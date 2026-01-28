  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREISKOVALNA KOMISIJA DZ

Vonta nad domnevno nezakonito financiranje SDS! Sin Janše res prejel 131 tisoč evrov?

Ob tem je predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta povedala, da je državni Telekom s pogodbo, ki jo v komisiji ocenjujejo kot škodljivo, pokrival okoli tretjine proračuna Nove24TV. Direktor Nove24TV Boris Tomašič pa jo je že kazensko ovadil.
Janez Janša z enim od sinov, Žanom. FOTO: Facebook 

Janez Janša z enim od sinov, Žanom. FOTO: Facebook 

Tamara Vonta FOTO: Rtv Slo Zaslonski Posnetek

Tamara Vonta FOTO: Rtv Slo Zaslonski Posnetek

Boris Tomašič. FOTO: Zaslonski Posnetek

Boris Tomašič. FOTO: Zaslonski Posnetek

Janez Janša z enim od sinov, Žanom. FOTO: Facebook 
Tamara Vonta FOTO: Rtv Slo Zaslonski Posnetek
Boris Tomašič. FOTO: Zaslonski Posnetek
M. U.
 28. 1. 2026 | 19:25
 28. 1. 2026 | 19:45
2:58
A+A-

Številni primeri kažejo na sum nezakonitega financiranja stranke SDS. Na to je v vmesnem poročilu opozorila parlamentarna komisija, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank v obdobju tretje vlade Janeza Janše, navaja TV Slovenija.

Sinu Janše 131 tisoč evrov?

Nakazila denarja iz različnih virov, državnih podjetij, oglaševalskih agencij in od drugih posrednikov, povezanih s SDS-om, naj bi prejel tudi sin šefa SDS Janeza Janše, Žan Janša, in sicer več kot 131 tisoč evrov. Ta je bil kot priča povabljen na sejo komisije, a se je šestkrat ni udeležil in ni prevzel pošte. Med marcem 2020 in aprilom 2022 so, kot ugotavlja komisija, njegova podjetja prejela 131.000 evrov prejemkov.

image_alt
Tamara Vonta v državnem zboru udrihala po Borisu Tomašiču: Meni je to nagravžno ...

Poročilo omenja tudi vodilna predstavnika medijev Nove 24TV in Demokracije, Jožeta Biščaka in Borisa Tomašiča.

Boris Tomašič. FOTO: Zaslonski Posnetek
Boris Tomašič. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Gre za ključni figuri v propagandnem stroju, t. i. urednikih in novinarjih t. i. medijev, ki so točno v bistvu v določenem času, ki ga preiskuje ta komisija, dobili tudi neznansko več denarja kot kadarkoli prej in kadarkoli kasneje in to je seveda jasen znak, da je zadeva nekoliko nenavadna in da zadeva ni slučajna,« je za nacionalko pojasnila predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta.

Tomašič ovadil Vonto

Kot pravi Vonta, je državni Telekom s pogodbo, ki jo v komisiji ocenjujejo kot škodljivo in je tudi del predkazenskega postopka, pokrival okoli tretjine proračuna Nove24TV​.

Tamara Vonta FOTO: Rtv Slo Zaslonski Posnetek
Tamara Vonta FOTO: Rtv Slo Zaslonski Posnetek

Na enak način naj bi se financirali tudi satelitski spletni portali, ki pa so objavljali zelo podobno ali celo enako vsebino in so jih, kot pravi Vonta, usmerjali iz enega centra.

Je pa Vonto danes na okrožnem državnem tožilstvu kazensko ovadil Boris Tomašič, ki ji očita sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti. Iz ovadbe izhaja, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je Vonta kot uradna oseba – poslanka državnega zbora, pri opravljanju funkcije predsednice parlamentarne preiskovalne komisije, izrabila svoj položaj in prestopila meje uradnih pravic predsednice parlamentarne preiskovalne komisije, so poročali na Nova24TV​.

SDS odgovarja z besedami Mojce Šetinc Pašek

No, iz SDS pa so sporočili, da je poslanka Mojca Šetinc Pašek pred časom dejala, da so preiskovalne komisije namenjene političnemu cirkusu in da natanko to zdaj zganja Tamara Vonta.

 

Več iz teme

SDSpreiskovalna komisijaJanez JanšaŽan JanšaNova24Tamara Vontamediji
ZADNJE NOVICE
19:44
Lifestyle  |  Stil
BREZ ZATISKANJA OČI

Je povsod okoli nas: psihologinja razkriva dejstva o varanju, ki se jih mora zavedati vsak

Nekatera dejstva o varanju so očitna, druga ne tako zelo.
28. 1. 2026 | 19:44
19:39
Bulvar  |  Domači trači
ODGOVORIL SLEDILCU

Župan Janković razkril, kje najraje preživlja dopust (VIDEO)

Ne boste verjeli, koliko dni dopusta si je privoščil lani.
28. 1. 2026 | 19:39
19:25
Novice  |  Slovenija
PREISKOVALNA KOMISIJA DZ

Vonta nad domnevno nezakonito financiranje SDS! Sin Janše res prejel 131 tisoč evrov?

Ob tem je predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta povedala, da je državni Telekom s pogodbo, ki jo v komisiji ocenjujejo kot škodljivo, pokrival okoli tretjine proračuna Nove24TV. Direktor Nove24TV Boris Tomašič pa jo je že kazensko ovadil.
28. 1. 2026 | 19:25
19:06
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl je novinar Milan Vogel, v Delovi časopisni hiši bil zaposlen 34 let in 20 dni

Večji del svoje kariere je bil član kulturne redakcije.
28. 1. 2026 | 19:06
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
DRSANJE

Zabava na ledu

Na kaj moramo biti pozorni, ko kupujemo drsalke; ne pozabimo na varnost.
Janez Kušar28. 1. 2026 | 19:00
18:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
STRELI MED OBISKOM

Razkrivamo ozadje poskusa uboja v Izoli! Na Aleksandra streljal lastnik trgovine v Luciji (FOTO)

V ozadju neporavnani računi?
28. 1. 2026 | 18:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki