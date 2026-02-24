Prejemate socialne transferje? Po novem boste dobili več

Kot so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo nova meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije od 1. marca 1328,28 evra povprečno mesečno na osebo. Najvišji otroški dodatek bo znašal 177,24 evra na mesec, najvišji osnovni znesek državne štipendije 282,29 evra, najvišji osnovni znesek Zoisove štipendije pa 180,88 evra. Štipendija za deficitarne poklice bo 129,21 evra. Nove meje dohodkov se uporabljajo od prve naslednje odločbe. Višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatki k državni štipendiji pa se bodo samodejno izplačevali od aprila, zato upravičencem ni treba oddajati nove vloge.

S 1. marcem se bo uskladila tudi subvencija študentske prehrane, in sicer na 5,19 evra. Dodatek za nego otroka bo znašal 129,21 evra, za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi s seznama hudih bolezni pa 258,40 evra. Dodatek za veliko družino s tremi otroki bo 510,35 evra, za veliko družino s štirimi ali več otroki 620,16 evra, pomoč ob rojstvu otroka 441,60 evra. S 1. marcem se bodo za 2,7 odstotka uskladile tudi invalidnine za telesno okvaro ter dodatek za pomoč in postrežbo.

Višja denarna socialna pomoč in varstveni dodatek

Višja bosta tudi denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki bo od 1. marca znašal 507,43 evra, se bosta s 1. aprilom ustrezno zvišala zneska dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Zvišali se bodo tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in posmrtnine. Najvišji znesek varstvenega dodatka za samsko osebo, ki živi sama, bo 238,49 evra. Nov cenzus za pridobitev varstvenega dodatka za samsko osebo od marca dalje bo 745,92 evra. Višina pogrebnine bo po novem 1014,86 evra, vendar ne več, kot znašajo stroški pogreba, in višina posmrtnine 507,43 evra.

Novi osnovni znesek minimalnega dohodka se uporablja od 1. aprila, kar pomeni, da velja za vloge, vložene v marcu oz. pri odločanju po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v marcu. V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka se višji zneski samodejno izplačajo marca, zato ni treba oddajati nove vloge, so še navedli na ministrstvu.