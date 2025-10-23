  • Delo d.o.o.
PRED INTERPELACIJO ŠE OVADBA

Prejem ovadbe Simona Maljevca potrdili na vrhovnem državnem tožilstvu

V javnosti zakrožila kazenska ovadba proti Simonu Maljevcu. Dolgotrajna oskrba; stroka se boji in opozarja.
Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost, ima jutri v parlamentu interpelacijo, na tožilstvu pa še ovadbo. FOTO: Leon Vidic
Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost, ima jutri v parlamentu interpelacijo, na tožilstvu pa še ovadbo. FOTO: Leon Vidic
Tomica Šuljić
 23. 10. 2025 | 07:20
4:23
A+A-

Ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca jutri v parlamentu čaka interpelacija, v kateri mu (med drugim) očitajo tudi sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi »zaradi zavajanja upravičencev in celotne javnosti z napačnimi izjavami v zvezi s sistemom dolgotrajne oskrbe«. V javnosti je zakrožila kazenska ovadba, naj bi bila zoper »odgovornega ministra za solidarno prihodnost« spisana že drugega septembra letos – a člena kazenskega zakonika, po katerih obtožujejo Maljevca, se kanček razlikujeta: zloraba uradnega položaja ter poslovna goljufija.

Večje težave, kot so jih ocenili

Prejem ovadbe so potrdili na vrhovnem državnem tožilstvu: »V obravnavo smo jo poslali pristojnemu Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani.« Po ovadbi, ki so jo prejeli v obravnavo, naj bi državljani bili prisiljeni plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo (DO), ki ga objektivno ne morejo koristiti po dobrih dveh letih, odkar je bilo ustanovljeno ministrstvo, katerega osrednji projekt je reforma DO. Srčika komplikacij in zamikov je informacijski sistem. »Seveda nikoli ne bomo trdili, da pri tej avtomatizaciji, pri tej gradnji novega informacijskega sistema nismo naleteli na težave, ki so včasih mogoče večje, kot smo jih na začetku ocenili,« je pred dvema tednoma na seji državnozborskega odbora le iztisnil državni sekretar z ministrstva za solidarno prihodnost Luka Omladič. Ter dodal, da so vmes eksperimentirali: »Če se z enim informacijskim sistemom ni dalo, smo uporabili drugega.«

Minister se je v minulih letih rad kazal po Sloveniji na polaganjih temeljnih kamnov.

Stroka zaskrbljeno zre proti prvemu decembru, ko naj bi na polno zaživel sistem DO – in to navkljub Maljevčevi podpori na strani vlade, ki ima v rokavu denimo interventni zakon za nižje položnice v domovih za starejše občane, da ne bo še dodatnih težav. »Lahko se pričakujejo resne težave zaradi neenotnega pristopa občin in nejasnosti v navodilih ministrstva. Ključno bo, da država do decembra zagotovi jasna pravila, financiranje in pogoje za izvajalce, sicer se lahko sistem zatakne že na začetku,« pojasnjuje generalna sekretarka Socialne zbornice Slovenije Suzi Kvas. S Skupnosti CSD Slovenije pa pojasnjujejo, da ročno izdajanje odločb (med čakanjem na informacijski sistem) »bistveno podaljša celoten postopek in prinaša določena tveganja. Vse ročne odločbe, ki jih bodo izdali CSD, jih bodo morali vnesti v nov Informacijski sistem, ko ga bodo dobili.«

Največji izziv reforme ostaja pomanjkanje kadra, opozarjajo iz skupnosti socialnih zavodov. FOTO: Jože Suhadolnik
Največji izziv reforme ostaja pomanjkanje kadra, opozarjajo iz skupnosti socialnih zavodov. FOTO: Jože Suhadolnik

S Skupnosti CSD še dodajajo: »Obstaja resna skrb, da bodo starejši, kljub prejeti pozitivni odločbi, morali predolgo čakati na uveljavitev pravic iz sistema DO. Na terenu namreč primanjkuje ustreznega kadra, saj so poklici v dolgotrajni oskrbi v naši družbi podcenjeni, kar se med drugim odraža v prenizkih plačah.« To potrjuje tudi Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije: »Največji izziv reforme ostaja pomanjkanje kadra, saj brez zadostnega števila zaposlenih izvajanje storitev ne bo mogoče v polnem obsegu. Od pristojnih prav tako zahtevamo pripravo jasnih navodil za izredno uskladitev cen.« Kvasova opominja, da že zdaj primanjkuje usposobljenih izvajalcev in koordinatorjev, kar bo po začetku izvajanja še bolj izrazito: »Brez dodatnih vlaganj v kadre, njihovo izobraževanje in izboljšanje pogojev dela bo izvajanje storitev težko zagotoviti v predvidenem obsegu. Sprejeti zakon, ne pa zagotoviti finančne in kadrovske podpore, ter breme prenesti na občine in izvajalce, je – milo rečeno – nesprejemljivo.«

Maljevac se je v minulih letih rad kazal po Sloveniji na polaganjih temeljnih kamnov ali otvoritvah javnih stanovanj ter domov, da si je nabiral poceni politične točke na davkoplačevalski račun. Za državljane pa bi storil več, če bi skupaj s sodelavci bolj resno vzel izvedbo DO, od informacijskega sistema naprej. Ter prisluhnil praksi, ki jim jo sporoča Kvasova s socialne zbornice: »Želimo si, da bi politika slišala stroko in da skupaj z roko v roki postavimo sistem, ki ga bomo ne nazadnje vsi enkrat potrebovali.« Z Maljevčevega ministrstva do zaključka redakcije sicer nismo prejeli odgovorov na naša vprašanja. 

Dolgotrajna oskrba
