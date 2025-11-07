Pregledali smo, kje po Sloveniji se rojevajo otroci najstniškim materam in očetom ter koliko jih je

Uvid v podatke Statističnega urada Slovenije (SURS) kaže, da je število rojstev mladoletnic v Sloveniji skozi leta relativno stabilno, z nekaj nihaji, vendar brez večjih sprememb.

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) že vrsto let natančno spremlja in objavlja podatke o živorojenih otrocih glede na starost staršev. Posebej se osredotoča na dve starostni skupini mater in očetov, ki sta v družbi najmanj pogosti, a izjemno občutljivi – starše, mlajše od 15 let, ter starše, stare od 15 do 19 let.

Podatke o živorojenih po starosti matere SURS objavlja na ravni dveh večjih regij – vzhodne in zahodne Slovenije, medtem ko na ravni vseh statističnih regij zbira in objavlja podatke le za matere in očete, mlajše od 18 let.

V Sloveniji se še vedno rojevajo otroci staršem, ki še niso polnoletni. Podatki razkrivajo, da je bilo leta 2024 rojenih 41 otrok materam, mlajšim od 18 let, ter 12 otrok očetom, mlajšim od 18 let.

Lani je bilo mladoletnih porodnic 41. Največ mladoletnih mater prihaja iz jugovzhodne Slovenije (21 primerov), sledijo Podravska (5), Osrednjeslovenska (4), Pomurska (3), Posavska (3), Gorenjska (2), Savinjska (2) in Primorsko-notranjska regija ena porodnica.

Povsem brez primerov so bile Koroška, Zasavska in Obalno-kraška regija in Goriška.

Na jugovzhodu, od koder prihaja največ mladoletnih porodnic, starih od 13 do 17 let, jih največ rodi v novomeški porodnišnici. Lani je bilo mladoletnih porodnic 12, leta 2021 pa so zabeležili kar 21 tovrstnih primerov.

Med mladoletnimi očeti je največ primerov prav tako v jugovzhodni Sloveniji. Če je bilo lani 41 mladoletnih porodnic, pa je bilo 12 mladoletnih očetov. Največ jih prihaja iz Podravske (5), sledita Posavska in Jugovzhodna Slovenija po trije očetje, po eden mladoletni oče prihaja iz Osrednjeslovenske regije in Gorenjske. Drugod so številke ničelne.

Rojstva med mlajšimi od 15 let – redka, a stalna

Rojstva pri materah, mlajših od 15 let, so v Sloveniji izjemno redka in se v zadnjem desetletju niso bistveno spreminjala. Pregledali smo podatke za obdobje 2014–2024, ki razkrivajo, da gre za pojav, ki se pojavlja vsako leto.

Največ takšnih rojstev so zabeležili leta 2020, ko so se rodili štirje otroci, po dva v jugovzhodni Sloveniji in dva v Pomurju.

Najmanj, po dva primera, pa leta 2015, in sicer v Posavju ter jugovzhodni Sloveniji.

V povprečju se v Sloveniji vsako leto rodita dva otroka materam, mlajšim od 15 let, pri čemer jugovzhodni del države že tradicionalno izstopa kot območje z največ tovrstnih primerov.

Med 15 in 19 let: upad, a še vedno visoke številke na vzhodu

Največ rojstev med materami, starimi 15 do 19 let, so v Sloveniji zabeležili leta 2014, ko se je rodilo 232 otrok, najmanj pa leta 2021, ko jih je bilo 158.

Čeprav se število rojstev med mladimi materami v zadnjih letih počasi zmanjšuje, trend ostaja.

Tudi podatki za leto 2024 kažejo, da je jugovzhodna Slovenija še vedno območje z največ mladih mamic – kar 46 primerov, sledita Podravska regija (32) in Pomurska (10).

V vzhodnem delu države je bilo skupno 27 mladoletnih mater (rodile so 16 dečkov in 11 deklic), medtem ko so bile v zahodnem delu Slovenije zabeležene le tri.

Največ porodov se zgodi pri 17-letnicah, sledijo 16-letnice, medtem ko rojstva pri dekletih, mlajših od 15 let, ostajajo redka, a stalno prisotna.