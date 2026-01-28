Številni primeri kažejo na sum nezakonitega financiranja stranke SDS. Na to je v vmesnem poročilu opozorila parlamentarna komisija, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank v obdobju tretje vlade Janeza Janše, navaja TV Slovenija.

Sinu Janše 131 tisoč evrov?

Nakazila denarja iz različnih virov, državnih podjetij, oglaševalskih agencij in od drugih posrednikov, povezanih s SDS-om, naj bi prejel tudi sin šefa SDS Janeza Janše, Žan Janša, in sicer več kot 131 tisoč evrov. Ta je bil kot priča povabljen na sejo komisije, a se je šestkrat ni udeležil in ni prevzel pošte. Med marcem 2020 in aprilom 2022 so, kot ugotavlja komisija, njegova podjetja prejela 131.000 evrov prejemkov.

Poročilo omenja tudi vodilna predstavnika medijev Nove 24TV in Demokracije, Jožeta Biščaka in Borisa Tomašiča.

Boris Tomašič. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Gre za ključni figuri v propagandnem stroju, t. i. urednikih in novinarjih t. i. medijev, ki so točno v bistvu v določenem času, ki ga preiskuje ta komisija, dobili tudi neznansko več denarja kot kadarkoli prej in kadarkoli kasneje in to je seveda jasen znak, da je zadeva nekoliko nenavadna in da zadeva ni slučajna,« je za nacionalko pojasnila predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta.

Tomašič ovadil Vonto

Kot pravi Vonta, je državni Telekom s pogodbo, ki jo v komisiji ocenjujejo kot škodljivo in je tudi del predkazenskega postopka, pokrival okoli tretjine proračuna Nove24TV​.

Tamara Vonta FOTO: Rtv Slo Zaslonski Posnetek

Na enak način naj bi se financirali tudi satelitski spletni portali, ki pa so objavljali zelo podobno ali celo enako vsebino in so jih, kot pravi Vonta, usmerjali iz enega centra.

Je pa Vonto danes na okrožnem državnem tožilstvu kazensko ovadil Boris Tomašič, ki ji očita sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti. Iz ovadbe izhaja, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je Vonta kot uradna oseba – poslanka državnega zbora, pri opravljanju funkcije predsednice parlamentarne preiskovalne komisije, izrabila svoj položaj in prestopila meje uradnih pravic predsednice parlamentarne preiskovalne komisije, so poročali na Nova24TV​.

SDS odgovarja z besedami Mojce Šetinc Pašek

No, iz SDS pa so sporočili, da je poslanka Mojca Šetinc Pašek pred časom dejala, da so preiskovalne komisije namenjene političnemu cirkusu in da natanko to zdaj zganja Tamara Vonta.