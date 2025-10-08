  • Delo d.o.o.
ZAHTEVAJO UKREPANJE DRŽAVE

Prekipelo jim je: mladoletni Romi, celo otroci, napadajo otroke večinskega prebivalstva

Nastalo je že sedem ljudskih iniciativ, v Šentjerneju v pripravah na nov protestni shod.
Policisti so pogosto v romskih naseljih. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Policisti so pogosto v romskih naseljih. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 8. 10. 2025 | 06:10
Na jugovzhodu Slovenije se občani zaradi naraščajoče romske problematike in nasilja samoorganizirajo. Zdaj deluje že sedem ljudskih iniciativ, povezanih v Ljudsko iniciativo Dolenjske. Gre za Ljudske iniciative Šentjernej, Brežice, Krško, Škocjan, Trebnje, Novo mesto in Roje. »Ljudske iniciative niso nastale iz sovraštva, ampak iz nuje. Ker očitno lahko le organizirano ljudstvo doseže spremembe, ki jih nujno potrebujemo. Naš cilj ni konflikt, naš cilj je varnost,« je včeraj dejal koordinator iniciativ Silvo Mesojedec na novinarski konferenci, ki so jo pripravili na domačiji Jordanovih v Mihovici. To je tam, kjer je poleti le meter stran od skupine domačinov priletel naboj iz avtomatskega orožja.

Mesojedec je povedal, da so imeli dan prej na ministrstvu za notranje zadeve triurni sestanek. »Medtem ko na sestankih izmenjujemo podatke in mnenja, se v jugovzhodni Sloveniji dogaja prava varnostna kriza. Mladoletni Romi, celo otroci, napadajo otroke večinskega prebivalstva,« je opozoril Mesojedec. Po besedah Matjaža Strojina po julijskem protestnem shodu, ki se ga je udeležilo 1600 ljudi, v Šentjerneju pripravljajo nov protestni shod, s katerim bodo od države ponovno zahtevali konkretne ukrepe pri reševanju te problematike in upoštevanje mnenja ljudi ter posluh za njihovo stisko. Na novinarski konferenci so opozorili, da je nov zakon o šolstvu preselil probleme v šole.

Niso nastale iz sovraštva, ampak iz nuje.

»Ne le da otroke zdaj silimo v šole, treba jim je potem zagotoviti tudi službe, saj sicer nismo naredili nič. Če se ne zaposlijo, se vrnejo v svoje okolje, ki je, kakršno pač je. Kako lahko 12-letniku dopovemo, da se mu splača hoditi v šolo, ko pa vidi zraven nekoga, ki nima nobene šole, denarja pa ima dovolj, da kupi hišo za 180 tisoč evrov, hkrati vozi BMW X5? Tak otrok nima nobenega interesa niti ne vidi smisla v obiskovanju šole,« je med drugim opozoril Andraž Rumpret. Pavel Zatler iz Ljudske iniciative Roje je povedal, da so pred dvema desetletjema v njihovo okolje naselili 20 Romov, zdaj jih je že okoli 100, poleti tudi dvakrat toliko.

»Vrsto let smo sobivali z manjšimi tatvinami, zadnji dve leti pa se je stanje bistveno poslabšalo, več je tudi nasilnih dejanj. Na Dolenjskem imate vsaj načelno podporo županov, v Ljubljani pa niti tega nimamo. Včeraj je ljubljanski župan prvič prišel med Strojanove, na povabilo pa se je oglasil še pri nas, kjer je sicer nekaj časa poslušal, potem pa je zrevoltiran odšel, češ, rešite vi ta problem sami s svojimi odvetniki,« je povedal Zatler.

Včeraj so predstavniki sedmih regijskih iniciativ odločno sporočili vladi, da je dovolj praznih obljub. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Včeraj so predstavniki sedmih regijskih iniciativ odločno sporočili vladi, da je dovolj praznih obljub. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

