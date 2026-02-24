  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVI ZNESKI

Prejemate socialne transferje? Po novem boste dobili več

Socialni transferji se bodo z marcem uskladili v višini 2,7 odstotka, kolikor je znašala rast cen življenjskih potrebščin v letu 2025. Meje dohodkov za letne pravice so se uskladile že s februarjem, z marcem pa bodo med drugim višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatek za velike družine.
Simbolična slika FOTO: Pavel Herasimau Getty Images
Simbolična slika FOTO: Pavel Herasimau Getty Images
STA, M. J.
 24. 2. 2026 | 18:51
3:27
A+A-

Kot so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo nova meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije od 1. marca 1328,28 evra povprečno mesečno na osebo. Najvišji otroški dodatek bo znašal 177,24 evra na mesec, najvišji osnovni znesek državne štipendije 282,29 evra, najvišji osnovni znesek Zoisove štipendije pa 180,88 evra. Štipendija za deficitarne poklice bo 129,21 evra. Nove meje dohodkov se uporabljajo od prve naslednje odločbe. Višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatki k državni štipendiji pa se bodo samodejno izplačevali od aprila, zato upravičencem ni treba oddajati nove vloge.

S 1. marcem se bo uskladila tudi subvencija študentske prehrane, in sicer na 5,19 evra. Dodatek za nego otroka bo znašal 129,21 evra, za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi s seznama hudih bolezni pa 258,40 evra. Dodatek za veliko družino s tremi otroki bo 510,35 evra, za veliko družino s štirimi ali več otroki 620,16 evra, pomoč ob rojstvu otroka 441,60 evra. S 1. marcem se bodo za 2,7 odstotka uskladile tudi invalidnine za telesno okvaro ter dodatek za pomoč in postrežbo.

Višja denarna socialna pomoč in varstveni dodatek

Višja bosta tudi denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki bo od 1. marca znašal 507,43 evra, se bosta s 1. aprilom ustrezno zvišala zneska dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Zvišali se bodo tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in posmrtnine. Najvišji znesek varstvenega dodatka za samsko osebo, ki živi sama, bo 238,49 evra. Nov cenzus za pridobitev varstvenega dodatka za samsko osebo od marca dalje bo 745,92 evra. Višina pogrebnine bo po novem 1014,86 evra, vendar ne več, kot znašajo stroški pogreba, in višina posmrtnine 507,43 evra.

Novi osnovni znesek minimalnega dohodka se uporablja od 1. aprila, kar pomeni, da velja za vloge, vložene v marcu oz. pri odločanju po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v marcu. V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka se višji zneski samodejno izplačajo marca, zato ni treba oddajati nove vloge, so še navedli na ministrstvu.

Več iz teme

otroški dodatekvarstveni dodateksocialni transferjištipendijetransferjiuskladitev
ZADNJE NOVICE
20:18
Novice  |  Slovenija
POGREB

Solze žalosti ob slovesu od Zlatke Olah: »Zlatka ni odšla poražena, odšla je kot borka« (FOTO)

Umrla je v 65. letu starosti. Od nje so se v tišini in globoki žalosti poslovili številni sorodniki, prijatelji ter znanci.
Moni Černe24. 2. 2026 | 20:18
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
HIŠNI LJUBLJENČKI

Ugotovimo vzrok za lajanje

Pes z laježem komunicira, izraža vznemirjenje, strah, tudi dolgčas.
Ajda Janovsky24. 2. 2026 | 20:00
19:59
Bulvar  |  Tuji trači
ZADRL NEPRIMERNO BESEDO

Je bil rasistični izpad na podelitvi nagrad posledica bolezni? V ljubljanskem UKC pojasnjujejo

Motorični in vokalni tiki, ki so značilni za Tourettov sindrom, so vedno nehoteni.
24. 2. 2026 | 19:59
19:46
Novice  |  Slovenija
MAGNITUDA 1,9

Del Slovenije je zvečer stresel potres

Potres z magnitudo 1,9 so čutili prebivalci Radelj ob Dravi, Mute, Dravograda in okolice.
24. 2. 2026 | 19:46
19:25
Novice  |  Slovenija
ČETRTKOVO SOOČENJE

Janša na soočenju v spravljivi podobi, na družbenih omrežjih pa kaže povsem drugačen obraz (VIDEO)

Precej vsebinsko prvo soočenje vseh prvakov strank, ki imajo možnost za preboj v državni zbor, je prineslo dokaj medel duel Golob – Janša.
24. 2. 2026 | 19:25
19:07
Novice  |  Slovenija
DRZNA POTEZA OBLASTI LETA 1936

Poglejte, kakšna lepotica je bila prva slovenska policistka

Pionirka je s svojim delom dokazala, da so strokovnost, predanost in pogum neodvisni od spola.
24. 2. 2026 | 19:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Razkrivamo pot do razpisov, ki odpirajo vrata

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki