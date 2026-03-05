V predvolilnem tednu poklicni gasilci napovedali stavko: »Vladna pogajalska stran se je z nami igrala kot z majhnimi otroki!«

Poklicni gasilci so danes napovedali stavko, ki bo od 18. do 22. marca, so povedali na današnji novinarski konferenci po izredni seji predsedstva Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije.

Do 18. marca sicer še vedno upajo na dogovor o njihovih zahtevah

Med drugim si želijo ureditev letnega dopusta, varovano plačo invalida, dokup pokojninske dobe.

V sindikatu si prizadevajo za podpis normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Že minule dni so bili kritični do vladne pogajalske skupine, ki da očitno ni imela mandata za pogajanje. V sredo so se znova sestali z ministrom za obrambo Borutom Sajovicem, kjer pa naj bi vnovič odpirali člene, ki so že bili dogovorjeni.

Stavka bo trajala od 18. 3. ob 6 uri do 22. 3. do 7. ure zjutraj.

Ob tem ko se vladni mandat izteka, tako pričakujejo, da bodo do 18. marca vendarle prišli do dogovora, kar bi stavko preprečilo. V nasprotnem primeru pa bodo stavkali do 22. marca, do 7. ure zjutraj, torej do trenutka, ko se bodo na dan parlamentarnih volitev odprla volišča.

»Vladna pogajalska stran se je z nami igrala kot z majhnimi otroki«

»Te točke smo obravnavali tudi mi na izredni seji. Enostavno je prevladala velika jeza in ogorčenje, da se členi, o katerih smo se že izpogajali, zdaj ponovno odpirajo. Za nas je to nezaslišano. Očitno je vladna pogajalska skupina vstopila v prevelike čevlje in stvari ne zna izpeljati do konca,« je poudaril predsednik sindikata Aleš Sintič. V sindikatu ocenjujejo, da se je vladna pogajalska skupina z njimi ves čas pogajala s figo v žepu in s sindikatom sploh ni imela namena skleniti kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, »vladna pogajalska stran se je z nami igrala kot z majhnimi otroki,« je še poudaril Sintič.