih vprašanjih – višjih plačah, dostopnem zdravstvu in stanovanjih ter kakovosti življenja – tako vse bolj ostaja v ozadju.

Več javnomnenjskih raziskav iz različnih virov kaže soočenje med Janezom Janša in Robertom Golobom, pri čemer nobena stran ne dosega jasno večinske podpore. Po podatkih iz zbirke javnomnenjskih anket je SDS pogosto na vrhu z nekoliko višjo podporo od Gibanja Svoboda, a razlik ne velja ocenjevati kot velike. Povprečna podpora SDS je pogosto v nizkih 20 % medtem ko je podpora Golobovi stranki nekoliko nižja ali zelo blizu.

Preobrat na stavnicah: Golob prehitel Janšo

Kot kaže najnovejše spremljanje stavnic Polymarket, je Robert Golob prvič prehitel Janeza Janšo po verjetnosti, da bo novi premier. Dolgo časa so stavnice največ možnosti pripisovale Janši, a zdaj je na vrhu Golob, kar odraža spremembe v javnem mnenju in rast njegove politične percepcije.

FOTO: Polymarket, zaslonski posnetek
 »

Po podatkih Polymarket je bila verjetnost Golobovega prihoda na položaj predsednika vlade presegla Janšo, medtem ko je Anžetu Logarju pripisano le približno 3 % možnosti. Raziskave javnega mnenja v Sloveniji sicer kažejo tesno razmerje med SDS in Gibanje Svoboda, a trend naraščanja Golobove priljubljenosti v zadnjih anketah kaže na možnost spremembe dinamike pred volitvami.

Odziv Janše o obisku Black Cube na sedežu SDS

Predsednik SDS Janez Janša se je na ugotovitve Sove o obisku Black Cube na sedežu SDS, odzval z besedami, da »gre za eklatantno zlorabo državnih institucij za zaščito organizirane kriminalne združbe«, ki da bo preiskana in kaznovana. »Vse te 'tajne' podatke lahko mirno objavijo. Itak bi jih, če bi karkoli dokazovali,« je zapisal na omrežju X. 

Po njegovih navedbah je tajno snemanje nezakonito in poseg v človekove pravice. »Vendar se preganja z zasebno tožbo in ne s policijo,« je dodal. Direktor Sove Joško Kadivnik je članom operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SNAV) danes predstavil dogajanje 10. in 11. decembra lani skupaj z materialnimi dokazi o obisku treh predstavnikov podjetja Black Cube na Trstenjakovi 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS, so sporočili z urada vlade za komuniciranje. Predstavil jim je še ugotovitve o aktivnostih Black Cube v Sloveniji in tujini, ki dokazujejo paraobveščevalno dejavnost zoper Slovenijo in vmešavanje v volitve. Podatke in dokaze bodo odstopili policiji in tožilstvu, so dodali.

Generalni direktor Policije Damjan Petrič pa je, kot so navedli, poročal, da policija preiskuje sume kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega slikovnega in zvočnega snemanja, dajanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja ali pravic, izdaje tajnih podatkov in kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime. Sova je sekretariat SNAV že v sredo seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve, po vsej verjetnosti po naročilu iz Slovenije, in potrdila več obiskov predstavnikov podjetja Black Cube v Sloveniji v zadnjih mesecih. Afera, ki se je začela z objavo avdio in video skrivno posnetih in anonimno objavljenih pogovorov znanih Slovencev, je zaznamovala zadnji teden kampanje pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami.

NOVI FAVORIT

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
